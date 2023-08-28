За минувшие сутки оккупанты обстреляли Угледар и Пречистовку, в Кураховке повредили гимназию. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере 12 населенных пунктов Донецкой области, без пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражеским огнем в течение суток оказались Угледар, Пречистовка, Острое, Дальнее и Дачное. В Кураховке в результате обстрелов повреждена гимназия.
2 дома повреждены в Константиновке и дом в Часовоярской громаде. В Торецкой громаде повреждены 5 домов в Нью-Йорке и здание шахты в Торецке.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Сиверске, зафиксировано 20 обстрелов Лиманской громады.
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