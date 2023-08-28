Наводила "Грады" и "шахеды" на Херсон: СБУ задержала российского агента. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Задержана российский агент, в течение последнего месяца корректировавшая удары по Херсону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Женщина отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники. По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед". Всю собранную информацию она передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с отметками объектов", - говорится в сообщении.
Местную жительницу россияне дистанционно завербовали после деоккупации Херсона. Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где она оставляла антиукраинские комментарии.
В ходе обыска у агента изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
Пожалуйста, подождите...
Історію пам'ятати треба.Пісня повстанська "Машингвери" про таке
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931 «Пам'ятай» Олександр Олесь
Наводчики, корректировщики и другая *******!
Судьба ваша не завидна. Ещё год-полтора назад вы могли рассчитывать, что вас "освободят" "ваши мальчики" и в новом "русском мире" вам дадут какую-нибудь рыбную должность.
Однако, "ваши мальчики" теперь озабочены тем, чтобы не дать ЗСУ прорваться на Мелитополь или Бердянск, не попасть в окружение в Бахмуте.
Ваши ставки сгорели. Постепенно вас всех переловят и посадят. На зоне вы не выживете, вас придушат сокамерники.
Земля вам стекловатой. Аминь...
на своїй шкурі всю біль , яку відчувають люди від кацапських ракет 😡
Що треба робити (цивілізованими засобами, звісно) з людиною, яка наводить удари на рідне місто, яка пише, що люто ненавидить українців і бажає українським воїнам усім лягти у могили.
Які засоби можуть чи змінити думки цієї кацапо-самиці на протилежні, чи (в випадку неможливості змінити її ставлення до України) убезобасити оточуючих від постійної небезпеки з боку цієї потвори?
Давайте, викладайте своє цивілізоване супер-рішення