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Активисты "Желтой ленты" сожгли более 350 российских агиток в оккупированном Луганске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Участники партизанского движения "Желтая лента" в оккупированном Луганске уничтожили агитационные газеты и листовки россиян.
Об этом движение сообщило в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Активисты движения "Желтая лента" в Луганске сорвали и сожгли более 350 экземпляров газет и листовок оккупантов, которые отравляли мозг местным жителям", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+6 Чайка Київ
показать весь комментарий27.08.2023 12:57
+6 izzabaru
показать весь комментарий27.08.2023 13:09
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Пожалуйста, подождите...
Думай і терміново біжи
Цензор, що це за мразь тут так рясно повилазила?
Чи ти думаєш, дурна твоя голова в МГБ-ФСБ Луганську працюють усі такі ідіоти як Баканов?
За станом попелу, фото та відео ми можемо визначити приблизний час акцій у різних місцях.
Аналізуємо з камер людей, які там були... і хлопець їде на підвал де під тортурами здає всіх інших.
Такі акції безглузді і шкідливі
Ця акція з того ж ряду - ризику багато, віддачі мало
А ти якщо тремтиш у підвалі , сиди і не висовуйся.
Ніхто тебе не заставляє бути партизаном.
Сиди і жди, коли тебе звільнять. Ждун, яких чимало.
Хлопці, будьте обережні, обходьте десятою дорогою таких як цей Леон.
Вони роблять що можуть у їхній ситуації.
Молодці!
А ти сиди у погребі і покривайся пліснявою. А може ти працюєш на окупантів за винагороду?
Победы оккупантов? Не дождетесь!
Русскага мира в Украине не будет!
Дійте. Все робиться проти окупантів наближає нашу перемогу!
каждый отвечает врагу, как умеет
молодцы, пацаны!