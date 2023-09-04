Последствия вражеских обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
За сутки зафиксировано 144 удара по населенным пунктам Сумской области.
Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате обстрелов повреждены 12 частных жилых домов, 2 хозяйственные сооружения, 2 автомобиля, 2 зерно сушки, 2 элеватора, также линии электропередач", - говорится в сообщении.
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