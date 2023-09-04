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обстрел (20216) Одесская область (3106) дроны (2115)

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру юга Одесской области, есть попадания, - Силы обороны юга. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

"17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны. Однако произошли и попадания. В двух территориальных громадах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Сообщений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

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Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру юга Одесской области, есть попадания, - Силы обороны юга 01
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру юга Одесской области, есть попадания, - Силы обороны юга 02
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру юга Одесской области, есть попадания, - Силы обороны юга 03
Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру юга Одесской области, есть попадания, - Силы обороны юга 04
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Зернова угода не узгоджена з Х_йлом; його тупо ігнорять. Ну і як висновок, "ані нє бамбят граджанскіх",
П_дари русняві.
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04.09.2023 07:31 Ответить
Що там румуни, і їм дісталося?
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04.09.2023 07:33 Ответить
Навіть якщо і дісталося,то відморозяться як поляки.
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04.09.2023 07:35 Ответить
Якщо так то як і в Польщі це виявиться українська ракета ППО
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04.09.2023 07:42 Ответить
То хто голодомор робив?
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04.09.2023 08:25 Ответить
Шось мало бавовни на Кацапії останню добу
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04.09.2023 13:47 Ответить
 
 