Желтые ленты развесили на "зубах дракона" возле оккупированного Джанкоя, - активисты. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Активисты "Жовтої Стрічки" провели акцию и развесили ленты на колючей проволоке и "зубах дракона" возле оккупированного Джанкоя.
Об этом активисты сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Даже на запасных позициях рашистам не будет спокойно", – отметили участники движения.
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