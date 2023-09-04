РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8146 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежом
7 253 50
авиация (2597) армия РФ (15385)

Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

На аэродроме "Энгельс" в Саратовской области россияне пытаются оградить стратегические бомбардировщики автомобильными шинами.

Об этом в соцсети X сообщил OSINT-проект Tatarigami_UA, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, вероятно, россияне пытаются оградить стратегические бомбардировщики от дронов. По данным проекта, это не единственный случай применения шин для защиты авиации российскими военными.

Читайте: Авиация и артиллерия ВСУ поразили 9 районов сосредоточения россиян, 10 артиллерийских средств, 6 ЗРК, - Генштаб

Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами 01
Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
з шинами краще горітимуть .
показать весь комментарий
04.09.2023 10:50
+9
личный состав тогда пусть защищают гондонами. разницы никто не заметит. они уже совали под Киевом ноутбуки ворованые вместо бронеплиты в плитоноску
показать весь комментарий
04.09.2023 10:50
+8
пожарные подключат хоботы к бензовозу, что бы веселее было
показать весь комментарий
04.09.2023 10:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаво, їх приклеїли? чи перед зльотом скидають а потім знову обкладають?
показать весь комментарий
04.09.2023 10:49 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2023 11:25 Ответить
не скидают - это резиновая защита 5-го поколения от РЭБ
а если скидают то только в полете по противнику на низкой высоте, когда второй пилот уже не нужен
показать весь комментарий
04.09.2023 11:26 Ответить
думаю, що не скидають. При розгоні на ЗПП вони самі з крил падають.
показать весь комментарий
04.09.2023 14:12 Ответить
з шинами краще горітимуть .
показать весь комментарий
04.09.2023 10:50 Ответить
пожарные подключат хоботы к бензовозу, что бы веселее было
показать весь комментарий
04.09.2023 10:52 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2023 11:00 Ответить
І казки у них дебільні - напевно травка добротна
показать весь комментарий
04.09.2023 12:14 Ответить
А може кацапи Майдан готують ? 😂

Хоча, ідея не позбавлена здорового глузду - якщо зробити для літаків кевларові попонки, то вони таки захистять від дрібних вражаючих елементів 🤔
показать весь комментарий
04.09.2023 11:12 Ответить
запалювальна суміш безпілотника принесе в цю ідею нові фарби .
показать весь комментарий
04.09.2023 11:20 Ответить
тільки одну - чорну.
показать весь комментарий
04.09.2023 14:14 Ответить
личный состав тогда пусть защищают гондонами. разницы никто не заметит. они уже совали под Киевом ноутбуки ворованые вместо бронеплиты в плитоноску
показать весь комментарий
04.09.2023 10:50 Ответить
Було таке 😂😂😂
показать весь комментарий
04.09.2023 11:13 Ответить
дануннаах...
показать весь комментарий
04.09.2023 10:50 Ответить
Дебіли
показать весь комментарий
04.09.2023 10:51 Ответить
Опять жи ж дим патом от шин красівоє такоє...
(співає):
Шина-нана-опа,
Опа-шина-на...
показать весь комментарий
04.09.2023 10:51 Ответить
Щоб чаділо краще. Довбой@би генетичні.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:52 Ответить
Це зменшить ступінь ураження, але не виключить його зовсім.
На боки кабіни і двигунів шини не покладеш, або треба зв'язувати проволокою.
Шини круглі та з діркою посередині, густа хмара уламків все одно уразить незахищені ділянки.
Завжди є ризик пошкодити пєпєлац під час встановлення/прибирання захисту.
З часом почнуть робити товсті армовані гумові килими, якими будуть накривати авіацію. Доведеться нам збільшувати вагу БЧ і робити стрілоподібні уражуючі елементи.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:52 Ответить
Запалювальні з високою температурою горіння.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:18 Ответить
Можна, але шину підпалити дуже непросто.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:20 Ответить
Термітом просто.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:29 Ответить
Можливо. Подивимось, як наші конструктори вирішать цю проблему.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:30 Ответить
Я так розумію, вони запрошують перевірити такий захист шинами, на скільки він ефективний.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:53 Ответить
Шины могут свиснуть или ветром сдует - пусть наварят арматуру.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:53 Ответить
Сварщікі очєть апасниє люді
показать весь комментарий
04.09.2023 11:09 Ответить
Da da , na kazhdava chertaliota po mangalu ...👍
показать весь комментарий
04.09.2023 11:27 Ответить
Аналогов нет. Прорыв в третье тысячелетие.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:55 Ответить
Хоча б зимові?Бо вже пора.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:57 Ответить
Готуються до "майдану"?
показать весь комментарий
04.09.2023 10:57 Ответить
Буданов предупредил Москву, что там могут быть украинские ДРГ с квадрокоптерами, и что бы смотрели в оба.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:00 Ответить
Та то кацапи захист поставили від наших далекобійних ракет
Рашисти свято вірять, що ракети замортизують від шин
показать весь комментарий
04.09.2023 11:09 Ответить
Майдан 2 по рашистські, де роль дров будуть грати пару десятків рашен стервятників.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:05 Ответить
Это тамолёты - буксиры! Шины меняются по сезону!

