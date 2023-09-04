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обстрел (20216) Сумская область (1847)

Последствия вражеских обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

За сутки зафиксировано 144 удара по населенным пунктам Сумской области.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов повреждены 12 частных жилых домов, 2 хозяйственные сооружения, 2 автомобиля, 2 зерно сушки, 2 элеватора, также линии электропередач", - говорится в сообщении.

Смотрите: Поврежден храм, частные дома и помещения: В результате обстрелов Донетчины погиб мужчина, 5 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

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Последствия вражеских обстрелов Сумской области 05
Последствия вражеских обстрелов Сумской области 06
Последствия вражеских обстрелов Сумской области 07
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