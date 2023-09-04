$11 тыс. за избежание призыва: СБУ разоблачила столичных врачей и работников ТЦК на взятках от уклонистов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Заведующая отделением одного из диагностических медцентров Киева и чиновник ТЦК помогали за взятки избежать мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"За взятки они "помогали" военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов о здоровье. Для этого чиновник медцентра направляла своим подельникам из местной военно-врачебной комиссии ложные выводы о состоянии здоровья уклонистов. Стоимость таких "услуг" составляла 11 тыс. долларов США с одного "пациента". Полученные суммы фигуранты распределяли между собой", - говорится в сообщении.
Для передачи взяток чиновники привлекли своего знакомого как посредника.
В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов и в их авто обнаружены большие суммы средств, а также телефоны, печати и документы с доказательствами преступных действий.
На основании собранных доказательств должностным лицам диагностического медцентра и военкомата, а также их посреднику сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Все трое фигурантов находятся под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы, в частности, руководство военкоматов и военных медкомиссий, фигурирующих в деле. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
А скільки їх по всій Україні...
земл, нефть, газ, руда, итд - уже всё имеет своих хозяев,
просто эти хозяева считают, что их добро должны бесплатно защищать нищие сограждане
Пані живе десь н Мальдівах, що основних законів України не знає?. Чи ще в початкову школу ходить і цев школі не проходили?
в Украинской школе я не учился, но могу точно сказать, что если вы считаете защиту долгом исключительно военнообязанных, то вам самой надо в школу записаться или у батьків спитати, що є добре, а що зле,
ви досить справно маніпулюєте пойняттям обов'язку та служіння, але забуваєте, що військо рабів це винахід наших ворогів - ординців, з його допомогою ви не зможете перемогти винахідників з об'єктивних приводів,
це я вам кажу до того, що є , наприклад, стаття 2.12 закону про військовий обов'язок, прочитайте уважно, ніхто не має права вимагати від людини підпис, людина робить це добровільно,
а без підпису зброю шахраї при владі не нададуть,
бо одна справа пошивати громадян в ЛОХІ, а інша озброювати тих, в кого вкрали дітей, землю та права людини,
запам'ятайте: МУСЯТЬ ЗАХИЩАТИ, служити вам будуть ваші раби
А з приводу зрадливої влади - притензії до 73% , що її вибрали.
розкажіть, хто вбив Музичко Олександра ?
хто вбив Вадима Бойко ?
хто вбив Чорновола В'ячеслава ?
ви вимагаєти СЛУЖИТИ вбивцям кращіх синів України ?
ви нічого не плутаєте, шановна пані ?
с какого х## у человека можно забрать документ, без которого его пошлют на х## в поликлинике ?
єто такой вид конституционного СЛУЖЕНИЯ ?
по моему ваш взгляд на вещи продиктован СЛУЖЕНИЕМ шакалам, которьіе пилят бюджет, строя стадионьі и закупая барабаньі
тоді заявили, що питання з виходом у рейс моряків вирішуватимуть Військкоми. Уряду простіше було випустити всіх моряків у рейс на КПП за їхніми документами, а не заганяти у корупційну схему за хабарі. Кожен моряк крім договору і виклику на судно везе з собою близько 15-ти документів, які важко підробити. Нашій владі зрозуміліше схеми з дачею хабарів.
Але питання чому усякі там співаки, шоумени , мажори не мобілізовані??