Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру юга Одесской области, есть попадания, - Силы обороны юга. ФОТОрепортаж

Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

"17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны. Однако произошли и попадания. В двух территориальных громадах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Сообщений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

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