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"Мы не устали": 5 протезированных ветеранов ВСУ отправились в поход по Карпатам, чтобы собрать 10 млн грн для побратимов. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

3 сентября пять ветеранов на протезах отправились в поход "Мы не устали" по Черногорскому хребту Карпат, чтобы собрать средства для своих побратимов из 30 ОМБр, 95 ОДШБр, 1 танковой воинской части 1815, Луганского и Краматорского пограничных отрядов. Цель – 10 миллионов гривен.

Об этом волонтер Сергей Притула сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ветераны будут дополнительно нести мешки из 10 кг песка. И за каждый собранный миллион они будут сбрасывать по 1 килограмму.

Александр Швецов, Евгений Смага, Алексей Бурлаков, Анатолий Кирда, Денис Шеренговский получили ранения, обороняя Харьковщину, Черниговщину, Луганщину и Донетчину в разные годы российско-украинской войны.

Давайте облегчим им путь и соберем 10 млн как можно скорее! А наш фонд все закупит и отвезет в подразделения", – написал он.

За сутки уже собрано более 2 миллионов гривен.

Мы не устали: 5 протезированных ветеранов ВСУ отправились в поход по Карпатам, чтобы собрать 10 млн грн для побратимов 01

Утром 3 сентября один из участников похода, ветеран АТО Александр Швецов обнародовал в Facebook видео, где ветераны – у подножия Карпатских гор и отправляются в поход.

"Наша цель - собрать средства и доказать, что, несмотря на ранения, жизнь продолжается. И мы не устали бороться и помогать собратьям! 3 каждым собранным миллионом мы будем сбрасывать по килограмму дополнительного веса (пакеты с песком), которые несем в своих рюкзаках. На собранные средства. благотворительный фонд Сергея Притулы закупит и доставит оборудование по запросу пяти подразделений. Мы не имеем права уставать и должны поддерживать наших собратьев и вместе приближать победу", - написал он.

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Топ комментарии
+6
Вот таких ребят надо бы в военкоматы ставить, тогда и результаты были бы лучше...
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04.09.2023 11:12
+5
73% населення.
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04.09.2023 11:32
+4
Респект!
Молодцы парни!
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04.09.2023 11:17
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Правила форума Совет форумчан
Звитягу воїнів ЗСУ, що втратили здоров'я, захищаючи Україну, ніхто не ставить під сумнів.
Але до акції 'Я не стомився від війни" мають долучатися звільнені обласні военкоми-хабарники. Бо з уст корупціонера, що збагатився на війні, ця фраза звучала б більш приподньо.
Чи вони вже "патіхаму" на підсилення батальйону монако спєтлялі?
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04.09.2023 11:02 Ответить
Після АЛЕ можна далі не читати. Всі знають що хабарники ніяким чином не долучаться до збору коштів на допомогу бійцям, що боронять в тому числі і нас з тобою. Тому краще промовчав би, якщо шкода 100-200 гривень. Чи ти провокатор?
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04.09.2023 11:11 Ответить
Вот таких ребят надо бы в военкоматы ставить, тогда и результаты были бы лучше...
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04.09.2023 11:12 Ответить
100% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.09.2023 13:33 Ответить
Респект!
Молодцы парни!
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04.09.2023 11:17 Ответить
Хто насправді "Втомлені війною"

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04.09.2023 11:29 Ответить
73% населення.
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04.09.2023 11:32 Ответить
Так і живе Україна, з покусаними ліктями, та не з стертими колінами.
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04.09.2023 12:18 Ответить
В той час як хлопці збирають гроші побратимам банда слуг ОП зєлєбоб ******* гроші на тендерах.
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04.09.2023 12:43 Ответить
Саме образливо, але ФАКТ !! Потрібно запускати хештег - 2024 вибори !
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04.09.2023 13:36 Ответить
Низький уклін вам, дорогі наші сміливі чоловіки.
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04.09.2023 14:59 Ответить
 
 