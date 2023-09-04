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Желтые ленты развесили на "зубах дракона" возле оккупированного Джанкоя, - активисты. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Активисты "Жовтої Стрічки" провели акцию и развесили ленты на колючей проволоке и "зубах дракона" возле оккупированного Джанкоя.

Об этом активисты сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Даже на запасных позициях рашистам не будет спокойно", – отметили участники движения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Геническе украинцы избегают участия в "выборах" рашистов, - "Жовта Стрічка". ФОТО

Желтые ленты развесили на зубах дракона возле оккупированного Джанкоя, - активисты 01
Желтые ленты развесили на зубах дракона возле оккупированного Джанкоя, - активисты 02
Желтые ленты развесили на зубах дракона возле оккупированного Джанкоя, - активисты 03
Желтые ленты развесили на зубах дракона возле оккупированного Джанкоя, - активисты 04
Желтые ленты развесили на зубах дракона возле оккупированного Джанкоя, - активисты 05
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молодці хлопці і дівчата!
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04.09.2023 14:03 Ответить
🤡🤡🤡
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04.09.2023 14:19 Ответить
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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04.09.2023 15:53 Ответить
там же мінування. вітчайдухи
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05.09.2023 09:28 Ответить
 
 