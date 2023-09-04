ВСУ начали использовать украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ дрон украинского производства SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.
Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага", - говорится в сообщении.
Как отмечается, система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.
В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.
Основные характеристики:
- дальность полета – до 10 км;
- может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью;
- может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ;
- интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".
"Благодаря деятельности Акселератора Минобороны процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой", - отметили в Минобороны.
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Кацапи ж копіюють наш досвід 👿
Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку.
Джерело: https://censor.net/ua/n3441244
Я: самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої)...
гарно на папері - а в реальності навіть таблетку від домофона не завжди з першого разу розпізнає
добре шо хоч не SUCKER SCOUT, хоча звучить однаково