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Военные из Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Беларусь на учения. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Военнослужащие из Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Беларусь, чтобы принять участие в учениях ОДКБ "Боевое братство-2023".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Учения ОДКБ запланированы в Беларуси с 1 по 6 сентября.

Военный контингент Кыргызстана и Таджикистана прибыл в Беларусь на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850). Самолет приземлился на аэродроме "Барановичи" 27 августа в 13.30.

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Военные из Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Беларусь на учения 01
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Топ комментарии
+22
Мразота прибула до мразоти на навчання
ню - ню ....
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27.08.2023 15:57
+10
треба і на них картоплю з дрона скинути, щоб не розслаблялись
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27.08.2023 15:54
+10
таджики з киргизами свої прикордонні претензії будуть вирішувати
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27.08.2023 16:04
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треба і на них картоплю з дрона скинути, щоб не розслаблялись
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27.08.2023 15:54 Ответить
Мразота прибула до мразоти на навчання
ню - ню ....
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27.08.2023 15:57 Ответить
Учения?
Водка пил - арык валялся...
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27.08.2023 16:01 Ответить
таджики з киргизами свої прикордонні претензії будуть вирішувати
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27.08.2023 16:04 Ответить
208-я дивизия сдохла у нас кто их теперь защищать от душманов будет?
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27.08.2023 16:07 Ответить
Мало вам бурятов?
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27.08.2023 16:14 Ответить
Вони там, весь шифер переламають...
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27.08.2023 16:19 Ответить
обидва контенгенти помістилися на 1 борту?

нев'їбенні контингенти братські чи бурятські
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27.08.2023 16:27 Ответить
3,14здять- мiгрантiв везуть.
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27.08.2023 17:08 Ответить
Здохни,********...
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27.08.2023 16:53 Ответить
One way ticket.
Ось бульбу приберуть, і на бімбас
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27.08.2023 16:57 Ответить
Мабуть "багато" їх в тому літаку вмістилось. Більше трьох чоловік, то точно.
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27.08.2023 17:01 Ответить
Привезіть вагнерам водки, дайте координати учєній і скажіть , що натовські найомнікі наступають 😁
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27.08.2023 17:07 Ответить
Військовий контингент Киргизстану і Таджикистану прибув до Білорусі на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850). Джерело: https://censor.net/ua/p3439885


Потужний контингент
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27.08.2023 17:09 Ответить
....уявляю скільки коноплі притягли
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27.08.2023 18:16 Ответить
Білорус з киргизом братья навек.
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27.08.2023 17:11 Ответить
нащадки орди Батия і зараз разом....
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27.08.2023 17:28 Ответить
Ну,таджики якісь ремонти вміють робити... А киргизи? Картоплю будуть копати?
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27.08.2023 18:59 Ответить
Барани літаком прилетіли в Барановичи !!
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27.08.2023 19:58 Ответить
Адна палка два струна-я хазяїн вся страна!
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27.08.2023 20:22 Ответить
Flightradar play показует что с Екатеринбурга рейс. Сейчас за долги тоже прессуют
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27.08.2023 21:11 Ответить
Равшан и Джамшут прибыли, берегись киевская хунта ))))
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27.08.2023 23:17 Ответить
 
 