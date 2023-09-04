РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8187 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Взяточники
12 862 30
Киев (24550) СБУ (18692) военкомат (444) военно-врачебная комиссия (61)

$11 тыс. за избежание призыва: СБУ разоблачила столичных врачей и работников ТЦК на взятках от уклонистов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Заведующая отделением одного из диагностических медцентров Киева и чиновник ТЦК помогали за взятки избежать мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"За взятки они "помогали" военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов о здоровье. Для этого чиновник медцентра направляла своим подельникам из местной военно-врачебной комиссии ложные выводы о состоянии здоровья уклонистов. Стоимость таких "услуг" составляла 11 тыс. долларов США с одного "пациента". Полученные суммы фигуранты распределяли между собой", - говорится в сообщении.

Для передачи взяток чиновники привлекли своего знакомого как посредника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имена уклонистов и врачей ВВК, которые им помогали, будут обнародованы, - Данилов

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов и в их авто обнаружены большие суммы средств, а также телефоны, печати и документы с доказательствами преступных действий.

На основании собранных доказательств должностным лицам диагностического медцентра и военкомата, а также их посреднику сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц);

- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);

- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Все трое фигурантов находятся под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы, в частности, руководство военкоматов и военных медкомиссий, фигурирующих в деле. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также читайте: Уклонистов, купивших справки и уехавших за границу, могут экстрадировать, - "слуга народа" Арахамия

