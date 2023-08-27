Враг дважды ударил по Днепропетровщине. ФОТО

Россияне дважды обстреляли Мировскую громаду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня российские войска дважды обстреляли Мировскую громаду на Никопольщине. Выпустили из тяжелой артиллерии полдесятка снарядов. Задело частный дом. Самое важное, что уцелели люди – без погибших и пострадавших", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село на Херсонщине, ранена женщина, - ОВА