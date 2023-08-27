Обломки сбитой ракеты повредили 10 частных домов в Киевской области, 2 человека травмированы. ФОТО

Ночью 27 августа обломки сбитой российской ракеты упали на частные дома в Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской обласной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работала ПВО. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждены 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других – выбиты окна, двери, крыши, побитые фасады", - говорится в сообщении

Повреждены 2 автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники. Два человека получили ранения, им оказана помощь на месте.

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