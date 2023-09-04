РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8146 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
3 875 6
война (46875) СБУ (18692) Сумская область (1847)

Агент ФСБ, шпионивший за Силами обороны, задержан на Сумщине, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский агент, собиравший развединформацию о Силах обороны для оккупантов, задержан на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны в приграничных районах области. Делал это под видом "рабочих" поездок по региону на собственном автомобиле.

Агент ФСБ, шпионивший за Силами обороны, задержан на Сумщине, - СБУ 01

Полученные данные агент отправлял врагу через один из мессенджеров.

Агент ФСБ, шпионивший за Силами обороны, задержан на Сумщине, - СБУ 02
Агент ФСБ, шпионивший за Силами обороны, задержан на Сумщине, - СБУ 03

Также задокументировано, что он скрыто выезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священнику УПЦ МП на Житомирщине, который раздавал кремлевские "агитки", сообщено о подозрении, - СБУ

"По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в России. Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной агрессии, а после 24 февраля 2022 года продолжил сотрудничество с врагом", - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан при попытке передачи разведданных о защитниках. При обыске в доме и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором.

Задержанному доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
– ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Также читайте: В Запорожской области задержали агента-снайпера ФСБ, готовившего покушение на командование ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.09.2023 10:15 Ответить
Скільки цих виродків розвелось,просто нереально!!!
показать весь комментарий
04.09.2023 10:17 Ответить
ціх агентів нема вже де тримати. Краще відсьрідювати ...
показать весь комментарий
04.09.2023 10:20 Ответить
Мабуть , (як завжди) якийсь колишній мусорок (чи депутат)??
показать весь комментарий
04.09.2023 10:23 Ответить
авто добре, після конфіскації майна, буде корисним у ЗСУ.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:42 Ответить
Пішки в кацапстан, до шефів. З передової, пішки через мінне поле.
показать весь комментарий
04.09.2023 13:59 Ответить
 
 