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Краматорск (2177) Львов (4433) марафон (96)

12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

3 сентября во Львове прошел полумарафон на дистанции – 21 км, 5 км и 1,6 км. В нем приняли участие украинские защитники, которые сейчас лечатся в центре НЕЗЛАМНІ, а также 12-летняя Яна Степаненко, недавно вернувшаяся из США после протезирования. Девочка потеряла обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский городской совет.

Нынешний марафон - благотворительный. Часть средств будет передана благотворительному фонду "Незламні" для обустройства детской реабилитации.

Организаторы марафона в этом году ввели новую дистанцию - "Миля Незламності". Специальную дистанцию на полумарафоне протяженностью 70 м пробежали наши Герои-защитники, получившие ранения на фронте. Всего было 15 участников, среди которых 12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время обстрела вокзала в Краматорске.

"Я только недавно стала на беговые протезы, а обычно хожу на обычных. Поэтому только учусь бегать, немного страшно, потому что еще не привыкла. Но хочу поддержать детей, которые тоже потеряли ноги и не могут бегать. Хочу, чтобы они увидели мой поступок и сказали себе: "Да! Я тоже смогу! Я тоже смогу бегать!", – отмечает Яна Степаненко.

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12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове 01
12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове 02
12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове 03
12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове 0412-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове 0512-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове 0612-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове 0712-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове 0812-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове 09
12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске, пробежала полумарафон во Львове 10
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Я у захваті від таких людей! Бажаю подальших успіхів. Слава ЗСУ!
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04.09.2023 08:37 Ответить
Героям Слава!
І мертвим, і живим, пораненим чи неушкодженим!
Завдяки сміливості наших Воїнів ще не вмерла Україна.

Бережи вас Бог !

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04.09.2023 10:33 Ответить
Просто Герої,що казати!
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04.09.2023 08:54 Ответить
Кацапські потвори, скільки тут наробили калік. Горіти всім кацапні в пеклі.
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04.09.2023 08:56 Ответить
Касива дівчинка. Виросте буде просто чарівною жіночкою. Багато хлопців зведе з розуму. Кляті рашисти, ви її залишили без ніг, але душу вам не забрати! Так тримати, дитинко!
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04.09.2023 08:59 Ответить
Незламні люди в моїй країні, незламні люди під небом синім.
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04.09.2023 09:49 Ответить
Неймовірні люди!
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04.09.2023 10:03 Ответить
 
 