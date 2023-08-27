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беспилотник (2074) война (46523) Россия (91193) Курск (73)

Россияне утверждают, что в Курске беспилотник влетел в многоэтажку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Власти Курской области РФ заявляют, что ночью в многоквартирный дом в областном центре врезался беспилотник. Никто не пострадал.

Об этом сообщил в телеграме губернатор Курской области Роман Старовойт, информирует Цензор.НЕТ.

"Беспилотник врезался в многоквартирный дом по ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты окна", - написал он.

По его словам, от взрывной волны пострадали несколько окон в корпусе инженерного факультета местного заведения высшего образования.

"Воспламенений не произошло, никто из жителей не пострадал", - добавил Старовойт.

Смотрите: Минобороны РФ заявило об атаке на Брянскую и Курскую области. ВИДЕО

В то же время он не уточнил, упал ли на многоэтажку тот самый беспилотник, о сбитии которого россияне отчитывались раньше, или это еще один, который успешно обошел российскую ПВО и залетел в областной центр.

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Россияне утверждают, что в Курске беспилотник влетел в многоэтажку 06
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Топ комментарии
+14
"Люді нє пострадалі" бо людей там немає. Там кацапоїди.
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27.08.2023 12:17
+12
Так это дрон почты расеи. Это их стиль
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27.08.2023 11:55
+11
А навіщо ви РЕБ вмикали? Не вмикали б і не влетів ))
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27.08.2023 11:51
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"Люді нє пострадалі" бо людей там немає. Там кацапоїди.
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27.08.2023 12:17 Ответить
поступили дані, що там був наблюдатєльний пункт і центр прінятія рєшєній...том мета оправдана...
пророцтво ванги має збутись і курськ залиє водою
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27.08.2023 16:25 Ответить
З чого ти взяв, що це український?
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27.08.2023 12:28 Ответить
А навіщо ви РЕБ вмикали? Не вмикали б і не влетів ))
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27.08.2023 11:51 Ответить
Дослідники встановили, що за 300 метрів від місця падіння БПЛА у Курську знаходяться одразу два військові об'єкти: 16-а окрема бригада радіоелектронної боротьби та 3754-а центральна авіаційно-технічна база військової частини №13830

Як повідомляло так зване міноборони росії, у 2017 році 16-а бригада сформувала постійний тактичний підрозділ боротьби з безпілотною авіацією. Кацапи вихвалялися, що у бригаді зібрані «спецназівці радіоелектронної боротьби».
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27.08.2023 12:52 Ответить
я чекаю, коли руZZкі почнуть бомбити варонєж....
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27.08.2023 11:52 Ответить
Здається, вони вже давно ******** такими невеликими зарядами, щоб без жертв. Тому що мобіки зовсім без ентузізму ломляться до військоматів.
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27.08.2023 11:58 Ответить
Так это дрон почты расеи. Это их стиль
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27.08.2023 11:55 Ответить
ну ілі мєсний курскій салавєй нє справілся с управлєнієм...
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27.08.2023 13:34 Ответить
Летів на Київ, а прилетів у курськ
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27.08.2023 11:55 Ответить
Обійшлось діареєю від переляку.
Наступного разу..кацапчики
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27.08.2023 11:57 Ответить
Доброго ранку, ми з України.
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27.08.2023 11:58 Ответить
Шо, черговий фасад пошкрябали? Це явна перемога!
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27.08.2023 12:00 Ответить
сон лаптям пошкрябали
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27.08.2023 12:06 Ответить
нихто не пострадал ,только весь дом обосрался
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27.08.2023 12:01 Ответить
Ну, летів мирно собі беспілотник, спрямований по воєнному об'єкту, а російські нацистські оператори РЕБ своїми криворукими діями перенаправили його у бік житлового будинку.
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27.08.2023 12:07 Ответить
Смысл вот таких вот руйнувань....они не будут ради поцарапаных окон города насыщать ПВО и РЕБ свои города.....вот еслибы жахнули по зданию ФСБ или мерии шо снесло пол здания то они бы зашевелились а так смысл?
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27.08.2023 12:08 Ответить
Сенс в тому, щоб кожне кацариле мудло знало, що це таке не по ТВ.
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27.08.2023 12:14 Ответить
Муйня
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27.08.2023 12:18 Ответить
Сенс-щоб кацапи тримали своє ппо подалі від України, а не в Україні.
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27.08.2023 14:55 Ответить
''Весільний дрон'' петарду привіз. Напевне з сусіднього будинку запустили
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27.08.2023 12:13 Ответить
То й добре! А в чому, власне, проблема?
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27.08.2023 12:13 Ответить
Враження, що наші безпілотники категорично не несуть бойового навантаження, а розраховуються виключно на ,,долетіти і впасти,, Це вже якийсь ********* цирк. Не тратьте народні гроші на таку к у йню!
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27.08.2023 12:21 Ответить
Хто ти такий, щоб судити. Іуда!
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27.08.2023 12:43 Ответить
Громадянин України! А ти, мабуть, платню від кацапів одержуєш, щоб майструвати такі абсолютно безпечні дитячі подєлки за великі українські гроші. Показові феєрверки.
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27.08.2023 12:50 Ответить
Звідки тив взяв що то був український дрон?
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27.08.2023 13:19 Ответить
Виходячи з того, що якщо в нас падає кацапський дрон, то зразу стіни чи даху немає. Якщо наш у кацапії, то виключно шибки вилітають.
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27.08.2023 13:23 Ответить
Здається там просто перегоняли самогон на спирт.
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27.08.2023 12:23 Ответить
То самі інженери "нємного пошалєлі" , не відомо що вони там '' інженерили"'... може ті ж безпілотники розробляли ...
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27.08.2023 12:25 Ответить
Що в нас за безпілотники? Кацапський попадає то три поверхи руйнує.
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27.08.2023 12:39 Ответить
Это не украинский БПЛА. Это местные власти провели реконструкцию сражений на "курской дуге". Всё, как они хотели - как диды
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27.08.2023 12:47 Ответить
Від пітарди булаб більша пляма - це цирк...
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27.08.2023 13:05 Ответить
криворукі мавпи є з обох сторін.
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27.08.2023 14:22 Ответить
Досить посилати в кацапію піонерські літаки з дитячого будинку піонерів. Бийте кацапів так, щоб очі вилазили через дупу.
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27.08.2023 14:50 Ответить
Це не БПЛА а ракета панциря
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27.08.2023 14:56 Ответить
ну і шо нам тепер робить
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27.08.2023 15:43 Ответить
на війні до них залітає асвабадітєльний дрон
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27.08.2023 16:48 Ответить
А де залишки від того безпілотника? Де фоти?
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27.08.2023 17:20 Ответить
 
 