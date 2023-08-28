Активисты "Жовтої стрічки" в Мелитополе призывают игнорировать "выборы" на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию. ФОТОрепортаж

Жители временно оккупированного Мелитополя протестуют против так называемых выборов, которые собираются провести российские захватчики.

Об этом сообщили активисты движения "Жовта Стрічка", передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты обвешали весь город партийными бигбордами, такая навязчивая активность связана с тем, что практически никто не поддерживает россию в Мелитополе. Никто не хочет быть на одной стороне со страной-террористом под названием РФ", - говорится в сообщении.

Активисты продолжают распространять постеры в оккупированном городе, некоторые из них рисуют своими руками.

В "Жовтій Стрічці" призывают всех жителей оккупированных территорий игнорировать фейковые "выборы".

Также читайте: Оккупанты Мелитополя готовятся к псевдовыборам, - Федоров











