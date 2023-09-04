Резников подал заявление об отставке. ФОТО

Министр обороны Алексей Резников подал заявление об отставке.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!" – отметил он.

Ранее президент Зеленский заявил о желании заменить министра обороны.

Голосование за нового министра обороны состоится на этой неделе.

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