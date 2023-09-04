15 лет тюрьмы грозит боевику, воевавшему против ВСУ в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательства вины еще на одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны на южном и восточном фронтах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.





Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с бойцами ВСУ задержали мужчину во время контрнаступательной операции украинских защитников по освобождению поселка Урожайное Донецкой области.

Задержанным оказался житель временно оккупированной Макеевки, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды 113-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса ВС РФ. Там он получил камуфлированную форму одежды, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

После начала полномасштабного вторжения РФ предатель активно участвовал в боевых действиях против ВСУ в районах Давыдов Брод, Садок и Белогорка на Херсонщине. Также он осуществлял инженерно-фортификационное обустройство огневых позиций российских оккупантов вблизи Новой Каховки.

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"Установлено, что 24 января этого года подразделение фигуранта было переформировано в 116-й отдельный стрелковый полк ВС РФ".

В составе новой группировки вражеских войск боевика перебросили в Донецкую область для сдерживания контрнаступательных действий украинских войск в районе Урожайного", - сообщили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет Служба безопасности.

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