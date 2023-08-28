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Активисты "Жовтої стрічки" в Мелитополе призывают игнорировать "выборы" на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Жители временно оккупированного Мелитополя протестуют против так называемых выборов, которые собираются провести российские захватчики.

Об этом сообщили активисты движения "Жовта Стрічка", передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты обвешали весь город партийными бигбордами, такая навязчивая активность связана с тем, что практически никто не поддерживает россию в Мелитополе. Никто не хочет быть на одной стороне со страной-террористом под названием РФ", - говорится в сообщении.

Активисты продолжают распространять постеры в оккупированном городе, некоторые из них рисуют своими руками.

В "Жовтій Стрічці" призывают всех жителей оккупированных территорий игнорировать фейковые "выборы".

Также читайте: Оккупанты Мелитополя готовятся к псевдовыборам, - Федоров

Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 01
Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 02
Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 03
Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 04
Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 05
Активисты Жовтої стрічки в Мелитополе призывают игнорировать выборы на оккупированных территориях: Никто не поддерживает Россию 06
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Топ комментарии
+7
,, Єдіная рассєя " - йде на ..... уй із український земель 😠
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28.08.2023 10:29
+5
от після звільнення Мелітополя- це якраз потенційні навідники ракет та дронів..
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28.08.2023 10:36
+3
Ага, не підтримує. 24.03.2014 Мелітополь.
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28.08.2023 10:31
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,, Єдіная рассєя " - йде на ..... уй із український земель 😠
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28.08.2023 10:29 Ответить
Ага, не підтримує. 24.03.2014 Мелітополь.
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28.08.2023 10:31 Ответить
от після звільнення Мелітополя- це якраз потенційні навідники ракет та дронів..
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28.08.2023 10:36 Ответить
То був 2014 рік, невже вони не порозумнішали ??
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28.08.2023 10:40 Ответить
дуже цікавими будуть наступні президентські вибори. побачимо де і як порозумнішали
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28.08.2023 10:46 Ответить
Я бачу тобі подобається поширювати кожний раз завезену з Кацапстану масовку...
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28.08.2023 11:21 Ответить
Ніфіга собі масовка. Це місцева вата. До речі, вагнери вже пішли від вас?
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28.08.2023 11:42 Ответить
Я був на півдні наприкінці весни і початку літа 14-го. Я на власні очі бачив як цих гастролерів возили автобусами з одно міста в інше задля створення картини. Мені навіть власноруч довелося їх ******* разом з місцевими активістами.
Так. Місцевої вати теж вистачало але вони занадто пасивні, зазвичай тільки на кухнях та в транспорті рота відкривали...
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28.08.2023 12:16 Ответить
До нас припхались їхні емісари автоволоною яку розгромили, побили машини і вигнали під сраку коліном. А тут стоять і ніхто їм не заважає.
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28.08.2023 12:22 Ответить
Я по зрозумілим причинам не називаю конкретно час та місце.
Може ви назвете задля розуміння повної картини?
Славнозвісні кадри розгрому на Запоріжжі я бачив.
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28.08.2023 12:59 Ответить
Про цей розгром я і написав.
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28.08.2023 13:01 Ответить
У Запоріжжі кремлядям не вдалося зробити потрібну картинку. Навіщо постійно поширювати ті картинки які їм вдалося зробити? Це нагадує корисний ідеотизм.
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28.08.2023 13:25 Ответить
Це фото я взяв з мелітопольського сайту в 14 році.
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28.08.2023 13:31 Ответить
Я бачу звідки воно. Суті це не міняє. То того ж не завжди Ви берете фото з українських ресурсів.
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28.08.2023 13:43 Ответить
В 14 році я настьобав фоток з кацапських ресурсів і тепер б"ю їх їхньою ж зброєю.
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28.08.2023 13:47 Ответить
Як саме б'єте? Поширюєте міф, що схід та південь завжди хотіли до Мордору, чим опосередковано виправдовуєте вторгнення кацапської орди?
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28.08.2023 13:53 Ответить
НА РАСЄЄ ПРИ ВЛАДІ ГЕБІСТИ, А ХУНТА - В КИЄВІ.
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28.08.2023 10:41 Ответить
на ерефії хунта кгбістів
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28.08.2023 10:57 Ответить
на паРаші при владі самопроголошений феодал, а яке відношення хунта має до Києва, взагалі не зрозуміло. чи Залужний вже захопив владу, а я щось прозівав?
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28.08.2023 11:13 Ответить
Знов ЗСУ дамбіт Мелітополь.
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28.08.2023 10:47 Ответить
в 2014 это что то изменило? тоже все их уговарили и убеждали, но они продажные от рождения
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28.08.2023 12:10 Ответить
Путин-не император,Единая Россия не КПСС!!!
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28.08.2023 19:49 Ответить
 
 