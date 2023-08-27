РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14565 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 118 0
Днепропетровщина (2875) обстрел (20073) Никополь (433) Лысак Сергей (53)

Враг дважды ударил по Днепропетровщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне дважды обстреляли Мировскую громаду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня российские войска дважды обстреляли Мировскую громаду на Никопольщине. Выпустили из тяжелой артиллерии полдесятка снарядов. Задело частный дом. Самое важное, что уцелели люди – без погибших и пострадавших", - написал он.

Враг дважды ударил по Днепропетровщине 01

Враг дважды ударил по Днепропетровщине 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село на Херсонщине, ранена женщина, - ОВА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 