РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14565 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
11 724 52
война (46523) СБУ (18659) Херсон (2087)

Наводила "Грады" и "шахеды" на Херсон: СБУ задержала российского агента. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Задержана российский агент, в течение последнего месяца корректировавшая удары по Херсону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Женщина отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники. По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед". Всю собранную информацию она передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с отметками объектов", - говорится в сообщении.

Местную жительницу россияне дистанционно завербовали после деоккупации Херсона. Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где она оставляла антиукраинские комментарии.

В ходе обыска у агента изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Также читайте: Предательница передавала рашистам геолокации подразделений ВСУ, которые контрнаступают под Бахмутом, - СБУ

Наводила Грады и шахеды на Херсон: СБУ задержала российского агента 01
Наводила Грады и шахеды на Херсон: СБУ задержала российского агента 02
Наводила Грады и шахеды на Херсон: СБУ задержала российского агента 03
Наводила Грады и шахеды на Херсон: СБУ задержала российского агента 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+70
показать весь комментарий
28.08.2023 10:10
+32
Пристрілити. Богоугодна справа. А саме основне - ПРАВИЛЬНА !!!
показать весь комментарий
28.08.2023 10:10
+28
Для подібних тварюк повинні бути партизани.Щоб вішали сук на площах міст і сіл,не зважаючи окупована це територія,чи вже визволена.Утримувати довічно курву,на руках якої кров українців-мазохізм.
Історію пам'ятати треба.Пісня повстанська "Машингвери" про таке
показать весь комментарий
28.08.2023 10:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.08.2023 10:10 Ответить
Проспонсорую мило.
показать весь комментарий
28.08.2023 10:11 Ответить
Навіщо? На суху!
показать весь комментарий
28.08.2023 10:19 Ответить
...а я - мотузку.
показать весь комментарий
28.08.2023 12:05 Ответить
Пристрілити. Богоугодна справа. А саме основне - ПРАВИЛЬНА !!!
показать весь комментарий
28.08.2023 10:10 Ответить
Скільки ще таких тварин на нашій ненькі,і головне молода.
показать весь комментарий
28.08.2023 10:21 Ответить
А яка різниця молода, чи стара кацапська потвора, чому молода московитська проблядь мае бути краще ніж стара?
показать весь комментарий
28.08.2023 11:59 Ответить
Випустять під залог?
показать весь комментарий
28.08.2023 10:13 Ответить
Вряд ли даже Зепредатели на это пойдут….главное чтобы в обменный не запустили под красивыми предлогами.Это возможно.Кто-то должен это отслеживать и бить тревогу. Иначе эти мрази никогда не закончатся.Только пожизненное и вера что кацапы НЕпомогут.
показать весь комментарий
28.08.2023 10:47 Ответить
Для подібних тварюк повинні бути партизани.Щоб вішали сук на площах міст і сіл,не зважаючи окупована це територія,чи вже визволена.Утримувати довічно курву,на руках якої кров українців-мазохізм.
Історію пам'ятати треба.Пісня повстанська "Машингвери" про таке
показать весь комментарий
28.08.2023 10:14 Ответить
ніхто її утримувати в тюрмі не буде! в гіршому разі,дадуть років 5 і через 6 міс обміняють на якогось терпилу....
показать весь комментарий
28.08.2023 10:28 Ответить
пальці між двері..нехай розповість про інших зрадників...там не одна така,після втечі рашистів 100 відсотково зостались агенти
показать весь комментарий
28.08.2023 10:16 Ответить
Якщо б харю не заблюрили, то я б сказав, що зовнішні, ця п.изда дуже схожа на ту суку з лугандону яка про розпʼятого пацана у трусиках рашистським пропагандонам розповідала. А взагалі то, ці суки всі одна на одну схожі. Це і є рузький мир. Ну нехай їй відтепер димоход на зоні чистять….
показать весь комментарий
28.08.2023 10:17 Ответить
Та **** не з лугандону. Її звуть Галина Пишняк. Є на Ютубі інтерв'ю. Вона, разом з чоловіком зрадником лугандонцем та бувшим беркутівцем живе десь у Смоленській області. Там вона каже "я сама с западной украины от этих чертей". Зі своїми родичами, братами вона не спілкується. Було також відео де її ще жива мати казала що донька почала шльондрати ледь не з повноліття.
показать весь комментарий
28.08.2023 10:55 Ответить
Все по классике, за рузьге мир топят безграмотные долбо@***, прогуливавшие школу
показать весь комментарий
28.08.2023 10:19 Ответить
Есть очень простое объяснение этому - тупые долбодятлы, неспособные даже выучить грамматику и правописание - они просто по законам жизни в конкуренции с более умными и активными проигрывают, и опускаются на дно - либо куда то рядом. Но своим тупым мозгом они неспособны понять что сами виноваты в своей жизненной ситуации, тем более что самокритика свойственна только умным людям. А раз они не видят своей вины - то автоматически отсюда следуют что виноваты другие - и более успешные, и более умные - и конечно же Украина. А если еще и смотреть по спутнику раша-ТВ, где показывают что там везде молочные реки и кисельные берега, где каждый бомж купается в роскоши - ну отсюда и получаем такую реакцию.
показать весь комментарий
28.08.2023 10:26 Ответить
Так пане Дмитро, на всі 100 відсотків Ви маєте рацію!
показать весь комментарий
29.08.2023 22:14 Ответить
А це тут до чого? Мені не подобається таке тугодумство стосовно кацапії яке є в Європі. Вони з 2014-го все розмірковють, кацапи нормальні чи ні. Кацапи це нелюди! Тільки фізичне знищення цього лайна може вилікувати. Скільки ще повинно загинути українців, щоб в Європі зрозуміли з ким Україна має зараз війну?!
показать весь комментарий
28.08.2023 10:50 Ответить
Вони майже сотню років розмірковують.

Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.

22.08.1931 «Пам'ятай» Олександр Олесь
показать весь комментарий
28.08.2023 13:17 Ответить
Во во кадиров також задавав такі питання про те де була Європа і чому вона мовчала.
показать весь комментарий
28.08.2023 14:23 Ответить
А це тут до того що в Європі дивлячись на такі коментарі не бачать різниці між вами і кацапами. А додайте ще повальну корупцію то нафіга Європі такий геморой як Україна? Мало їм Угорщини? Не європейці кричали путін введі а українці. Тому не валіть з хворої голови на здорову а дякуйте європейцям та всім цивілізованим країнам що намагаються витягти Україну з совкового лайна.
показать весь комментарий
28.08.2023 14:22 Ответить
Досить тут розглагольствувати. Піди розкажи цій курві шо вона не права і так робити не можна.
показать весь комментарий
28.08.2023 10:52 Ответить
Це справа суду та правоохоронних органів.
показать весь комментарий
28.08.2023 14:24 Ответить
Как и куда вивезеш ? Вон ам до сих вопит про тайние тюрми СБУ и нарушение прав при задержании, месяц назад когда началось освобождєние юга от роzzийских захватчиков, в ООН виразили озабоченность судьбами колаборантів и предвзятом к ним отношении
показать весь комментарий
28.08.2023 10:35 Ответить
нa міннe полe та пострілaми гнaти курву у бік касапiв 🤬
показать весь комментарий
28.08.2023 13:35 Ответить
Пишу на собачій мові, щоб зрадники зрозуміли:

