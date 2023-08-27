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Военные из Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Беларусь на учения. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Военнослужащие из Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Беларусь, чтобы принять участие в учениях ОДКБ "Боевое братство-2023".
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
Учения ОДКБ запланированы в Беларуси с 1 по 6 сентября.
Военный контингент Кыргызстана и Таджикистана прибыл в Беларусь на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850). Самолет приземлился на аэродроме "Барановичи" 27 августа в 13.30.
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+22 Amber
показать весь комментарий27.08.2023 15:57
+10 акаб акабіч
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показать весь комментарий27.08.2023 16:04
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ню - ню ....
Водка пил - арык валялся...
нев'їбенні контингенти братські чи бурятські
Ось бульбу приберуть, і на бімбас
Потужний контингент