показать весь комментарий
04.09.2023 11:05 Ответить
это специальные авиационные кранцы, что бы не повредить самолёт при посадке об взлётно-посадочную полосу.
показать весь комментарий
04.09.2023 14:21 Ответить
Шини добре горять
показать весь комментарий
04.09.2023 11:08 Ответить
Горіли шини, палали,
Під ними тушки ховали...
показать весь комментарий
04.09.2023 11:13 Ответить
Самолет гореть еще лучше будет)))
показать весь комментарий
04.09.2023 11:14 Ответить
Хороша ідея, залишилося тільки бензином шини полити.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:16 Ответить
НАТА до такого не додумалась.
Сразу видно,что кац очень смекалистый,нанотехнологии.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:22 Ответить
"Ничего подобного, ни у кого в мире пока нет." (С)
показать весь комментарий
04.09.2023 11:45 Ответить
Господи...
Кращеб зразу дровами обклали...)))
показать весь комментарий
04.09.2023 12:06 Ответить
Прикрыли крылья, типа, с проломленным фюзеляжем птичка будет успешно летать...
Пкчалька: на круглом фюзеляже покрышки не держатся - Туполев в авиации нихрена не понимал.
И изолента кончилась...
показать весь комментарий
04.09.2023 12:06 Ответить
На рахунок шин, сміх сміхом, а щось до верху хутром, ось читайте і робіть висновки про уряди до 2014 року
https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-bombardyvalnyky-tu-95-tu-160-borhy-haz-peredacha/32398767.html
показать весь комментарий
04.09.2023 12:13 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2023 12:32 Ответить
Советській підхід до вирішення проблеми, задовбати особовий склад - шини -на землю, шини -на літак... Судячи з відео щодо наповнення нових картонних бпла, там вражаючих елементів сила силенна і хоч невеличка частина але знайде де саме пробити собі дірочку в літаку . А літак це велика каністра з крилами, там пальне скрізь. А коли вже займеться полум'я а ще й разом гас з шинами, ..о то є буде гарна справа...
показать весь комментарий
04.09.2023 12:38 Ответить
Роблять що вважають за потрібне. Це знизить ймовірність пошкодження центроплана та крил в разі влучання відносно малопотужного дрона.
А у нас якесь шапіто з альтернативною реальністю. Сміємося з їх чмобів, м'ясних штурмів, мангалів, загородження кримського мосту. А чого ж не сміятись, ми сталеві, у нас ще пів мільярда людей лишилось, та працює потужна військова промисловість... Льоха улибака не дасть збрехати. Але чогось всі так нервово реагують на чергові укази щодо мобілізації.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:52 Ответить
Ми сміємось, бо накладати зверху покришки - це дійсно смішно і тупо.
Який би малопотужний дрон не був, крило з паливними баками буде продірявлене,
і пожежа забезпечена.
показать весь комментарий
04.09.2023 13:39 Ответить
Це кацапський варіант технології «Стелс»!
показать весь комментарий
04.09.2023 12:56 Ответить
а чому не бєрьозками чи лаптями?

новий аналагавнєт захист
показать весь комментарий
04.09.2023 18:57 Ответить
 
 