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авиакатастрофа (1659) самолет (3323) смерть (9034) Пригожин Евгений (396)

Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель Пригожина. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Следственный комитет России официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на следственный комитет РФ.

"По результатам экспертиз, личности всех 10 погибших во время крушения самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном письме", - говорится в сообщении.

Читайте: Джонсон: Что бы ни случилось с самолетом Пригожина, его вероятная смерть не могла произойти без приказа Путина

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель Пригожина 01
Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель Пригожина 02
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Топ комментарии
+20
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27.08.2023 14:12
+14
Ужос кокой!

сплячих мальчиков у трусиках

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27.08.2023 14:27
+8
Сподіваюсь що цей мерзенний вбивця разом з іншими такі подохли-але тим хто у своєму житті ніколи взагалі не казали правди а завжди брехали вірити не можна...
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27.08.2023 14:12
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Земля стікловатою!
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27.08.2023 14:11 Ответить
Сподіваюсь що цей мерзенний вбивця разом з іншими такі подохли-але тим хто у своєму житті ніколи взагалі не казали правди а завжди брехали вірити не можна...
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27.08.2023 14:12 Ответить
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27.08.2023 14:12 Ответить
Ось так вирити ***** і фсбєшному кодлу
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27.08.2023 14:13 Ответить
Захерченко зараз штурмує лондОн.
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27.08.2023 14:22 Ответить
Їм Уточкін рідніший та ближчий.
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27.08.2023 15:48 Ответить
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27.08.2023 14:13 Ответить
Фейк чи ні - не має значення. Тип мислення рузьге саме такий.
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27.08.2023 14:15 Ответить
каждому кацапу присвоить великомученика после смерти - заспамить рпц
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27.08.2023 20:46 Ответить
І що "ілюструють" ці фото?
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27.08.2023 14:14 Ответить
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27.08.2023 14:16 Ответить
А якщо це вистава була і він все таки с'******?...
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27.08.2023 14:59 Ответить
Якщо логічно подумати,яка вигода для Пуйла, дати прігожіну втікти і залягти на дно? По перше,він багато знає,таких режим Куйла не залишає в живих, по друге,навіщо платити пуйлу потім тому,хто вже не корисний?
А як казав сам прігожін, вийти з "Вагнера" можна тільки вперед ногами або в чорному мусорному кульку
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27.08.2023 15:12 Ответить
А якщо ні?!
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27.08.2023 17:31 Ответить
Тоді дуже добре. Але це падло хитре... Було
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27.08.2023 19:04 Ответить
Для нас, українців, обидва варіанти гарні. Якщо з'їбався + ***** дамоклів меч постійний, якщо здох - теж +, одним падлом меньше!
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28.08.2023 06:35 Ответить
Що х@йло скаже, те й підтвердять... Особисто я вважаю, що надто вже все красиво, щоб бути правдою....
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27.08.2023 14:18 Ответить
Красиве середньовіччя, Цар вбиває свого повара
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27.08.2023 15:14 Ответить
Так скоро взяли контрольні зразки і зробили порівняльний аналіз ДНК всім 10 "кобздунам"? Чи куйло так "приказал опознать"?🤣
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27.08.2023 14:19 Ответить
Так так, звичайно. Аж 2 рази підтвердили))
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27.08.2023 14:20 Ответить
Ну, если московитский следком что-то объявил, значит всё наоборот.
Значит, поход на Москву был постановочным, и Пригожин теперь обустраивает для Путина африканскую малину.
Ну, упал "Эмбраер", и что с этого ? Для Пригожина его цена - копейки.
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27.08.2023 14:20 Ответить
для пУТИНА
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27.08.2023 14:22 Ответить
Я так не думаю - якщо це була постановка, значить ***** дало можливість пригожину зникнути та вийти з гри. У цьому випадку він, швидше, війде від справ у Африці (аби не палитися) і просто десь осяде на якихось тропічних островах. Смерть не інсценовують для того, щоб залишатися у грі...
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27.08.2023 14:23 Ответить
***** витягло Пригожина з Бахмача, врятувавши життя і зберігши кістяк бойовиків.
"Похід на Москву" був придуманий, щоб це не виглядало жалюгідною втечею з поля бою.
Для путіна головні справи тепер в Африці, бо в Україні йому послідовно настає *****.
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27.08.2023 14:32 Ответить
У Африці досить сильна присутність західних спецслужб зараз, а негрів з їх зарплатою 50-100 баксів перекупити неважко. Якщо це так, то пригожин дуже швидко спалиться...
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27.08.2023 14:39 Ответить
О цей "похід на москву", був як раз вигідний прігожіну, піднятися в очах росіян, показати який герой, але зовсім не вигідний на росії силовикам (показали як обісралися), Путлер показав що він ніхто і немічний,нічого вдіяти не може (обісрався на весь світ). Лукашенко хайпнув з цього, показав який він крутий,все порішав, дав гарантії прігожіну( тепер теж обісрався по повній з гарантіями). Весь світ нарешті зрозумів, чого вартують договорняки з путіним. То де там вигода для режиму Пуйла від того похода?
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27.08.2023 15:06 Ответить
Путін звалить на Пригожина всі звірства - типу це не ми.
Путін перевірив хто чим дихає і тепер почались чистки.
А Пригожин цвіте і пахне - він добрий тримач африканської малини.
Путін знає, що програє, і доживати доведеться в Африці.
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27.08.2023 16:45 Ответить
Теж можлива версія
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27.08.2023 17:07 Ответить
конспірологи сумніваються
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27.08.2023 14:24 Ответить
земля плоска
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27.08.2023 15:12 Ответить
"долго жить будем!" сказал пригожин уткину, поднимая бокал за здравие. )))
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27.08.2023 14:25 Ответить
Ужос кокой!

