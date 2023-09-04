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ВСУ начали использовать украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ дрон украинского производства SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.

Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага", - говорится в сообщении.

Как отмечается, система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон "Большой Бандерик", допущенный Минобороны к эксплуатации, успешно применяется на фронте. ФОТО

Основные характеристики:

- дальность полета – до 10 км;

- может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью;

- может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ;

- интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".

"Благодаря деятельности Акселератора Минобороны процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой", - отметили в Минобороны.

ВСУ начали использовать украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT 01

ВСУ начали использовать украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT 02

ВСУ начали использовать украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT 03

Также читайте: Резников: "Этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов"
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Топ комментарии
+6
Ви дивіться, якщо там справді є інтелект, то через тиждень він вспливе в якомусь комітеті при МО, скиздить купу бабла і по папірцю від ГУР звалить в Ніццу.
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04.09.2023 10:28
+6
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04.09.2023 10:33
+5
"акселератор міноборони" був потрібен 550 днів назад як і фінансування... нажаль
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04.09.2023 10:29
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Ви дивіться, якщо там справді є інтелект, то через тиждень він вспливе в якомусь комітеті при МО, скиздить купу бабла і по папірцю від ГУР звалить в Ніццу.
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04.09.2023 10:28 Ответить
это не про интеллект а про изменение мира в свою пользу
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04.09.2023 10:40 Ответить
Не потрібно плутати інтелект з хитрозробленістю
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04.09.2023 10:42 Ответить
Навіщо розповідати всім про наші розробки?
Кацапи ж копіюють наш досвід 👿
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04.09.2023 11:21 Ответить
"акселератор міноборони" був потрібен 550 днів назад як і фінансування... нажаль
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04.09.2023 10:29 Ответить
А шо, за ці 550 днів війна скінчилась? Ми перемогли і нам ніц не тра?
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04.09.2023 10:36 Ответить
вам особисто не тра, бо не допомо!
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04.09.2023 11:19 Ответить
"...за 22 місяці виконано ключові завдання, які було визначено під час призначення мене на посаду."
Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку.
Джерело: https://censor.net/ua/n3441244
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04.09.2023 10:38 Ответить
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04.09.2023 10:33 Ответить
Ідеальна зброя. Штучний інтелект означає, що такий дрон не можна заглушити, тобто він майже невразливий. Тому для нього неможливе може стати можливим - все від Крелмя до бази з ядерною зброєю можна розглядати як реально досяжні цілі для цього дрона. Звісно, якщо диверсант запустить його з території росії. А на полі бою це зброя з великим заділом на майбутнє, проти якої ворог навряд чи знайде ефективний засіб у найближчі роки
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04.09.2023 10:37 Ответить
πлять, та читай перед написанням та пробуй осягнути прочитане: система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) Джерело: https://censor.net/ua/p3441249
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04.09.2023 10:41 Ответить
Так дальність в нього лише 10 километрів з до кремля не долетить з України. Тому потібен хтось двоногий та щось чотириколісне, щоб пройти більшість цього шляху
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04.09.2023 10:56 Ответить
ти обмежений чи під препаратами? ...читай перед написанням та пробуй осягнути прочитане.
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04.09.2023 11:02 Ответить
А ти можеш конкретно сформувати претензію, чи тільки кидати цитати? Чим написане мною суперечить твоїй цитаті і підкресленому тобою

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04.09.2023 11:06 Ответить
спробуй самостійно дійти, зробивши висновок із цитування: Ти: Штучний інтелект означає, що такий дрон не можна заглушити, тобто він майже невразливий.
Я: самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої)...
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04.09.2023 11:10 Ответить
Ну як ці фрази суперечать одна одній? Заглушити - це значить обірвати зв'язок з оператором дрона і зробити його некерований. Цей дрон неможливо заглушити, тобто він самостійно самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога. Йому просто вже не потрібен оператор щоб вразити ціль. Чи можи ти маєш на увазі що тільки фіксує? Так у статті написано і про дрони-камікадзе, тобто такий дрон може вразити ціль без оператора
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04.09.2023 11:15 Ответить
попрошу мене більше не турбувати, бо не маю бажання розжовувати обмеженому в просторі та часі та далекому у тому, що обмусолює (і це написано з повагою до нік-нейму та ставленні до зебілів).
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04.09.2023 11:20 Ответить
Нічого спорить з людиною, яка тільки бикує. Навіть якщо я і не прав - ти думаєш, що давиш тут своїм інтелектом, а ні - ти просто виглядаєш як 6идло, бо інтелектуал може сформулювати свою думку і пояснити по-людськи у чому не правий опонент.
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04.09.2023 11:30 Ответить
сенс, якщо бикуєш саме ти та намагаєшся щось розгледіти із міцно заплющеними очима... До чого тут зв'язок з оператором до ШІ. Відчепись вже.
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04.09.2023 11:33 Ответить
Ні до чого, бо такому дрону оператор вже не потрібне і вин виконає задачу без оператор. Тому його і не можливо заглушити, тобто нічого там глушити і він виконає задачу без оператора там, де звичайний дрон можна заглушити
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04.09.2023 11:40 Ответить
лікуйся та не стогни, що тобі щось не розжували як дитинці. ==>>
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04.09.2023 11:45 Ответить
До того ж ШІ був розроблений поза кацапстаном,а отже повторити фокус кацапи не зможуть. В них не має цієї технології)
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04.09.2023 10:42 Ответить
у кацапів дуже потужна та розвинена ІТ індустрія. Подібні системи на ШІ які "самі" розпізнають техніку у орків вже давно функціонують, тут ми їх наздоганяємо.
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04.09.2023 12:05 Ответить
Угу типа абырвалг имени масаловича.
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04.09.2023 12:49 Ответить
знову *********, та нажаль кацапоїди далеко попереду нас в царині ШІ. Цивільного, бо військовий поки обмежується виявленням по фото-відео силуетів.
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04.09.2023 13:01 Ответить
Нащастя мардва далико ат мине атстала, еси пиндосы с дапры атстали, то срулемардвин масалович и падавна.
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04.09.2023 13:17 Ответить
"Акселератор Міноборони" подав заяву про відставку.
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04.09.2023 10:39 Ответить
Штучний інтелект у дрона - гарна штука, особливо при відсутності вміння стратегічно мислити у головнокоманвача. Треба ж з чогось починати.
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04.09.2023 10:41 Ответить
Сара Конор боролась зря )
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04.09.2023 10:42 Ответить
Шапіто...
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04.09.2023 10:43 Ответить
Як зазначається, система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога
гарно на папері - а в реальності навіть таблетку від домофона не завжди з першого разу розпізнає
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04.09.2023 10:45 Ответить
Хочу туди полечу, хочу сюди: а какая разніца?!
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04.09.2023 11:00 Ответить
це вже вессільний дрон, чи ще нє?

добре шо хоч не SUCKER SCOUT, хоча звучить однаково
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04.09.2023 11:22 Ответить
Так розумію що *Розпізнає* ті зразки, що йому завантажили в *башку*то це робот,але якщо він може відрізнити наприклад Т-80 від Т-72,та й ще *свой-чужой*то це ШІ?
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04.09.2023 12:23 Ответить
И за сколько он себе продает, этот ШІ?
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04.09.2023 14:07 Ответить
 
 