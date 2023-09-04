Разведчики получили авиационный комплекс украинского производства "Мара", который может работать в тылу врага. ФОТОрепортаж

Аэроразведчики ГУР МО получили от благотворительного фонда "Повернись живим" авиационный разведывательный комплекс "Мара", имеющий устойчивость к вражеской РЭБ, который будет эффективно работать в тылу противника.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Разведкомплекс "Мара" состоит из 6 БПЛА: трех основных и еще трех - для оперативной замены утраченных в боях, а также антенны для управления полетами.

Как отметили в ГУР, общая стоимость комплекса составляет 2 827 639 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ начали использовать украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT. ФОТО

"Мара" - это разведывательный авиационный комплекс украинского производства. Его БПЛА способны работать на низких высотах и в условиях порывистого ветра 20 метров в секунду. Общий вес комплекса составляет около 20 кг: два БПЛА с наземной станцией управления и антенной помещаются в чемодан", – говорится в сообщении.

Как отметили разведчики, такие размеры позволяют операторам "Мары" быстро разворачиваться и иметь максимальную мобильность – комплекс не нуждается в дополнительном транспорте. Поскольку "Мара" может находиться в воздухе до 90 минут и обладает достаточной устойчивостью к вражеской РЭБ, эти "самолеты" эффективно работают в тылу врага.













