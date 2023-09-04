12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове. ФОТОрепортаж

3 сентября во Львове прошел полумарафон на дистанции – 21 км, 5 км и 1,6 км. В нем приняли участие украинские защитники, которые сейчас лечатся в центре НЕЗЛАМНІ, а также 12-летняя Яна Степаненко, недавно вернувшаяся из США после протезирования. Девочка потеряла обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский городской совет.

Нынешний марафон - благотворительный. Часть средств будет передана благотворительному фонду "Незламні" для обустройства детской реабилитации.

Организаторы марафона в этом году ввели новую дистанцию - "Миля Незламності". Специальную дистанцию на полумарафоне протяженностью 70 м пробежали наши Герои-защитники, получившие ранения на фронте. Всего было 15 участников, среди которых 12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время обстрела вокзала в Краматорске.

"Я только недавно стала на беговые протезы, а обычно хожу на обычных. Поэтому только учусь бегать, немного страшно, потому что еще не привыкла. Но хочу поддержать детей, которые тоже потеряли ноги и не могут бегать. Хочу, чтобы они увидели мой поступок и сказали себе: "Да! Я тоже смогу! Я тоже смогу бегать!", – отмечает Яна Степаненко.

Читайте: 2 сентября россияне ракетами атаковали Краматорск – жителей призывают не подходить к неразорвавшимся снарядам. ФОТО









