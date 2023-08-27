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Новости Фото Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Бердянск (400) пожар (5558) Федоров Иван (387)

В Бердянске горит цех с российской техникой, - Федоров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В оккупированном Бердянске Запорожской области пожар на предприятии, куда россияне завезли накануне свою военную технику.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, пожар произошел на территории одного из предприятий.

"Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне видели: как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику", - написал Федоров.

Также читайте: Склад боеприпасов россиян взорвался на оккупированном Запорожье, - мэр Мелитополя Федоров

В Бердянске горит цех с российской техникой, - Федоров 01
В Бердянске горит цех с российской техникой, - Федоров 02
В Бердянске горит цех с российской техникой, - Федоров 03
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Топ комментарии
+10
Приємна новина...
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27.08.2023 14:56
+3
Вєтошь загорелась ?
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27.08.2023 15:38
+2
а отут вже можна і другу чашку кофе ...
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27.08.2023 15:10
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Приємна новина...
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27.08.2023 14:56 Ответить
Звуків вибухів не чули. Значить "самовозгорание. Жертв и разрушений нет".
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27.08.2023 15:02 Ответить
Крепко спалі,прокинулись - бавовна
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27.08.2023 15:04 Ответить
Армстронг....перефразую--- Цей маленький вибух-великий крок до перемоги!
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27.08.2023 15:09 Ответить
а отут вже можна і другу чашку кофе ...
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27.08.2023 15:10 Ответить
Слабак, я вже другий келих домашнього вина сьорбаю
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27.08.2023 15:20 Ответить
lunch по італійські?
а в вас там зовсім не погано, бачу
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27.08.2023 15:26 Ответить
а шо б мені сала не їсти - Франція!
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27.08.2023 15:30 Ответить
Наверное испытания. Дизель в разнос пошёл
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27.08.2023 15:18 Ответить
Вєтошь загорелась ?
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27.08.2023 15:38 Ответить
Ужоss ! нікагда такова нє біло - і вот апять .....
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27.08.2023 15:45 Ответить
Вагнера мстят за пригожина?
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28.08.2023 15:26 Ответить
 
 