Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений ВСУ, которые воюют в составе оперативно-тактической группировки "Донецк".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства вместе с командующим морской пехоты и ОТГ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты 109-й отдельной бригады территориальной обороны, 110-й отдельной механизированной бригады, 36-й отдельной бригады морской пехоты, 53-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной мотопехотной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 38-й отдельной бригады морской пехоты.





Президент Украины заслушал доклады командиров боевых бригад об оперативной ситуации на фронте, взаимодействии подразделений в зоне ответственности ОТГ "Донецк", а также о статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.

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Зеленский пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали все большую потребность в БПЛА и антидронових средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и недостаток отдельных типов боеприпасов.





Президент и военные обсудили создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы. Также речь шла о способах повышения мотивации воинов.

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