ВСУ начали использовать украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT. ФОТО

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ дрон украинского производства SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.

Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага", - говорится в сообщении.

Как отмечается, система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

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Основные характеристики:

- дальность полета – до 10 км;

- может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью;

- может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ;

- интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".

"Благодаря деятельности Акселератора Минобороны процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой", - отметили в Минобороны.

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