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Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники Киевводоканала отключили СТО от водоснабжения. За то, чтобы снова подключить, требовали полмиллиона гривен.

Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Киевводоканаловцы рассказывали владельцу СТО, что для того чтобы восстановить водоснабжение, нужно выполнить большой объем сложных работ, которые должны быть согласованы на разных уровнях с другими учреждениями. После нескольких безрезультатных встреч они направили его в частную фирму. Директор этой фирмы и предложил владельцу СТО заплатить 500 тыс. для решения проблем с водоканалом.

Директора фирмы и одного из работников Киевводоканала разоблачили с поличным. Им сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Наказание по этой статье – от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Ученый Академии аграрных наук задержан на взятке в 180 тыс. на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТО

Сейчас правоохранители устанавливают, кто еще причастен к преступлению.

Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 01
Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 02
Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 03
Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 04
Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 05
Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора 06
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Топ комментарии
+20
А Рєзніков - невловимий індіанець.
Ну ніяк не можуть цого впіймати.

Що ж тут казати про Єрмака, Татарова, Шурму - це взагалі люди-невидимки.
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27.08.2023 10:46
+15
Наскільки все гніле і зелене. Ніякого страху ні у крадіїв, ні у зрадників , ні у якої зеленої падлюки . Бо нема покарань. Карають тільки тих у кого немає грошей..
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27.08.2023 10:50
+14
Їх ловлять кожен день і кінця краю нема, походу ми в такому болоті, вилізти з нього, буде дуже важко.
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27.08.2023 10:47
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Це зямини новиє ліца?
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27.08.2023 10:45 Ответить
Ліца за часів всіх презів міняються, а схеми лишаються ті самі
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27.08.2023 11:03 Ответить
ні, це інвестиційні няні...
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27.08.2023 11:29 Ответить
А Рєзніков - невловимий індіанець.
Ну ніяк не можуть цого впіймати.

Що ж тут казати про Єрмака, Татарова, Шурму - це взагалі люди-невидимки.
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27.08.2023 10:46 Ответить
Старий анекдот. Чого не вловимий? Того, що його не ловлять. Накуй він кому потрібен.
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27.08.2023 10:52 Ответить
Це із слуг уродів, чи із співчуваючих?
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27.08.2023 10:47 Ответить
Корупція має партійну приналежність?Цікавий, неупереджений погляд.
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27.08.2023 10:51 Ответить
А ти подивися статистику корупуійних скандалів. Питання само відпаде.
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27.08.2023 11:02 Ответить
Ну статистика звісно напряму пов'язана із владою.Бо влада завжди була індульгенцією на безкарність за злочини. Але ж крадуть і інші партійці, і безпартійні,всі в кого є можливість і немає совісті.
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27.08.2023 11:15 Ответить
Їх ловлять кожен день і кінця краю нема, походу ми в такому болоті, вилізти з нього, буде дуже важко.
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27.08.2023 10:47 Ответить
Жодного дня без повідомлень про корупцію! Справжня європейська країна! Кацапи, заздріть!
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27.08.2023 10:49 Ответить
Питання кого ловлять, на якому рівні? Хабар в 500 тис.? Це навіть не "мелочь".
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27.08.2023 10:55 Ответить
Наскільки все гніле і зелене. Ніякого страху ні у крадіїв, ні у зрадників , ні у якої зеленої падлюки . Бо нема покарань. Карають тільки тих у кого немає грошей..
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27.08.2023 10:50 Ответить
Для того щоб красти не обов'язково мати партійну приналежність.Наприклад,воєнкоми,або митники. Поголовно всі партійні?
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27.08.2023 10:54 Ответить
Друже, а хто їх покриває? Хто їм дозволяє? "Люди" з яких партій, чи думаєшь вони самі по собі?
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27.08.2023 10:58 Ответить
Та я згоден,що сьогоднішні зовсім "береги втратили",але вважаю,що говорити про проблему потрібно вцілому.Корупція з'явилась не сьгодні і не вчора.І боротися потрібно не тільки з зеленими,а зі злодюгами взагалі.Бо інакше,одні підуть-інші прийдуть,як було завжди до сьогоднішнього дня.
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27.08.2023 11:09 Ответить
Да, они в "Партии войны" )
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27.08.2023 10:58 Ответить
Не обов'язково бути членом партії. Достатньо бути довіреною особою у зелених.
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27.08.2023 10:58 Ответить
Якщо президент підписує укази, а потім людина виявляється зрадником, корупціонером - то в першу чергу відповідальність несе, той хто призначив.

Розумні та чесні люди, можуть помилятись і призначати крадіїв, проте вони потім притягують таких до відповідальності.
Це може бути одним з методів боротьби, призначити, дати зрадити, вкрасти - і тоді все зробити за законом, та посадити. І тоді система почне руйнуватися, якщо дати вкрасти до самого верха.

