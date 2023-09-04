Поврежден храм, частные дома и помещения: В результате обстрелов Донетчины погиб мужчина, 5 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики продолжают обстреливать Донетчину по четырем направлениям.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Так, на Волновахском направлении в Комарской громаде повреждены дома на двух улицах в Веселом и складское помещение в поселке Шевченко. В Угледарской громаде под огнем Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

Россияне на Донецком направлении обстреляли Курахово и Вовченко, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады.

"На Горловском направлении повреждены 7 домов в Торецке и подстанция в Дилиевке. В Константиновской громаде поврежден храм в Александро-Шультино. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, промышленное помещение и 5 гаражей.

На Лисичанском направлении россияне 7 раз обстреляли Лиманскую громаду и 1 раз Северск", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов оккупантами погиб 1 человек, ранения получили еще 5.

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