Наводчики, корректировщики и другая *******!
Судьба ваша не завидна. Ещё год-полтора назад вы могли рассчитывать, что вас "освободят" "ваши мальчики" и в новом "русском мире" вам дадут какую-нибудь рыбную должность.
Однако, "ваши мальчики" теперь озабочены тем, чтобы не дать ЗСУ прорваться на Мелитополь или Бердянск, не попасть в окружение в Бахмуте.
Ваши ставки сгорели. Постепенно вас всех переловят и посадят. На зоне вы не выживете, вас придушат сокамерники.
Земля вам стекловатой. Аминь...
показать весь комментарий
28.08.2023 10:30 Ответить
Кацапська, смердюча курва, яка має бути повішена на центральній площі, як наочний приклад покарання для прихованих ворогів нашої держави, які мають паспорти України.
показать весь комментарий
28.08.2023 10:33 Ответить
Не треба закривати обличчя презумпція невинуватості зачекає під час війни, люди мають знати хто поруч з ними направляв на них смерть. А підозрювана може згодом звернутися до суду за те, що оприлюднили її персональні дані.
показать весь комментарий
28.08.2023 10:34 Ответить
Під танк мразоту !
показать весь комментарий
28.08.2023 10:35 Ответить
Таких зрадників потрібно рвати на дрібні шматочки , щоби вони відчули
на своїй шкурі всю біль , яку відчувають люди від кацапських ракет 😡
показать весь комментарий
28.08.2023 10:37 Ответить
"не навижу"..., 3 класа освіти, а теж хочеться бути агентом..., але в неї з'явилася чудова можливість підтягнути свій рівень та може ще вивчити кілька іноземних мов...
показать весь комментарий
28.08.2023 10:42 Ответить
"СожЕлению, замачить". Так любити рашку і елементарно калічити її мову
показать весь комментарий
28.08.2023 10:43 Ответить
в крематорий суку немедля....................................ватное животное..........................
показать весь комментарий
28.08.2023 10:46 Ответить
А ви що пропонуєте?
Що треба робити (цивілізованими засобами, звісно) з людиною, яка наводить удари на рідне місто, яка пише, що люто ненавидить українців і бажає українським воїнам усім лягти у могили.

Які засоби можуть чи змінити думки цієї кацапо-самиці на протилежні, чи (в випадку неможливості змінити її ставлення до України) убезобасити оточуючих від постійної небезпеки з боку цієї потвори?
Давайте, викладайте своє цивілізоване супер-рішення
показать весь комментарий
28.08.2023 10:53 Ответить
Верховна рада України повинна прийняти закон про громадян і не громадян як це зробили в цівілізованих країнах (маю на увазі Прибалтійські). Зрадників садити на довічне з альтернативою відмови (звісно коли відсидить років 15) від Українсього громадянства та залишенням країни. І нікому нічого не відривати.
показать весь комментарий
28.08.2023 14:29 Ответить
Електростільчик! Не можемо ж ми називати американців дикунами? Так? Але замовляти з-за океану не варто, наші умільці мобільні змайструють.
показать весь комментарий
28.08.2023 14:31 Ответить
Ви хочете щоб Україну виперли з Ради Європи?
показать весь комментарий
29.08.2023 09:32 Ответить
Грамотешка у этой безмозглой суки - огонь! Зато "НЕ нависти" через край.😡 Пожизненное - самое то! 👍
показать весь комментарий
28.08.2023 11:08 Ответить
Пожиттєво, але роки на два, не більше. Навіщо довго годувати таку погань?
показать весь комментарий
28.08.2023 11:41 Ответить
Я казав би, що до таких паскуд тре' застосувати "метод Мюнхгаузена" - всадовити на велику ракету (наприклад, С-200), надійно закріпити, і - повний вперед!
показать весь комментарий
28.08.2023 11:39 Ответить
все кто был в оккупации подлежат тщательной проверке для безопасности остальных
показать весь комментарий
28.08.2023 12:13 Ответить
А ті хто не були - перевіряти двічі. Поясню - хто був у окупації, вж за цей час проявили себе і здебільшого відомі. А хто ні - хто знає що у них на думці.
показать весь комментарий
28.08.2023 12:47 Ответить
Господи,и сколько этой мрази еще есть в Украине. Не хотите жить здесь, забирайте свои манатки и шелестите в россию.
показать весь комментарий
28.08.2023 13:20 Ответить
Дарма пику замалювали! Потрібно реальне фото її, а також фото, адресу, телефони всіх її родичів і близьких! Щоб люто боялися!
показать весь комментарий
28.08.2023 13:54 Ответить
... і самі здавали таких "родичів", поки не пізно.
показать весь комментарий
28.08.2023 14:34 Ответить
Надеюсь,что долго в СИЗО не протянет,зечкам с такими западло сидеть,одно дело вор,а совсем другое дело стукачка рашистская,в любом случае сладкого сруского мира для неё уже не будет.
показать весь комментарий
28.08.2023 14:37 Ответить
 
 