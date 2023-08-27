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Киевская область (3537) крылатые ракеты (711) обстрел (20073)

Обломки сбитой ракеты повредили 10 частных домов в Киевской области, 2 человека травмированы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью 27 августа обломки сбитой российской ракеты упали на частные дома в Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской обласной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работала ПВО. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждены 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других – выбиты окна, двери, крыши, побитые фасады", - говорится в сообщении

Повреждены 2 автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники. Два человека получили ранения, им оказана помощь на месте.

Читайте: Во время ночных обстрелов РФ выискивала маршруты для будущих атак, - Силы обороны юга

Обломки сбитой ракеты повредили 10 частных домов в Киевской области, 2 человека травмированы 01
Обломки сбитой ракеты повредили 10 частных домов в Киевской области, 2 человека травмированы 02
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Топ комментарии
+19
Це не значне пошкодження. Це - справжнє руйнування.
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27.08.2023 10:04
+14
То не пошкоджені будинки,а знищені. Комусь наново будувати
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27.08.2023 10:12
+12
Хм. А падіння уламків на хати не є влучанням? То хоч би в новинах не писали про те що влучань ''в об'єкти житлової інфраструктури немає".На початку статті одне ,а в кінці протилежне.Від такої подачі новин мізки плавляться
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27.08.2023 10:05
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Хтось не встиг хату добудувати
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27.08.2023 09:57 Ответить
Це не значне пошкодження. Це - справжнє руйнування.
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27.08.2023 10:04 Ответить
Якщо руйнування, то потрібно буде виплатити відшкодування на придбання іншого житла. Якщо пошкодження, то на тобі 200 тис гривень і не відмовляй собі ні в чому.
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27.08.2023 10:35 Ответить
В ракетах змінили налаштування і підривачі стають активні не на останньому проміжку польоту, а відразу після пуску?
Тоді зрозумілий вибух у Махачкалі. Бо там залишилась така сама вирва.
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27.08.2023 10:04 Ответить
В Махачкале вроде взорвалась селитра, хранилась там на складе.
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27.08.2023 10:10 Ответить
Та чхати на дагов.
Якщо підривачі активний увесь час, то э можливість дати команду на вибух дистанційно?
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27.08.2023 10:34 Ответить
Хм. А падіння уламків на хати не є влучанням? То хоч би в новинах не писали про те що влучань ''в об'єкти житлової інфраструктури немає".На початку статті одне ,а в кінці протилежне.Від такої подачі новин мізки плавляться
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27.08.2023 10:05 Ответить
Если бы было попадание - от дома ничего бы не осталось. А так всего лишь, "обломки", они за попадание не считаются)
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27.08.2023 10:11 Ответить
Якщо від уламка загине людина, то буде рахуватися жертв не має?
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27.08.2023 10:22 Ответить
Ну если все сбили, попаданий нет, то и жертв быть не может от попадания. По этому в официальных сообщениях так и пишут: "От попаданий жертв нет. Но есть жертвы от падения обломков."
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27.08.2023 10:41 Ответить
Житлові будинки не є об'єктами житлової та критичної інфраструктури.
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27.08.2023 11:28 Ответить
То не пошкоджені будинки,а знищені. Комусь наново будувати
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27.08.2023 10:12 Ответить
Ніхрена собі "пошкодили" . Зруйнували вщент
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27.08.2023 10:19 Ответить
Ми потихеньку доганяєм кацапів з ,,хлопками,,
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27.08.2023 10:36 Ответить
Ничего себе воронка, в диаметре более 10 метров, обломки сбитой ракеты такую воронку не оставляют, скорее всего одну ракету ПВО не сбило..
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27.08.2023 10:35 Ответить
Может легко оставить. Сбитая ракета - не означает что ее подорвали в воздухе. Могли повредить двигатель и она упала. И взорвалась об землю
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27.08.2023 10:43 Ответить
Интересно, какой процент "сбитых" ракет полноценно взрываются на земле? И надо ведь умудриться так ювелирно "сбить" ракету что повреждается только двигатель..
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27.08.2023 10:49 Ответить
Ну я не владею такой информацией... Но думаю не мало взрываются об землю или еще об какой то объект. Задача ПВО ведь сбить обнаруженную цель, не важно каким способом. Последующий вред, разрушения - не их забота.
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27.08.2023 10:57 Ответить
И кстати по этому, бывает что пускают ракеты или шахедов над городами, что бы если даже их и сбили то какой то вред был нанесен.
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27.08.2023 10:59 Ответить
Ну, какой-то вред обломками, естесственно, будет нанесен, но не в таком масштабе если бы ракета взорвалась на земле. И кстати, имеются сотни видео как ПВО сбивают и уничтожают ракеты в воздухе, но не видел ни одного видео когда сбитая ракета целенькой падает на землю. Поэтому, вероятность такого случая, думаю, практически равна нулю..
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27.08.2023 11:48 Ответить
Ну вот например: В Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных сил 21 мая. Боевая часть ракеты целая, а значит - "Калибр" был сбит зенитной ракетой на пути к цели.

Не совсем конечно целая... Но сбитая и не взорвалась. И такой случай не единичный, когда ракета падает сбитая, а БЧ не взрывается.
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27.08.2023 12:01 Ответить
А есть просто упавшие ракеты, сбой в управлении, упали - и тоже не взорвались, а там почему-то "сбили" - и взорвалась на земле.. )
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27.08.2023 14:19 Ответить
Яке«значне пошкодження»?
Хати немає.
А «незначні»без вікон,дверей,і драним дахом,як жити?
Виродки рашистські.
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27.08.2023 11:29 Ответить
 
 