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Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины: города Авдеевка, Часов Яр, поселок Большая Новоселка, Очеретино, село Богатырь, Богоявленка, Клещиевка, Максимовка, Новоселовка Первая, Семеновка, Соловьево, Шахтерское.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

По Авдеевке враг бил из всех видов оружия. Ранение получил 25-летний мужчина, которого после оказания первой помощи группа "Белый ангел" эвакуировала в больницу. Повреждены 4 частных дома.

Село Богатырь российские террористы атаковали двумя ракетами С-300, попали в фермерское хозяйство. Поврежден ангар для хранения зерна, тракторы и оборудование, гражданские автомобили.

В результате артиллерийского обстрела Шахтерского травмирован человек.

Смотрите: За прошедшие сутки россияне обстреляли несколько громад на Донетчине: один человек ранен, повреждены частные дома, многоэтажка и ЛЭП. ФОТОрепортаж

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27.08.2023 13:30 Ответить
 
 