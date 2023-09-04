Эстония отправит украинским спасателям машину для разминирования. ФОТО

Эстонская Ассоциация спасателей приобрела для ГСЧС машину для разминирования MV-4. Ее назвали в честь украинской чемпионки мира по прыжкам в высоту Ярославы Магучих.

Обэтом сообщило посольство Естонии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, машина отправится в Украину в ближайшие дни.

"Машина оборудована дистанционным управлением, позволяющим саперам находиться на безопасном расстоянии, а следовательно, она не только будет помогать украинским спасателям обезвреживать мины и неразорваемые боеприпасы, но и сохранять их жизнь", - говорится в сообщении.

Стоимость машины, включая дополнительное оборудование и тренинг для саперов, составляет 1,1 млн евро. Финансовые расходы взяли на себя эстонские предприниматели Кристьян Раху, Приит Коит и Валдур Лаид – руководители компании UG Investments.

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Многофункциональная роботизированная система для разминирования MV-4 имеет расширенные возможности по обезвреживанию взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. Как сообщается, она оборудована поворотным грейфером, клешней для разминирования и бульдозерным отвалом.

Низкий профиль и крепкая конструкция делают машину устойчивой к любым детонациям противопехотных мин и неразорванным боеприпасам подобной интенсивности. Робот-разминировщик также может выдержать взрывы противотанковых мин. MV-4 предназначен для очищения от мин полосы земли шириной 170 см.

В Украине уже есть 10 роботов-разминировщиков производства DOK-ING. На сегодняшний день они обследовали более миллиона квадратных метров украинской земли и уничтожили более 700 различных взрывоопасных предметов.

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