Педагога, возглавившую колледж в оккупированном Мариуполе, будут судить за госизмену. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Заместитель директора Мариупольского профессионального колледжа, организовавшая деятельность колледжа и обучение студентов по учебным планам образовательных программ Российской Федерации, предстанет перед судом за государственную измену.
Об этом сообщили в Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Обвиняемая организовала деятельность колледжа и обучение студентов по учебным планам образовательных программ российской федерации и осуществляет контроль за их выполнением", - говорится в сообщении.
Для этого она подобрала работников заведения, которые согласились внедрять российские стандарты образования, и назначила их на должность.
Женщине инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения – ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Наказание по этой статье – лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
@ukrainiansfirst
Розмова януковича з коломойським в часи Євромайдану..👇
https://twitter.com/i/status/1695699902888640609
https://twitter.com/i/status/1695700253314253019
Вчителі на окупованих територіях отримують з/п від України? Їм треба за якісь кошти виживати?
Що там з правами людини на окупованих територіях? Там можна відмовитись від наказів окупантів, якщо вчитель не хоче викладати по кацапській програмі?
Ну і що там по Резнікову? Справу відкрили?
ще раз питаю, зомбувати українських дітей рашизмом?
то Україна не хоче. то вже йому їх шкода.
ти, схоже. звичайний колаборант і йдеш за кораблем.
відповідь я не почув, тварина. повторюю:
ще раз питаю, зомбувати українських дітей рашизмом?
колаборантська потвора, гуляй. підеш вертухаєм в концтабір, ти ************ підходиш.
нє?
підеш у вертухаї до кацапів?
Знищення національної ідентичності - ознака геноциду, а ви це захищаєте. Тобто ви виправдовуєте геноцид українського народу. точка.
втомився від дегенератів.
про що с тобою, твариною, розмовляти, якщо ти постійно прибрехуєш та первзуваєшся?
Визначення юридичного поняття колабораціонізму та відповідальність за цю діяльність визначені статтею 111-1 Кримінального кодексу (додана в 2022 р.). Поряд з тим державна зрада - це умисні дії, вчинені громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці (ст. 111 КК України).
про геноцид тобі вже написали, а ти таке тупе, що продовжуєш, ще і впевнений, що хірургів в коледжі навчають.
точно швайнехунд
тобі на це вказали, але ти, тварина, далі щось патякаєш
Колаборант - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній державі. Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави.
Визначення юридичного поняття колабораціонізму та відповідальність за цю діяльність визначені статтею 111-1 Кримінального кодексу (додана в 2022 р.). Поряд з тим державна зрада - це умисні дії, вчинені громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці (ст. 111 КК України).
чого не признаєшся? факти в говнопідручнику кацапському?
звичайна нацистська потвора. гуляй
Потім, зрозуміло, частина вчителів приєдналися до процесу. Хтось через "свої переконання", хтось заради того, щоб утримувати родину, там теж було дуже багато людей, кому "какая разніца"...
А що, так є? Я не в курсі, але мені здається, що нічого з цього переліку вже давно немає. Одна моя знайома, працює там в дитячому садку, так їй, здається з весни 2015-го року (точніше не скажу, бо не пам'ятаю), вже не йшов український стаж. Вона, дурепа, навіть "трудову книжку" (українську) не придумала "загубити", тепер, навіть якщо вона переїде на цей бік, у неї будуть великі проблеми з оформленням української пенсії. Але я нічого не можу сказати, що з нею буде коли ми звільнимо ті теріторії.