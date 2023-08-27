Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Сотрудники Киевводоканала отключили СТО от водоснабжения. За то, чтобы снова подключить, требовали полмиллиона гривен.
Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Киевводоканаловцы рассказывали владельцу СТО, что для того чтобы восстановить водоснабжение, нужно выполнить большой объем сложных работ, которые должны быть согласованы на разных уровнях с другими учреждениями. После нескольких безрезультатных встреч они направили его в частную фирму. Директор этой фирмы и предложил владельцу СТО заплатить 500 тыс. для решения проблем с водоканалом.
Директора фирмы и одного из работников Киевводоканала разоблачили с поличным. Им сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Наказание по этой статье – от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители устанавливают, кто еще причастен к преступлению.
Пожалуйста, подождите...
Ну ніяк не можуть цого впіймати.
Що ж тут казати про Єрмака, Татарова, Шурму - це взагалі люди-невидимки.
Розумні та чесні люди, можуть помилятись і призначати крадіїв, проте вони потім притягують таких до відповідальності.
Це може бути одним з методів боротьби, призначити, дати зрадити, вкрасти - і тоді все зробити за законом, та посадити. І тоді система почне руйнуватися, якщо дати вкрасти до самого верха.
Но чомусь, до кроку зробити все за законом - не доходить.
Видно, таки справді нервова робота, - гроші красти.
Він же заброньований був, для потреб Київводоканалу!!
А воно он чим виходить займався цей «заробітчанин на крові»!
до електрики вже ж підключили, от вода залишилася
і обидва гребуть гроші.
так не переможемо