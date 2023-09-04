Агент ФСБ, шпионивший за Силами обороны, задержан на Сумщине, - СБУ. ФОТО

Российский агент, собиравший развединформацию о Силах обороны для оккупантов, задержан на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны в приграничных районах области. Делал это под видом "рабочих" поездок по региону на собственном автомобиле.

Полученные данные агент отправлял врагу через один из мессенджеров.





Также задокументировано, что он скрыто выезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.

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"По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в России. Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной агрессии, а после 24 февраля 2022 года продолжил сотрудничество с врагом", - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан при попытке передачи разведданных о защитниках. При обыске в доме и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором.

Задержанному доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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