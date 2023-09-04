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Резников подал заявление об отставке. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр обороны Алексей Резников подал заявление об отставке.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!" – отметил он.
Ранее президент Зеленский заявил о желании заменить министра обороны.
Голосование за нового министра обороны состоится на этой неделе.
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В 2022 - забули підписати та повернулось в бюджет 4.38млрд
6.2 млрд - переоцінка, не зрозуміло, чи можна буде їх використати після 1 жовтня 2023,
чи вони також повернуться в бюджет
Загалом залишока на PDA:
25.5 (бюджет) - 4.38 (втрачено в 2022) + 6.2 (перерахунок) - 24.175 (поставлено PDA) = 3.145млрд
До кінця 2023 бюджетного року, 3 тижні
Можна втратити 2.5 млрд...