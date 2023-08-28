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Днепропетровщина (2875) Кривой Рог (1126) обстрел (20073) ракеты (2700)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Криворожскому району и дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью российские захватчики снова атаковали Украину ракетами. В Днепропетровской области попали в Криворожский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты дважды за ночь атаковали из артиллерии Никопольский район. Обстреляли Марганецкую и Мировскую громады. Поврежден жилой дом. Жертв и пострадавших нет.

По Криворожскому району враг ударил ракетами. Пострадали жилые дома.

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По информации главы ВА Кривого Рога Александра Вилкула, в результате ракетного удара разрушены 2 дачных дома. Еще 5 дачных домов повреждены.

"Произошел пожар в хозяйственном сооружении. Все службы работают. Другие последствия удара уточняются", - добавил Вилкул.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Криворожскому району и дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области 01
Оккупанты нанесли ракетный удар по Криворожскому району и дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области 02
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Хай їм грець!

Першого серпня 2023 року у місті Кривий Ріг була оголошена жалоба. Через ракетний удар росіян по Кривому Розі 31 липня загинуло 6 людей, серед яких дитина, також 75 мирних громадян поранено. Це не перша атака русофашистів на місто дитинства шостого президента України.

13 червня 2023 року близько 3:00 за місцевим часом російськими окупантами було завдано ракетного удару по спальному району міста.

В результаті було вбито 11 людей і поранено 36 жителів, пізніше двоє поранених померли в лікарні.

Виборці Халапоротьки, які чекали, що в Кривом Розі їх обранець збудує «Лас Вегас» дивуються: чому Гетьман України подбав про киян і за власні кошти придбав засоби ППО для захисту столиці від атак «старшого православного брата», а мільярдер Володимир Санич не пожертвував жодної гривні на захист мешканців міста металургів.

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Громадяни України для шлепера - гої. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» Головнокомандувач «щоневтік» вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!». Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, «термос» висловлює своє ставлення до співгромадян.

Україна не його Мати. У Київі кріворожець заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль. Для Першої Особи країни - це «просто територія». Цитата шостого президента річної давності з The Economist: «Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія.

У новорічному привітанні Верховного Головнокомандувача не було ні державного прапора, ні державного гімну, ні інших державних ознак. Під час виступу на День Незалежності The стояв (ногами) на подіумі у кольорах українського прапора.

Неможно було голосувати під час війни з російськими окупантами за інородця атеіста, якій Конституцію України в руках не тримав, державною мовою не володів і називав в Юрмалі Україну «повією».

https://www.youtube.com/watch?v=qnica24PTnU&t=6s

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28.08.2023 10:50 Ответить
 
 