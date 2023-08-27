В Бердянске горит цех с российской техникой, - Федоров. ФОТО

В оккупированном Бердянске Запорожской области пожар на предприятии, куда россияне завезли накануне свою военную технику.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, пожар произошел на территории одного из предприятий.

"Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне видели: как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику", - написал Федоров.

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