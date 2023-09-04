Сутки на Харьковщине: обстрелы Купянска и Изюмского района, один человек получил ранения. ФОТО

За прошедшие сутки враг бил по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Под огнем находились Уды, Волчанск, Гатище, Бударки, Ольховатка и другие населенные пункты. Повреждена гражданская инфраструктура, произошли лесные пожары.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Прошлой ночью, около 02:00, российские оккупанты обстреляли с.Шейковка Изюмского района. Повреждено здание столовой. Без пострадавших.

В результате обстрелов Купянска получил ранение и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина. В городе уничтожен торговый объект.

В с.Чернещина Изюмского района ударом управляемой авиабомбой разрушены 2 частных домовладения.

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