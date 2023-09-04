"Мы не устали": 5 протезированных ветеранов ВСУ отправились в поход по Карпатам, чтобы собрать 10 млн грн для побратимов. ВИДЕО

3 сентября пять ветеранов на протезах отправились в поход "Мы не устали" по Черногорскому хребту Карпат, чтобы собрать средства для своих побратимов из 30 ОМБр, 95 ОДШБр, 1 танковой воинской части 1815, Луганского и Краматорского пограничных отрядов. Цель – 10 миллионов гривен.

Об этом волонтер Сергей Притула сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ветераны будут дополнительно нести мешки из 10 кг песка. И за каждый собранный миллион они будут сбрасывать по 1 килограмму.

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Александр Швецов, Евгений Смага, Алексей Бурлаков, Анатолий Кирда, Денис Шеренговский получили ранения, обороняя Харьковщину, Черниговщину, Луганщину и Донетчину в разные годы российско-украинской войны.

Давайте облегчим им путь и соберем 10 млн как можно скорее! А наш фонд все закупит и отвезет в подразделения", – написал он.

За сутки уже собрано более 2 миллионов гривен.

Утром 3 сентября один из участников похода, ветеран АТО Александр Швецов обнародовал в Facebook видео, где ветераны – у подножия Карпатских гор и отправляются в поход.

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"Наша цель - собрать средства и доказать, что, несмотря на ранения, жизнь продолжается. И мы не устали бороться и помогать собратьям! 3 каждым собранным миллионом мы будем сбрасывать по килограмму дополнительного веса (пакеты с песком), которые несем в своих рюкзаках. На собранные средства. благотворительный фонд Сергея Притулы закупит и доставит оборудование по запросу пяти подразделений. Мы не имеем права уставать и должны поддерживать наших собратьев и вместе приближать победу", - написал он.

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