8 886 59
Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель Пригожина. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Следственный комитет России официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на следственный комитет РФ.
"По результатам экспертиз, личности всех 10 погибших во время крушения самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном письме", - говорится в сообщении.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин Пригожин.
Вместе с Пригожиным на борту самолета был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.
Топ комментарии
+20 Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
показать весь комментарий27.08.2023 14:12
+14 Leon e9048d82
показать весь комментарий27.08.2023 14:27
+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий27.08.2023 14:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А як казав сам прігожін, вийти з "Вагнера" можна тільки вперед ногами або в чорному мусорному кульку
Значит, поход на Москву был постановочным, и Пригожин теперь обустраивает для Путина африканскую малину.
Ну, упал "Эмбраер", и что с этого ? Для Пригожина его цена - копейки.
"Похід на Москву" був придуманий, щоб це не виглядало жалюгідною втечею з поля бою.
Для путіна головні справи тепер в Африці, бо в Україні йому послідовно настає *****.
Путін перевірив хто чим дихає і тепер почались чистки.
А Пригожин цвіте і пахне - він добрий тримач африканської малини.
Путін знає, що програє, і доживати доведеться в Африці.
сплячих мальчиков у трусиках
это нормально
дійсно чи буде шоу чи раби будуть йти на заклання
…а через пару месяцев в Израиле появится новый тихий репатриант - одинокий пожилой лысый мужчина лет 65-70…Обрезанный по всем правилам. И, с его слов и по документам повар из Санкт-Петербурга. Через пол года у него будет свой ресторан в Тель-Авиве. Потом два - в одном будет кушать премьер-министр, а в другом лидеры оппозиции. Затем внезапно станет ясно, что почти все алмазные рудники в Африке стали израильские…А потом мы услышим про ЧВК Мендельсон…
Похоронное бюро братьев Дебирсян.
Нехай вони вічно горять у пеклі!