$11 тыс. за избежание призыва: СБУ разоблачила столичных врачей и работников ТЦК на взятках от уклонистов 01
$11 тыс. за избежание призыва: СБУ разоблачила столичных врачей и работников ТЦК на взятках от уклонистов 02
$11 тыс. за избежание призыва: СБУ разоблачила столичных врачей и работников ТЦК на взятках от уклонистов 03
$11 тыс. за избежание призыва: СБУ разоблачила столичных врачей и работников ТЦК на взятках от уклонистов 04
$11 тыс. за избежание призыва: СБУ разоблачила столичных врачей и работников ТЦК на взятках от уклонистов 05
$11 тыс. за избежание призыва: СБУ разоблачила столичных врачей и работников ТЦК на взятках от уклонистов 06
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
У того друга аж чотири факта ухиляння.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:24
+6
Я знаю одного ухилянта- літінанта. Нерухомістю планує займатися.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:18
+6
а что вы хотите от простых людей , если министр обороны торгует на крови и делает миллиарды , президент - четырежды уклонист , верховная рада вся своих детей на войну не отправляет , родственники дети и друзья слуг народа и 95 квартала все сидят в Европе , ******* с 1+1 вся получила справки о непригодности на второй день войны , ......................так можно перечислять до утра , вы гниды с 2019 года людей не готовили родину защищать , а к шашлыкам , а до 2019 года ******* во главе с зеленским рассказывала про Украину - проститутку , про хахлов - малороссов , про великую дружбу с паРашей и про адин народ , .............что теперь эти зе- ****** хотят ? падонки , натварили беды , безмозгие гандоны , теперь уже и больные и калеки должны их защищать .
показать весь комментарий
04.09.2023 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1000 ухилянтів х 11000 долярів = ой як дофіга хатинок в іспаніях.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:18 Ответить
Може й не 1000, але ж і такі "мадами" не єдині на весь Київ.
А скільки їх по всій Україні...
показать весь комментарий
04.09.2023 12:22 Ответить
Я знаю одного ухилянта- літінанта. Нерухомістю планує займатися.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:18 Ответить
і адвокат по сумісництву? може ще й друг бонев...іка?
показать весь комментарий
04.09.2023 12:21 Ответить
У того друга аж чотири факта ухиляння.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:24 Ответить
Коли вони той кактус доїдять? Або повиздихають від голок?
показать весь комментарий
04.09.2023 12:26 Ответить
Всі звернули увагу на лікарів, але всі військово-лікарські комісії підпорядковуються міністру оборони, яким весь цей час був пан Резніков. А сам пан Резніков підпорядковується Верховному Головнокомандувачу Зеленському. Чи я не прав?
показать весь комментарий
04.09.2023 12:26 Ответить
Переводять стрілки тільки на лікарів і ТЦК, бо для виїзду своїх з валізами грошей і НЕухилянтами їх послуги геть не потрібні.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:44 Ответить
Ухилянти - це помилки внутрішньої політики Зеленського. Знизилась довіра до Президента й органів влади в цілому (антикорупційних органів, таможні, поліції ). Також позначається невдоволення населення політикою формування цін на електроенергію, газ, воду.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:29 Ответить
В України за 32р незалежності небуло ні зовнішньої,ні внутрішньої політики,бо головне завдання всіх керманичів було вкрасти побільше і поїхати подалі за кордон...
показать весь комментарий
04.09.2023 12:40 Ответить
как не бьіло ?
земл, нефть, газ, руда, итд - уже всё имеет своих хозяев,
просто эти хозяева считают, что их добро должны бесплатно защищать нищие сограждане
показать весь комментарий
04.09.2023 14:08 Ответить
Ще щось напиши цікаве ,5 копійок ще не заробила
показать весь комментарий
04.09.2023 13:12 Ответить
Доки не буде штрафбатів - порядку не навести!
показать весь комментарий
04.09.2023 12:41 Ответить
Товарищщ Сталин, перелогиньтесь!
показать весь комментарий
04.09.2023 13:14 Ответить
воинская служба в Украине дело добровольное, вообще то
показать весь комментарий
04.09.2023 14:04 Ответить
захист Батькивщини-корнституційний ОБОВ"язок громадян. А під час війни всівійськолвозабов"язані МУСЯТЬ служити.
Пані живе десь н Мальдівах, що основних законів України не знає?. Чи ще в початкову школу ходить і цев школі не проходили?
показать весь комментарий
04.09.2023 17:07 Ответить
У нас немає війни, юридично. Пан законів не знає? (с)
показать весь комментарий
04.09.2023 19:06 Ответить
если громадяны не хотят защищать свою страну, то страны нет ...
в Украинской школе я не учился, но могу точно сказать, что если вы считаете защиту долгом исключительно военнообязанных, то вам самой надо в школу записаться или у батьків спитати, що є добре, а що зле,
ви досить справно маніпулюєте пойняттям обов'язку та служіння, але забуваєте, що військо рабів це винахід наших ворогів - ординців, з його допомогою ви не зможете перемогти винахідників з об'єктивних приводів,
це я вам кажу до того, що є , наприклад, стаття 2.12 закону про військовий обов'язок, прочитайте уважно, ніхто не має права вимагати від людини підпис, людина робить це добровільно,
а без підпису зброю шахраї при владі не нададуть,
бо одна справа пошивати громадян в ЛОХІ, а інша озброювати тих, в кого вкрали дітей, землю та права людини,
запам'ятайте: МУСЯТЬ ЗАХИЩАТИ, служити вам будуть ваші раби
показать весь комментарий
06.09.2023 11:22 Ответить
Не пошле Зеля батальйони Монако та Майамі штрафними на фронт. Війна ця справа не хитрих корупціонерів, а молодих людей із українського народу.
показать весь комментарий
04.09.2023 15:27 Ответить
Та невже ? Як НЕОЧІКУВАНО !!!!
показать весь комментарий
04.09.2023 12:57 Ответить
а что вы хотите от простых людей , если министр обороны торгует на крови и делает миллиарды , президент - четырежды уклонист , верховная рада вся своих детей на войну не отправляет , родственники дети и друзья слуг народа и 95 квартала все сидят в Европе , ******* с 1+1 вся получила справки о непригодности на второй день войны , ......................так можно перечислять до утра , вы гниды с 2019 года людей не готовили родину защищать , а к шашлыкам , а до 2019 года ******* во главе с зеленским рассказывала про Украину - проститутку , про хахлов - малороссов , про великую дружбу с паРашей и про адин народ , .............что теперь эти зе- ****** хотят ? падонки , натварили беды , безмозгие гандоны , теперь уже и больные и калеки должны их защищать .
показать весь комментарий
04.09.2023 12:58 Ответить
не їх захищати, а своїх рідних, своюБатькфвщину. Не плутайте владу з Україною.
А з приводу зрадливої влади - притензії до 73% , що її вибрали.
показать весь комментарий
04.09.2023 17:10 Ответить
вы умело манипулируете
показать весь комментарий
06.09.2023 11:03 Ответить
зрадлива влада ?
розкажіть, хто вбив Музичко Олександра ?
хто вбив Вадима Бойко ?
хто вбив Чорновола В'ячеслава ?
ви вимагаєти СЛУЖИТИ вбивцям кращіх синів України ?
ви нічого не плутаєте, шановна пані ?
показать весь комментарий
06.09.2023 11:27 Ответить
поясните пожалуйста, как с точки зрения вашей конституции вьіглядит отбирание воинского билета в военкомате ?
с какого х## у человека можно забрать документ, без которого его пошлют на х## в поликлинике ?
єто такой вид конституционного СЛУЖЕНИЯ ?
по моему ваш взгляд на вещи продиктован СЛУЖЕНИЕМ шакалам, которьіе пилят бюджет, строя стадионьі и закупая барабаньі
показать весь комментарий
06.09.2023 12:11 Ответить
ставки растут, господа присяжные заседатели
показать весь комментарий
04.09.2023 14:04 Ответить
Все це було видно ще рік тому. На найвищому рівні
тоді заявили, що питання з виходом у рейс моряків вирішуватимуть Військкоми. Уряду простіше було випустити всіх моряків у рейс на КПП за їхніми документами, а не заганяти у корупційну схему за хабарі. Кожен моряк крім договору і виклику на судно везе з собою близько 15-ти документів, які важко підробити. Нашій владі зрозуміліше схеми з дачею хабарів.
показать весь комментарий
04.09.2023 15:22 Ответить
Зразу напишу - у мене вада серця і опущена нирка - я списаний.
Але питання чому усякі там співаки, шоумени , мажори не мобілізовані??
показать весь комментарий
04.09.2023 15:27 Ответить
Бо вони воїни культури,агітконцерти кварталу- то святе!
показать весь комментарий
04.09.2023 15:29 Ответить
 
 