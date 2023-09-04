РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8187 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Помощь Украине
2 907 5
помощь (6162) Эстония (1164) ГСЧС (4487) разминирование (605)

Эстония отправит украинским спасателям машину для разминирования. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Эстонская Ассоциация спасателей приобрела для ГСЧС машину для разминирования MV-4. Ее назвали в честь украинской чемпионки мира по прыжкам в высоту Ярославы Магучих.

Обэтом сообщило посольство Естонии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, машина отправится в Украину в ближайшие дни.

"Машина оборудована дистанционным управлением, позволяющим саперам находиться на безопасном расстоянии, а следовательно, она не только будет помогать украинским спасателям обезвреживать мины и неразорваемые боеприпасы, но и сохранять их жизнь", - говорится в сообщении.

Стоимость машины, включая дополнительное оборудование и тренинг для саперов, составляет 1,1 млн евро. Финансовые расходы взяли на себя эстонские предприниматели Кристьян Раху, Приит Коит и Валдур Лаид – руководители компании UG Investments.

Читайте: Швейцария передаст Украине дистанционную машину для разминирования

Многофункциональная роботизированная система для разминирования MV-4 имеет расширенные возможности по обезвреживанию взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. Как сообщается, она оборудована поворотным грейфером, клешней для разминирования и бульдозерным отвалом.

Низкий профиль и крепкая конструкция делают машину устойчивой к любым детонациям противопехотных мин и неразорванным боеприпасам подобной интенсивности. Робот-разминировщик также может выдержать взрывы противотанковых мин. MV-4 предназначен для очищения от мин полосы земли шириной 170 см.

В Украине уже есть 10 роботов-разминировщиков производства DOK-ING. На сегодняшний день они обследовали более миллиона квадратных метров украинской земли и уничтожили более 700 различных взрывоопасных предметов.

Также читайте: В районе Работино ВСУ истощили россиян, - разведка Эстонии

Эстония отправит украинским спасателям машину для разминирования 01
Эстония отправит украинским спасателям машину для разминирования 02
Эстония отправит украинским спасателям машину для разминирования 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а резніков, це запише в щоденні витрати. в ті самі 100 млн.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:10 Ответить
Гарна штука, та тільки для тилу підходить.
На фронті швидко спалять "Ланцетом" або ПТКР.
Тому MICLIC - саме те, що потрібно.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:15 Ответить
Свинособаки научились минировать в три слоя, срабатывание с задержкой, по сигналу -
мы ещё с этими минами наморочимся.
Спасибо Эстонии - источник вечного позитива: посмотрите на лица - нормальненький отряд
"лесных людей", готовых к встрече "русскими друзьями", но уже с натовской поддержкой.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:34 Ответить
А красная она, чтобы ее лучше противник видел?
показать весь комментарий
04.09.2023 13:40 Ответить
В Украине создали машину для разминирования.
https://korrespondent.net/ukraine/4611951-v-ukrayne-sozdaly-mashynu-dlia-razmynyrovanyia
показать весь комментарий
04.09.2023 14:54 Ответить
 
 