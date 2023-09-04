Желтые ленты развесили на "зубах дракона" возле оккупированного Джанкоя, - активисты. ФОТОрепортаж

Активисты "Жовтої Стрічки" провели акцию и развесили ленты на колючей проволоке и "зубах дракона" возле оккупированного Джанкоя.

Об этом активисты сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Даже на запасных позициях рашистам не будет спокойно", – отметили участники движения.

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