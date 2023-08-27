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Активисты "Желтой ленты" сожгли более 350 российских агиток в оккупированном Луганске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Участники партизанского движения "Желтая лента" в оккупированном Луганске уничтожили агитационные газеты и листовки россиян.

Об этом движение сообщило в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Активисты движения "Желтая лента" в Луганске сорвали и сожгли более 350 экземпляров газет и листовок оккупантов, которые отравляли мозг местным жителям", - говорится в сообщении.

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Активисты Желтой ленты сожгли более 350 российских агиток в оккупированном Луганске 01
Активисты Желтой ленты сожгли более 350 российских агиток в оккупированном Луганске 02
Активисты Желтой ленты сожгли более 350 российских агиток в оккупированном Луганске 03
Активисты Желтой ленты сожгли более 350 российских агиток в оккупированном Луганске 04
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Топ комментарии
+6
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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27.08.2023 12:57
+6
Кацапи такіє видумщікі...
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27.08.2023 13:09
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патріот Луганська! - Навіть я вже майже точно знаю довжину твого мізинця навіть не маючи цю газету.

Думай і терміново біжи

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27.08.2023 12:46 Ответить
Leon e9048d82, може ти вже біжи ! Працюєш на оккупанта, стукач?

Цензор, що це за мразь тут так рясно повилазила?
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27.08.2023 13:50 Ответить
так це Цензор стуканув дурень - я навпаки попередив.

Чи ти думаєш, дурна твоя голова в МГБ-ФСБ Луганську працюють усі такі ідіоти як Баканов?
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27.08.2023 13:55 Ответить
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27.08.2023 17:26 Ответить
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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27.08.2023 12:57 Ответить
На фото ми бачимо руку молодого чоловіка не зайнятого важкою фізичною працею, знаємо відстань між фалангами мізинця і довжиною самого мізинця.

За станом попелу, фото та відео ми можемо визначити приблизний час акцій у різних місцях.

Аналізуємо з камер людей, які там були... і хлопець їде на підвал де під тортурами здає всіх інших.

Такі акції безглузді і шкідливі
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27.08.2023 13:11 Ответить
Будь-які акції проти ворога корисні!
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27.08.2023 13:42 Ответить
товариш Сралін теж так говорив посилаючи партизанів отруїти 2-х коней есесовців - а ті потім за це розстрілювали половину села.

Ця акція з того ж ряду - ризику багато, віддачі мало
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27.08.2023 13:49 Ответить
Leon e9048d82, партизани були , є і будуть
А ти якщо тремтиш у підвалі , сиди і не висовуйся.
Ніхто тебе не заставляє бути партизаном.

Сиди і жди, коли тебе звільнять. Ждун, яких чимало.

Хлопці, будьте обережні, обходьте десятою дорогою таких як цей Леон.
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27.08.2023 13:56 Ответить
підтримую - Хлопці! якщо ви зважилися на такі акції з фото та відеофіксацією то переконайтеся, що навколо вас одні дурні, такі як Остап Покотило - тоді не зловлять
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27.08.2023 14:00 Ответить
Здається що він сам і виклав ці фото...🤣🤣🤣
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27.08.2023 14:14 Ответить
схоже
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27.08.2023 14:17 Ответить
Під такий опис потрапить більшість старшокласників, яких наприкінці канікул на вулицях має бути багато. Хіба що, користуючись ідеями Мюллера, хапати всіх підряд, а потім розбиратись.
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27.08.2023 13:48 Ответить
Кацапи такіє видумщікі...
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27.08.2023 13:09 Ответить
Тобто, на одяг - в місці дупи та гульфіка можна?))
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27.08.2023 13:15 Ответить
а на звизду ?
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27.08.2023 13:17 Ответить
Всим Героя України, за таку тяжку працю!!!🤡
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27.08.2023 13:19 Ответить
Кочин, хіба ці хлопці просять нагород?!

Вони роблять що можуть у їхній ситуації.
Молодці!
А ти сиди у погребі і покривайся пліснявою. А може ти працюєш на окупантів за винагороду?
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27.08.2023 13:47 Ответить
До#уя мужності треба, спалити десь в кущах газету... Я такі відео можу кожного дня викладати...
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27.08.2023 14:09 Ответить
А вам каких новостей надо, товарисч?

Победы оккупантов? Не дождетесь!
Русскага мира в Украине не будет!
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27.08.2023 13:58 Ответить
А чому ж тоді кацапською пишеш, патріот ти наш.🤣🤣🤣
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27.08.2023 14:45 Ответить
Активисті молодці, не слухайте дебілів, які тут повилазили.
Дійте. Все робиться проти окупантів наближає нашу перемогу!
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27.08.2023 13:41 Ответить
это вам не на диванах, почесывая яйца и поглядывая на белый билет, листать тиктоки
каждый отвечает врагу, как умеет
молодцы, пацаны!
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27.08.2023 15:02 Ответить
 
 