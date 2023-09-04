$11 тыс. за избежание призыва: СБУ разоблачила столичных врачей и работников ТЦК на взятках от уклонистов. ФОТОрепортаж

Заведующая отделением одного из диагностических медцентров Киева и чиновник ТЦК помогали за взятки избежать мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"За взятки они "помогали" военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов о здоровье. Для этого чиновник медцентра направляла своим подельникам из местной военно-врачебной комиссии ложные выводы о состоянии здоровья уклонистов. Стоимость таких "услуг" составляла 11 тыс. долларов США с одного "пациента". Полученные суммы фигуранты распределяли между собой", - говорится в сообщении.

Для передачи взяток чиновники привлекли своего знакомого как посредника.

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В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов и в их авто обнаружены большие суммы средств, а также телефоны, печати и документы с доказательствами преступных действий.

На основании собранных доказательств должностным лицам диагностического медцентра и военкомата, а также их посреднику сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц);

- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);

- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Все трое фигурантов находятся под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы, в частности, руководство военкоматов и военных медкомиссий, фигурирующих в деле. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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