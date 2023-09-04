Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру юга Одесской области, есть попадания, - Силы обороны юга. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.
Об этом сообщили в Силах обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.
"17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны. Однако произошли и попадания. В двух территориальных громадах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Сообщений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.
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