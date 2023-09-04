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Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
На аэродроме "Энгельс" в Саратовской области россияне пытаются оградить стратегические бомбардировщики автомобильными шинами.
Об этом в соцсети X сообщил OSINT-проект Tatarigami_UA, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом, вероятно, россияне пытаются оградить стратегические бомбардировщики от дронов. По данным проекта, это не единственный случай применения шин для защиты авиации российскими военными.
Топ комментарии
+25 Роман Кокоровець 01cbec24
показать весь комментарий04.09.2023 10:50
+9 Oleg Mamont
показать весь комментарий04.09.2023 10:50
+8 Oleg Mamont
показать весь комментарий04.09.2023 10:52
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Пожалуйста, подождите...
а если скидают то только в полете по противнику на низкой высоте, когда второй пилот уже не нужен
Хоча, ідея не позбавлена здорового глузду - якщо зробити для літаків кевларові попонки, то вони таки захистять від дрібних вражаючих елементів 🤔
(співає):
Шина-нана-опа,
Опа-шина-на...
На боки кабіни і двигунів шини не покладеш, або треба зв'язувати проволокою.
Шини круглі та з діркою посередині, густа хмара уламків все одно уразить незахищені ділянки.
Завжди є ризик пошкодити пєпєлац під час встановлення/прибирання захисту.
З часом почнуть робити товсті армовані гумові килими, якими будуть накривати авіацію. Доведеться нам збільшувати вагу БЧ і робити стрілоподібні уражуючі елементи.
Рашисти свято вірять, що ракети замортизують від шин
Під ними тушки ховали...
Сразу видно,что кац очень смекалистый,нанотехнологии.
Кращеб зразу дровами обклали...)))
Пкчалька: на круглом фюзеляже покрышки не держатся - Туполев в авиации нихрена не понимал.
И изолента кончилась...
https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-bombardyvalnyky-tu-95-tu-160-borhy-haz-peredacha/32398767.html
А у нас якесь шапіто з альтернативною реальністю. Сміємося з їх чмобів, м'ясних штурмів, мангалів, загородження кримського мосту. А чого ж не сміятись, ми сталеві, у нас ще пів мільярда людей лишилось, та працює потужна військова промисловість... Льоха улибака не дасть збрехати. Але чогось всі так нервово реагують на чергові укази щодо мобілізації.
Який би малопотужний дрон не був, крило з паливними баками буде продірявлене,
і пожежа забезпечена.
новий аналагавнєт захист