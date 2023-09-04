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Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Владимир Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений ВСУ, которые воюют в составе оперативно-тактической группировки "Донецк".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении 01

Глава государства вместе с командующим морской пехоты и ОТГ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты 109-й отдельной бригады территориальной обороны, 110-й отдельной механизированной бригады, 36-й отдельной бригады морской пехоты, 53-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной мотопехотной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении 02
Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении 03

Президент Украины заслушал доклады командиров боевых бригад об оперативной ситуации на фронте, взаимодействии подразделений в зоне ответственности ОТГ "Донецк", а также о статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.

Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении 04

Читайте: Франция будет тренировать украинских пилотов и может присоединиться к защите Одесщины, - Зеленский

Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении 05
Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении 06

Зеленский пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали все большую потребность в БПЛА и антидронових средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и недостаток отдельных типов боеприпасов.

Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении 07
Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении 08

Президент и военные обсудили создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы. Также речь шла о способах повышения мотивации воинов.

Также смотрите: Я решил произвести замену министра обороны Резникова. Министерство должен возглавить Умеров, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
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04.09.2023 22:08
+26
А військових чини не даю ь собі відповідь на запитання, що там робить кріт Єрмак, коли вони говорять про таємні речі. Рано чи пізно, це їм вилізе боком.
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04.09.2023 22:12
+24
Всіх вже нудить!
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04.09.2023 22:10
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04.09.2023 22:08 Ответить
Скількі вже було таких відвідувань? І шо?
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04.09.2023 22:43 Ответить
Дмитро Чекалкін.
Трохи про роботу Резнікова і підготовку до війни.
Вікторія Сюмар:
28 січня 2022 року. Один з останніх днів уряду в Раді.
🗣 Питаю міністра Рєзнікова:
- Чому ви не підтримуєте наш проект з негайного збільшення фінансування армії і закупівлі зброї на тлі попередження західних розвідок про велике вторгненння? Це ж ваше міністерство…
- Це не вторгнення, а велика паніка у вас в голові - відповідає міністр оборони воюючої країни… - І грошей армії достатньо.
За два дні, коли вже всім було очевидно, що вторгнення буде от-от, міністр в ефірі ТБ розповідав про «відсутність ударного угруповування в Білорусі»… Розповідав спокійно, без паніки.
Це обернулося країні страшною панікою 24 лютого і страшними втратами. Це коштувало нам Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Демидів, Іванків і багато інших міст і сіл з закатованими тисячами українців…
Не писатиму тут навіть про південь, де дуже були потрібні артилерія та міни…
І навіть не буду про яйця та передплачені наперед мільярди за непоставлену зброю… Все це українці не забудуть ніколи.
Прощавайте міністр Рєзніков. Ви будете тішити себе тим, що багато працювали у Рамштайні та ще десь. Це напевно так.
Але вам доведеться жити також і з тим, як ви особисто готували армію і країну до великої і страшної війни… Ви були міністром задовго до того, і саме вам союзники за півроку показували плани і напрямки наступу росіян. Ви знали звідки то буде і чим…
Я тоді поклала вам підрахунки скільки треба грошей і зброї для ЗСУ. Ми багато над цим працювали, разом з нашими військовими. Ви демонстративно відвернули голову.
Життя інколи все розставляє на свої місця. А помилки відповідальних політиків у війну коштують надто дорого.
Вивчіть це, зайвим не буде…
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04.09.2023 22:58 Ответить
Сюмар треба спитати хомчака за 2014 - 2015 роки.
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05.09.2023 00:19 Ответить
це того любімчика Зебзда, якого воно головкомом зробило?
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05.09.2023 02:30 Ответить
Ні, командувача сектору Б, того що героїчно брав безпосередню участь у боях за Іловайськ.
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05.09.2023 20:22 Ответить
тобто, воно не було головкомом при Зебзду? так і залищалось просто командувачем сектору при Зебздюччі?
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08.09.2023 01:13 Ответить
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04.09.2023 22:09 Ответить
Всіх вже нудить!
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04.09.2023 22:10 Ответить
Это дебильное и кровавое ЗЕшоу уже весь юговосток Украины так смешит, так смешит.... И на севре, и на западе,и на юге, ну освободил же этот гундосый урод украинцев от своего жилья.
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04.09.2023 22:23 Ответить
Й**аний зермак !
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04.09.2023 22:29 Ответить
він точно як порох
лиш порох везе щось
а цей себе і єрмака
я дивуюсь що їх ще не грохнули....
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04.09.2023 22:50 Ответить
Жаль...
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05.09.2023 00:26 Ответить
нічого собі порівняння! Порох завжди їздив і возив і власних грошей ніколи не шкодував на захисників... але в 2019р нарід-телепузік волав "а что он сдєлал хорошего?", тепер все фіксується і показується, щоб рибки гуппі не волали дурних питань... а Зебздо просто крісло боїться втратити... та й людей боїться сильно, військовим ще з 2019р наказують при ньому ріжки з автоматів знімати
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05.09.2023 02:38 Ответить
а що не так в порівнянні???
чи ти не зрозумів написане???
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05.09.2023 09:45 Ответить
це як йух з пальцем рівняти.
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08.09.2023 01:16 Ответить
А військових чини не даю ь собі відповідь на запитання, що там робить кріт Єрмак, коли вони говорять про таємні речі. Рано чи пізно, це їм вилізе боком.
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04.09.2023 22:12 Ответить
військові нічого не можуть з цим зробить - вони люди підневільні.
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05.09.2023 02:39 Ответить
Гарно!
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04.09.2023 22:18 Ответить
Я жодного американського командира ще не бачив з такими моцними "кубіками" не пресі..
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04.09.2023 22:18 Ответить
...і з такою жирною потилицею
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04.09.2023 22:20 Ответить
Крот на місці, це якийсь пез#ець....😡
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04.09.2023 22:20 Ответить
Дуже надіюсь, при "Козирю" правди не казали.
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04.09.2023 22:31 Ответить
Твоє ***** коли ******* мільярд, але розумієш шо витратити вже не вдасться
Сумно і лячно
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04.09.2023 22:21 Ответить
Ермаку дали команду пошустрить на фронте, принюхаться и Патрушеву оттелеграфировать.
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04.09.2023 22:25 Ответить
Так це Эрмак відвідав. А цього з собою взяв
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04.09.2023 22:26 Ответить
В черговий раз розумію що ЗЕшмаркля це тінь дЄрьмака!
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04.09.2023 22:26 Ответить
"Воно не летить"🤬

