Поврежден храм, частные дома и помещения: В результате обстрелов Донетчины погиб мужчина, 5 человек получили ранения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики продолжают обстреливать Донетчину по четырем направлениям.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
Так, на Волновахском направлении в Комарской громаде повреждены дома на двух улицах в Веселом и складское помещение в поселке Шевченко. В Угледарской громаде под огнем Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
Россияне на Донецком направлении обстреляли Курахово и Вовченко, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.
"На Горловском направлении повреждены 7 домов в Торецке и подстанция в Дилиевке. В Константиновской громаде поврежден храм в Александро-Шультино. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, промышленное помещение и 5 гаражей.
На Лисичанском направлении россияне 7 раз обстреляли Лиманскую громаду и 1 раз Северск", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов оккупантами погиб 1 человек, ранения получили еще 5.
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