Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

На аэродроме "Энгельс" в Саратовской области россияне пытаются оградить стратегические бомбардировщики автомобильными шинами.

Об этом в соцсети X сообщил OSINT-проект Tatarigami_UA, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, вероятно, россияне пытаются оградить стратегические бомбардировщики от дронов. По данным проекта, это не единственный случай применения шин для защиты авиации российскими военными.

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