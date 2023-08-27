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Мариуполь (5560) Нацполиция (15725) государственная измена (948)

Педагога, возглавившую колледж в оккупированном Мариуполе, будут судить за госизмену. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Заместитель директора Мариупольского профессионального колледжа, организовавшая деятельность колледжа и обучение студентов по учебным планам образовательных программ Российской Федерации, предстанет перед судом за государственную измену.

Об этом сообщили в Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Обвиняемая организовала деятельность колледжа и обучение студентов по учебным планам образовательных программ российской федерации и осуществляет контроль за их выполнением", - говорится в сообщении.

Для этого она подобрала работников заведения, которые согласились внедрять российские стандарты образования, и назначила их на должность.

Женщине инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения – ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Читайте: Экс-военная из Крыма, воюющая на стороне РФ против Украины, извещена о подозрении в государственной измене, - ГБР. ФОТО

Наказание по этой статье – лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Педагога, возглавившую колледж в оккупированном Мариуполе, будут судить за госизмену 01
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Топ комментарии
+12
що ти брешеш, потвора. є дістанційка.
ще раз питаю, зомбувати українських дітей рашизмом?
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27.08.2023 11:41
+10
лол. ні, треба приймати участь в зомбуванні дітей.
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27.08.2023 11:37
+9
тут про колаборантів, дуня. що ти пересмикуєш.
то Україна не хоче. то вже йому їх шкода.
ти, схоже. звичайний колаборант і йдеш за кораблем.
відповідь я не почув, тварина. повторюю:
ще раз питаю, зомбувати українських дітей рашизмом?
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27.08.2023 11:45
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🤔🤔🤔
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27.08.2023 11:32 Ответить
🔰Ukrainian🔰
@ukrainiansfirst
Розмова януковича з коломойським в часи Євромайдану..👇
https://twitter.com/i/status/1695699902888640609
https://twitter.com/i/status/1695700253314253019
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27.08.2023 11:33 Ответить
Шоб вона постала перед судом іі треба пред*явити суду а вона ше ж може з*ібатися і тоді іщи - свищи
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27.08.2023 11:34 Ответить
Їхай, затримаєш, пердун диванний...
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27.08.2023 11:35 Ответить
Типова физдося, по харі видно.
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27.08.2023 11:34 Ответить
На окупованих територіях є діти, яких треба вчити. Україна не може їх вчити.
Вчителі на окупованих територіях отримують з/п від України? Їм треба за якісь кошти виживати?
Що там з правами людини на окупованих територіях? Там можна відмовитись від наказів окупантів, якщо вчитель не хоче викладати по кацапській програмі?
Ну і що там по Резнікову? Справу відкрили?
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27.08.2023 11:36 Ответить
лол. ні, треба приймати участь в зомбуванні дітей.
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27.08.2023 11:37 Ответить
Ну якщо Україна їх не хоче вчити, то що ж робити?
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27.08.2023 11:40 Ответить
що ти брешеш, потвора. є дістанційка.
ще раз питаю, зомбувати українських дітей рашизмом?
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27.08.2023 11:41 Ответить
А ще є автомат окупанта, і якщо дитина не ходить до місцевої школи, то що трапиться з батьками?
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27.08.2023 11:43 Ответить
тут про колаборантів, дуня. що ти пересмикуєш.
то Україна не хоче. то вже йому їх шкода.
ти, схоже. звичайний колаборант і йдеш за кораблем.
відповідь я не почув, тварина. повторюю:
ще раз питаю, зомбувати українських дітей рашизмом?
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27.08.2023 11:45 Ответить
Істеричка, заспокойся. Автомат окупанта на вчителя діє так само, як і на інших людей
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27.08.2023 11:47 Ответить
бруднодупе не може відповіді дати, а істеричка я.)
колаборантська потвора, гуляй. підеш вертухаєм в концтабір, ти ************ підходиш.
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27.08.2023 11:48 Ответить
Орки поки що не дійшли до того, щоб кидати на підвал вчителів, які не хочуть з ними працювати. Звісно, за українською програмою їм вчити не дадуть, завозитимуть своїх вчителів з-за поребрика. А наші вчителі залишаться без роботи, це так. Де можливо, треба перебиратись на неокуповану теориторію
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27.08.2023 13:56 Ответить
Бамбасятина.
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27.08.2023 11:36 Ответить
"ані хатєлі руZZкій мір...."
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27.08.2023 11:50 Ответить
Рускій мір прийшов. Щастя приніс ідіотам.
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27.08.2023 11:56 Ответить
З околиці, та де Ви живете, радіусом в 40-50 км можна зібрати скільки ж довбойобів одночасно
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27.08.2023 11:59 Ответить
тупий? чому вчити? вялічію та ненависті до України?
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27.08.2023 11:39 Ответить
та ти шо) дістанційка, інтернет, чув?
нє?
підеш у вертухаї до кацапів?
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27.08.2023 11:46 Ответить
я не впевнений. що ви знайомі з українським законодавством, тобто або говорити про то, на чому не розумієтесь, або просто кацапський провокатор.
Знищення національної ідентичності - ознака геноциду, а ви це захищаєте. Тобто ви виправдовуєте геноцид українського народу. точка.
втомився від дегенератів.
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27.08.2023 11:53 Ответить
дуняшка, вгамуйся. лікар має вищу освіту.
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27.08.2023 13:48 Ответить
нхй, кацап, *****.
про що с тобою, твариною, розмовляти, якщо ти постійно прибрехуєш та первзуваєшся?
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27.08.2023 13:51 Ответить
Колаборант - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній державі. Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави.

