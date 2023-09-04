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Разведчики получили авиационный комплекс украинского производства "Мара", который может работать в тылу врага. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Аэроразведчики ГУР МО получили от благотворительного фонда "Повернись живим" авиационный разведывательный комплекс "Мара", имеющий устойчивость к вражеской РЭБ, который будет эффективно работать в тылу противника.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Разведкомплекс "Мара" состоит из 6 БПЛА: трех основных и еще трех - для оперативной замены утраченных в боях, а также антенны для управления полетами.

Как отметили в ГУР, общая стоимость комплекса составляет 2 827 639 грн.

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"Мара" - это разведывательный авиационный комплекс украинского производства. Его БПЛА способны работать на низких высотах и в условиях порывистого ветра 20 метров в секунду. Общий вес комплекса составляет около 20 кг: два БПЛА с наземной станцией управления и антенной помещаются в чемодан", – говорится в сообщении.

Как отметили разведчики, такие размеры позволяют операторам "Мары" быстро разворачиваться и иметь максимальную мобильность – комплекс не нуждается в дополнительном транспорте. Поскольку "Мара" может находиться в воздухе до 90 минут и обладает достаточной устойчивостью к вражеской РЭБ, эти "самолеты" эффективно работают в тылу врага.

Разведчики получили авиационный комплекс украинского производства Мара, который может работать в тылу врага 01
Разведчики получили авиационный комплекс украинского производства Мара, который может работать в тылу врага 02
Разведчики получили авиационный комплекс украинского производства Мара, который может работать в тылу врага 03
Разведчики получили авиационный комплекс украинского производства Мара, который может работать в тылу врага 04
Разведчики получили авиационный комплекс украинского производства Мара, который может работать в тылу врага 05
Разведчики получили авиационный комплекс украинского производства Мара, который может работать в тылу врага 06
Разведчики получили авиационный комплекс украинского производства Мара, который может работать в тылу врага 07
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Топ комментарии
+12
Вот не знал, что за моделизмом будущее.
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04.09.2023 11:21
+11
й не кажіть, завжти сприймала авіамоделістів як людей, що не награлися в дитинстві...
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04.09.2023 11:25
+6
Люба "Мара" - Богиня страшних сновидінь - вдачі Тобі та бійцям ГУР МО у спричиненні рашистам смерті, мору та невиліковних хвороб (ампутацій)!
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04.09.2023 11:31
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Вот не знал, что за моделизмом будущее.
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04.09.2023 11:21 Ответить
й не кажіть, завжти сприймала авіамоделістів як людей, що не награлися в дитинстві...
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04.09.2023 11:25 Ответить
Це точно.
Був знайомий задрот.
Клеїв кораблики.
Зараз мабуть керуе безпілотною байдаркою, на Крим.
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04.09.2023 12:11 Ответить
може, може...
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04.09.2023 12:35 Ответить
...дірки під камери в корпусі вирізани наче консервним ножем ще й з відхилом від осі корпусу... маю надію шо функціонують вони краще ніж виглядають
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04.09.2023 11:28 Ответить
Придивився. Усе путьом.
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04.09.2023 11:39 Ответить
мабуть то ти їх і різав
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04.09.2023 11:55 Ответить
👀
👌
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04.09.2023 13:47 Ответить
"дірки" - це все, що треба знати про цього "експерта"
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04.09.2023 14:16 Ответить
Люба "Мара" - Богиня страшних сновидінь - вдачі Тобі та бійцям ГУР МО у спричиненні рашистам смерті, мору та невиліковних хвороб (ампутацій)!
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04.09.2023 11:31 Ответить
Хай криснє мариться!
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04.09.2023 11:32 Ответить
может эти день потратить бы на разработку собственных шахедов с ланцетами???
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04.09.2023 11:37 Ответить
Это разведкомплекс.
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04.09.2023 14:37 Ответить
 
 