сплячих мальчиков у трусиках

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27.08.2023 14:27 Ответить
дємони
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27.08.2023 15:13 Ответить
Це не ми ! Це подібне на роботу фінської ДРГ. Сини Суомі практикували таку роботу в 40-50і роки на підєрградщині як помсту за напад на них в 39 році. Розповідали це мені старі підєрци, коли там бував на початку 80-х.
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27.08.2023 15:15 Ответить
Це реальний страх кацапчиків, він з довгою, довгою бородою. Де б не були їм сонним то "горло ріжуть, то прямо в серце,вухо". То білогвардійці, то японці, то фнни, то німці, то поляки. Тепер вже до українців добрались.
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27.08.2023 15:53 Ответить
Навпаки, українці до них добрались
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27.08.2023 17:33 Ответить
в чечне и афганистане легко кацапов вырезали целыми ротами во сне
это нормально
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27.08.2023 20:48 Ответить
Коли будуть пишні поховання дружбана *******? Похорони коли, питаю? Чи вже були церімонії прощання?)
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27.08.2023 14:45 Ответить
так! багато хто очікує на це шоу...хто буде присутній? чи будуть вагнерівці? які будуть речі на похоронах? чи буде якийсь бунт?..чи )(уйло припреться або хтось з кремлівської банди?..питань надто багато та чи багато спроможностей у рабів .
дійсно чи буде шоу чи раби будуть йти на заклання
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27.08.2023 15:17 Ответить
"во ізбежаніє..." хоронити швидко не будуть. Бояться майбутнього паломничества. Його на Красній площі хоронити потрібно, там 100 процентів таких же бузовірів лежить.
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27.08.2023 15:56 Ответить
Він мабудь ТОЧКА в істории Вагнера 🤣🤣🤣
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27.08.2023 14:46 Ответить
брехливим рашисським псам віри немає.
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27.08.2023 14:47 Ответить
Лопухнулся ты, Женя. Будет тебе на следующий раз наука.
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27.08.2023 14:47 Ответить
Не в этой жизни
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27.08.2023 15:39 Ответить
Ліквідація потенційно небезпечного для путіна,це цілком логічно. І те що Пуйло не міг його оставити живим,це теж логічно. Але те, що в кацапії багато чого робиться всупереч логіці, все ж залишає шанс на постановочні трюки сховати прігожіна подальше від усіх. Але для чого Путлєру робити виставу на весь світ, прийдеться платити "пенсію" подільнику, яких буде вже не корисний якщо заляже на дні,толку від нього мало вже,а платити багато треба, тай знає багато, "нема людини - нема проблем" - якраз на рашці такий девіз.
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27.08.2023 14:56 Ответить
нехай спробують тільки не підтвердити
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27.08.2023 15:03 Ответить
Цікаво, чи платитиме "приґожин" хабара за це? Адже він живий і здоровий у Монако.
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27.08.2023 15:17 Ответить
Конспирологи зачем давать жизнь инкогнито пригожину который является носителем тайн и личной информации про пуйла начиная с 90х годов...отпустить его в какуюнить Аргентину это обеспечить себе вечный гемор и страх,шо он рано или поздно сдаст все ЦРУ
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27.08.2023 15:38 Ответить
вот и все- яйца в одной стороне, жопа в другой и конец всем забаганкам
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27.08.2023 15:47 Ответить
Немного пофантазируем

…а через пару месяцев в Израиле появится новый тихий репатриант - одинокий пожилой лысый мужчина лет 65-70…Обрезанный по всем правилам. И, с его слов и по документам повар из Санкт-Петербурга. Через пол года у него будет свой ресторан в Тель-Авиве. Потом два - в одном будет кушать премьер-министр, а в другом лидеры оппозиции. Затем внезапно станет ясно, что почти все алмазные рудники в Африке стали израильские…А потом мы услышим про ЧВК Мендельсон…
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27.08.2023 15:55 Ответить
Diamonds are not forever.
Похоронное бюро братьев Дебирсян.
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27.08.2023 20:40 Ответить
І все таки ***** виявилось вбивцею більш мерзенною. Але поставнову не виключаю. Хоч це і дуже маловірогідно.
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27.08.2023 16:21 Ответить
Следственный комитет это тоже самое что и кооператив "Рога и Копыта " скажет то что надо , раследует как надо , посадит кого надо,и так далее.
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27.08.2023 16:42 Ответить
А їх кірюха гундяєєв не збирається піднести до лику святих великомучеників за русскій мір?
Нехай вони вічно горять у пеклі!
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27.08.2023 16:59 Ответить
Тссс, не підказуйте!
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27.08.2023 17:36 Ответить
МИ ВАМ ВІРИМО КАЦАПИ, СВЯТО ВІРИМО
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27.08.2023 17:40 Ответить
якщо офіційно- скоріш за все відпустили..
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27.08.2023 23:01 Ответить
 
 