Визначення юридичного поняття колабораціонізму та відповідальність за цю діяльність визначені статтею 111-1 Кримінального кодексу (додана в 2022 р.). Поряд з тим державна зрада - це умисні дії, вчинені громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці (ст. 111 КК України).
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27.08.2023 13:54 Ответить
чмонька, до чого хірурги і школа? ти зовсім вже тупа
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27.08.2023 11:54 Ответить
та закрий пащу вже, клоун.
про геноцид тобі вже написали, а ти таке тупе, що продовжуєш, ще і впевнений, що хірургів в коледжі навчають.
точно швайнехунд
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27.08.2023 13:44 Ответить
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27.08.2023 11:56 Ответить
факт в том, що ти, потвора, виправдовуєш геноцид.
тобі на це вказали, але ти, тварина, далі щось патякаєш
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27.08.2023 13:45 Ответить
не ний, **********. спалився вже.

Колаборант - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній державі. Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави.

Визначення юридичного поняття колабораціонізму та відповідальність за цю діяльність визначені статтею 111-1 Кримінального кодексу (додана в 2022 р.). Поряд з тим державна зрада - це умисні дії, вчинені громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці (ст. 111 КК України).
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27.08.2023 13:55 Ответить
о, так ти таки **********)
чого не признаєшся? факти в говнопідручнику кацапському?
звичайна нацистська потвора. гуляй
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27.08.2023 13:50 Ответить
невгамовний кацапідор. в спам
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27.08.2023 13:57 Ответить
Якщо подивитися на те покоління, яке навчалося в лугандонських школах з 2014 року, а зараз вбиває українських воїнів на фронті, то нахєр такі школи і вчителі треба. До речі, це питання і до Порошенка.
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27.08.2023 12:08 Ответить
Можу Вас запевнити, що вже навесні 2014-го, більшість бомбасятських старшокласників вже були готові вбивати українських воїнів (в тому були винні батьки, а не вчителі). Люди там змінилися на раз-два-три. Чому так стверджую? Тому, що тоді жив там і стикнувся з такими настроями.
Потім, зрозуміло, частина вчителів приєдналися до процесу. Хтось через "свої переконання", хтось заради того, щоб утримувати родину, там теж було дуже багато людей, кому "какая разніца"...
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27.08.2023 12:35 Ответить
Погодьтеся, коли подібним "вчителям" на окупованих територіях іде стаж, зарплати, пенсії, оздоровчі виплати і все за рахунок бюджету України - це просто дикий абсурд. Краще ніяких шкіл, ніж такі, де вчать, по факту, громадян рф вбивати українців.
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27.08.2023 14:13 Ответить
"... на окупованих територіях іде стаж, зарплати, пенсії, оздоровчі виплати і все за рахунок бюджету України ..."

А що, так є? Я не в курсі, але мені здається, що нічого з цього переліку вже давно немає. Одна моя знайома, працює там в дитячому садку, так їй, здається з весни 2015-го року (точніше не скажу, бо не пам'ятаю), вже не йшов український стаж. Вона, дурепа, навіть "трудову книжку" (українську) не придумала "загубити", тепер, навіть якщо вона переїде на цей бік, у неї будуть великі проблеми з оформленням української пенсії. Але я нічого не можу сказати, що з нею буде коли ми звільнимо ті теріторії.
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27.08.2023 21:34 Ответить
Ну не скажу за всіх. Київ у 2018-му прийняли на роботу дівчину з Донецька (до цього вона увесь час жила у лугандоні). Спочатку було сцикотно, однак її скіли переконали нас у необхідності ризикнути. За 2 роки роботи з нею, жодного разу якогось українофобства від неї не чули і не бачили, цілком нормальна і порядна. Можливо, освічені лугандонці - єто другоє. Тому я б усіх дірявих не гріб під один шаблон.
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27.08.2023 13:32 Ответить
Все у цієї колаборантки буде добре - отримає условне покарання та піде працювати в українську школу. Ось була би вона українською патріоткою ,тоді би судді ,дали їй по повній . А так ... кру крука ,в дупу не клюне
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28.08.2023 07:14 Ответить
 
 