Обломки сбитой ракеты повредили 10 частных домов в Киевской области, 2 человека травмированы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью 27 августа обломки сбитой российской ракеты упали на частные дома в Киевской области.
Об этом сообщили в Киевской обласной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"В области работала ПВО. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.
К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждены 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других – выбиты окна, двери, крыши, побитые фасады", - говорится в сообщении
Повреждены 2 автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники. Два человека получили ранения, им оказана помощь на месте.
Топ комментарии
+19 Wemeral
показать весь комментарий27.08.2023 10:04
+14 Оксана Щербакова 63f182cf
показать весь комментарий27.08.2023 10:12
+12 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий27.08.2023 10:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тоді зрозумілий вибух у Махачкалі. Бо там залишилась така сама вирва.
Якщо підривачі активний увесь час, то э можливість дати команду на вибух дистанційно?
Не совсем конечно целая... Но сбитая и не взорвалась. И такой случай не единичный, когда ракета падает сбитая, а БЧ не взрывается.
Хати немає.
А «незначні»без вікон,дверей,і драним дахом,як жити?
Виродки рашистські.