Активисты "Жовтої стрічки" в Мелитополе призывают игнорировать "выборы" на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Жители временно оккупированного Мелитополя протестуют против так называемых выборов, которые собираются провести российские захватчики.
Об этом сообщили активисты движения "Жовта Стрічка", передает Цензор.НЕТ.
"Рашисты обвешали весь город партийными бигбордами, такая навязчивая активность связана с тем, что практически никто не поддерживает россию в Мелитополе. Никто не хочет быть на одной стороне со страной-террористом под названием РФ", - говорится в сообщении.
Активисты продолжают распространять постеры в оккупированном городе, некоторые из них рисуют своими руками.
В "Жовтій Стрічці" призывают всех жителей оккупированных территорий игнорировать фейковые "выборы".
Топ комментарии
+7 Amber
показать весь комментарий28.08.2023 10:29
+5 Bob Fayn
показать весь комментарий28.08.2023 10:36
+3 5 копійок
показать весь комментарий28.08.2023 10:31
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Так. Місцевої вати теж вистачало але вони занадто пасивні, зазвичай тільки на кухнях та в транспорті рота відкривали...
Може ви назвете задля розуміння повної картини?
Славнозвісні кадри розгрому на Запоріжжі я бачив.