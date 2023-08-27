Сутки на Донетчине: враг обстрелял 12 населенных пунктов Донецкой области, 2 человека получили ранения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Накануне россияне ударили ракетами по Краматорской громаде, повредили магистральный газопровод.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки Угледар пережил 2 авиаудара и 31 артобстрел. В Богоявленке повреждены дом и магазин, под огнем - Пречистовка и Максимовка. В Комарской громаде обстрелян поселок Шевченко. В Великоновоселковской громаде, в Шахтерском, 1 человек ранен.
Один человек получил ранения в результате обстрела Авдеевки. В Кураховской громаде повреждено 4 дома в Остром, в Новогродовской громаде - 2 дома в Галициновке.
В Константиновской громаде повреждены 2 дома в Белокузьминовке. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и нежилое здание.
Также повреждены 10 домов в Ямполе Лиманской громады, еще 2 – в Сиверске.
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