Но чомусь, до кроку зробити все за законом - не доходить.
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27.08.2023 11:38 Ответить
Недобре красти якщо ти не з банди ЗеЄрмаков☝ - Віталік сподіваюся візьме на поруки цього нещасного дрібного злодюжку - чим він гірший за іногороднього Труханова?
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27.08.2023 10:53 Ответить
У сусіда неділю назад гараж обчистили.Через день спіймали.Так не повіриш, 2 типа виявились безпартійними.
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27.08.2023 11:00 Ответить
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27.08.2023 11:01 Ответить
Всі роки незалежності Водоканал, Горгаз і Обленерго, як би вони конкретно в якому місті не називались, заробляли не на постачанні ресурсів, а на хабарах. Це є і понині і відомо всім, хто хоч раз пробував підключити щось до цих мереж.
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27.08.2023 10:54 Ответить
згоден з вами на всі 100 - оху**шие від своєї монополії та безкарності мерзотники
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27.08.2023 10:58 Ответить
'Вишиванку падло наділо
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27.08.2023 10:58 Ответить
це бойовий камуфляж - що бути схожим на українця
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27.08.2023 11:01 Ответить
У хабарника на столі лежить упаковка ліків, які призначають після перенесеного інсульту.
Видно, таки справді нервова робота, - гроші красти.
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27.08.2023 11:00 Ответить
Ну не все коммунальщики герои, разные бывают😁
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27.08.2023 11:00 Ответить
Відключити можуть як 2 пальці об асфальт -- а підключити це вже ціла епопея з багатьма невідомими і грошовим призом рятівникам
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27.08.2023 11:00 Ответить
Нада повысить тарифы на воду и поднять канальям зарплаты!
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27.08.2023 11:01 Ответить
Вже й розкладені та приготовані для передачі по харчовому ланцюгу кошти...
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27.08.2023 11:01 Ответить
"Мідокалм" на столе. По ходу дядя ещё и мышечный гипертоник
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27.08.2023 11:02 Ответить
Ну хоть вишиванку вдягнув…Слава Україні!
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27.08.2023 11:04 Ответить
а чого не в косоворотці, як лідор?
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27.08.2023 11:06 Ответить
Це перекочувало із СРСР. В 1992 році в моєму містечку водоканал від'єднали від ЖКГ, новий призначенець моментально почав "обходити" всі приватні "заборщики" води і настійно "пропонував" послуги" по впорядкуванню водопостачання, сам складав проекти та розрахунки на методбазі срср. А ці хлопаки тоді ще школярами були. Всі структури, завязані на надінні послуг та екології, мають свої родинні проектні фірмочки. Це проста форма отримання відкатів.
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27.08.2023 11:10 Ответить
Та это ж не взятка была. Их просто неправильно поняли. Они ж в долг попросили. Чтобы дроны для ВСУ купить.
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27.08.2023 11:12 Ответить
250 тисяч гривень 3 фази 5 кіловат ціна на нове підключення це як розуміти?...не нравиця сиди без електрики
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27.08.2023 11:12 Ответить
Було 15 років тому. У знайомого приватний гараж з надбудовою у 2 поверхи. Ну, практично будинок, тільки офіційно будинком не називається, хоч і стоїть в ряду з офіційними будинками. Дозвіл з підключенням ,,під ключ,, 5 кілобаксів. Інакше ніяк. За газ абсолютно безмежну суму запитали, тому відмовився.
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27.08.2023 11:25 Ответить
Классика - чинушка доит бизнес всеми возможными способами,так написаны законы,взяточникам везде зеленый свет.
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27.08.2023 11:14 Ответить
Киевводоканал всегда отличался воровством и коррупцией! Заповедник непуганных ******!
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27.08.2023 11:17 Ответить
Тюрьма це не вихід, а от штрафбат і на штурм мінного поля всіх хабарників, колоборантів під чутким контролем саперів ЗСУ
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27.08.2023 11:18 Ответить
До речі, лідор казав що тарифи на ЖКХ під час війни піднімати не будуть. Знов збрехав.
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27.08.2023 11:29 Ответить
Чогось подумав. А є ще ж люди, які занесли йому гроші трохи раніше, за під'єднання до мереж водопостачання та відведення. Тож вони вже не дочекаються обіцяного. Прийдеться нести ще раз іншому волоцюзі, якого ще не піймали.
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27.08.2023 11:31 Ответить
Утопити гниду зкацаплену, прямо в канаві біля водоканалу!
Він же заброньований був, для потреб Київводоканалу!!
А воно он чим виходить займався цей «заробітчанин на крові»!
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27.08.2023 11:37 Ответить
Це, мабуть, завод для виробництва Байрактарів хотіли підключити?
до електрики вже ж підключили, от вода залишилася
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27.08.2023 11:39 Ответить
Хабарники у вишиванках та футболках з патріотичними принтами це круто!!
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27.08.2023 11:39 Ответить
Тепер заплатять не 500 тисяч, а мільйон...
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27.08.2023 11:54 Ответить
на фото купюра в 20 грн. Ніколи не думав що хабарі в 500 тис. дають такими купюрами
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27.08.2023 13:13 Ответить
один у вишиванці інший надів футболку з українською символікою.
і обидва гребуть гроші.
так не переможемо
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27.08.2023 13:21 Ответить
Не встиг поділитись... Шапіто...
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27.08.2023 13:48 Ответить
Тут напевно 1 вихід в цій дикій країні - керівникам залишається закривати свої підприємства, вивозити усе майно та кошти за кордон і там закладати бізнес. А влада України хай думає як наповнювати бюджет.
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27.08.2023 16:34 Ответить
до того, доморощені корупціонери не гребують прикриватися вишиванкою, як фіговим листом
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27.08.2023 19:33 Ответить
Тю, 500тис - купуєшь ємність на 10куб + насосну станцію, гідроакумулятор, монтаж та доставка десь тисяч 50-60грн, водовоз скількі зараз коштує не знаю але зекономивши 400 тис грн можна послати нах@й той водоканал а це - безцінне
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28.08.2023 01:31 Ответить
 
 