Міноборони віддало 650 млн за безпілотники сумнівної якості фірмі екснардепа.

"...У грудні 2022 року Міноборони уклало угоду на 807 мільйонів на 55 БПАК "HAWK" (БПАК - це безпілотний авіаційний комплекс). За ці БПЛА родинна фірма екснардепа Розенблата отримала 650 мільйонів авансу. Але до дня здачі безпілотників на "прийомку" військовим привезли лише 4 комплекси. А пройшов випробування... один. Решта відмовлялися літати, падали, ламалися і не показували відео з камери. Колишній партнер Розенблата, який донедавна відповідав за збір безпілотників, повідомив про завищені ціни у контракті та відкати, про які згадував сам екснардеп напередодні угоди. А характеристики БПЛА змінились настільки, що Міноборони ймовірно оплатило "кота в мішку"..."
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04.09.2023 22:28 Ответить
Чого ви? Розенблат наша людина.
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04.09.2023 22:41 Ответить
А зачем он так на карты смотрит? Как шею не выворачивай, а ясности уму это не добавит. Наверное, от такого взгляда карты должны были превратиться в вазы с пивом. Вот народ удивился бы.
пысы: а где это он? Павильоны Довженко?
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04.09.2023 22:29 Ответить
У військових зброю при вході відбирали?
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04.09.2023 22:31 Ответить
як і завжди при правлінні Зебздюка.
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05.09.2023 02:43 Ответить
Чотирикратний ухилянт вчить генералів військовій справі.
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04.09.2023 22:33 Ответить
Не вчить,подивіться уважно на ту тупу ЗЕістоту... по жестах, поведінці.... воно просто присутнє при інспекції військ ФСБшником дЄрьмаком.
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04.09.2023 22:41 Ответить
І шо в кацапів, як завжди, на період візита ЗЄ відпала всяка охота палити у бік українських позицій?
То може хай ЗСУ постійно використовує ЗЄ, як щит раз він такий важливий для кацапів?
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04.09.2023 22:36 Ответить
Нова серія "ЗЕрмаки в підвалі", частина 2-га, дубль 4-й - "а шо то за стрєлочка і нафуя вона така крива?"
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04.09.2023 22:40 Ответить
і Козир скрізь так уважно та проникливо слухає!
навіть боневтік так не вміє

якого хєра він там робить?!
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04.09.2023 22:42 Ответить
Фотограф від Бога. Відвідав командні пункти, а не бригади.
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04.09.2023 22:43 Ответить
Какой мрачный Ермак на фото...

Есть ощущение, если он станет президентом, то построит очень жёсткую диктатуру.
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04.09.2023 23:10 Ответить
если... як говорили спартанці
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04.09.2023 23:41 Ответить
«Я не лох какой-то, оружие убери»

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04.09.2023 23:23 Ответить
Розкажіть зеленому довбойобу, що пузатих комбатів не буває... це сироти резнікова..... жертви злочинного режиму сивочолого гетьмана - тому на них ні який бронік не налазить... Бачити гидко..
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04.09.2023 23:41 Ответить
Командири жиробаси? Приклад підлеглим? Ні в одній країні НАТО подібного нема!
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05.09.2023 00:07 Ответить
штабісти мабуть
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05.09.2023 02:46 Ответить
На сьомому скріні не зрозуміло, зеля дивиться на карту чи на пузо того "здорованя".
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05.09.2023 00:23 Ответить
Этот павильончик на Довженко пора бы поменять
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05.09.2023 00:59 Ответить
Не розумію чому ЗЕля і Єрмак не узаконять свої одностатеві відносини, такі нерозлучні кругом ???
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05.09.2023 02:54 Ответить
Навіщо в новині згадуються проблемні питання про нестачу БПЛА, *********** та антидронових засобів, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та інші? Задля ворога?
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05.09.2023 14:56 Ответить
без броніка на Донецькому напрямку? ну ок, як скажете...
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05.09.2023 17:56 Ответить
 
 