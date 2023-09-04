Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Владимир Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений ВСУ, которые воюют в составе оперативно-тактической группировки "Донецк".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства вместе с командующим морской пехоты и ОТГ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты 109-й отдельной бригады территориальной обороны, 110-й отдельной механизированной бригады, 36-й отдельной бригады морской пехоты, 53-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной мотопехотной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 38-й отдельной бригады морской пехоты.
Президент Украины заслушал доклады командиров боевых бригад об оперативной ситуации на фронте, взаимодействии подразделений в зоне ответственности ОТГ "Донецк", а также о статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.
Зеленский пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали все большую потребность в БПЛА и антидронових средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и недостаток отдельных типов боеприпасов.
Президент и военные обсудили создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы. Также речь шла о способах повышения мотивации воинов.
Пожалуйста, подождите...
Трохи про роботу Резнікова і підготовку до війни.
Вікторія Сюмар:
28 січня 2022 року. Один з останніх днів уряду в Раді.
🗣 Питаю міністра Рєзнікова:
- Чому ви не підтримуєте наш проект з негайного збільшення фінансування армії і закупівлі зброї на тлі попередження західних розвідок про велике вторгненння? Це ж ваше міністерство…
- Це не вторгнення, а велика паніка у вас в голові - відповідає міністр оборони воюючої країни… - І грошей армії достатньо.
За два дні, коли вже всім було очевидно, що вторгнення буде от-от, міністр в ефірі ТБ розповідав про «відсутність ударного угруповування в Білорусі»… Розповідав спокійно, без паніки.
Це обернулося країні страшною панікою 24 лютого і страшними втратами. Це коштувало нам Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Демидів, Іванків і багато інших міст і сіл з закатованими тисячами українців…
Не писатиму тут навіть про південь, де дуже були потрібні артилерія та міни…
І навіть не буду про яйця та передплачені наперед мільярди за непоставлену зброю… Все це українці не забудуть ніколи.
Прощавайте міністр Рєзніков. Ви будете тішити себе тим, що багато працювали у Рамштайні та ще десь. Це напевно так.
Але вам доведеться жити також і з тим, як ви особисто готували армію і країну до великої і страшної війни… Ви були міністром задовго до того, і саме вам союзники за півроку показували плани і напрямки наступу росіян. Ви знали звідки то буде і чим…
Я тоді поклала вам підрахунки скільки треба грошей і зброї для ЗСУ. Ми багато над цим працювали, разом з нашими військовими. Ви демонстративно відвернули голову.
Життя інколи все розставляє на свої місця. А помилки відповідальних політиків у війну коштують надто дорого.
Вивчіть це, зайвим не буде…
лиш порох везе щось
а цей себе і єрмака
я дивуюсь що їх ще не грохнули....
чи ти не зрозумів написане???
Сумно і лячно
Міноборони віддало 650 млн за безпілотники сумнівної якості фірмі екснардепа.
"...У грудні 2022 року Міноборони уклало угоду на 807 мільйонів на 55 БПАК "HAWK" (БПАК - це безпілотний авіаційний комплекс). За ці БПЛА родинна фірма екснардепа Розенблата отримала 650 мільйонів авансу. Але до дня здачі безпілотників на "прийомку" військовим привезли лише 4 комплекси. А пройшов випробування... один. Решта відмовлялися літати, падали, ламалися і не показували відео з камери. Колишній партнер Розенблата, який донедавна відповідав за збір безпілотників, повідомив про завищені ціни у контракті та відкати, про які згадував сам екснардеп напередодні угоди. А характеристики БПЛА змінились настільки, що Міноборони ймовірно оплатило "кота в мішку"..."
пысы: а где это он? Павильоны Довженко?
То може хай ЗСУ постійно використовує ЗЄ, як щит раз він такий важливий для кацапів?
навіть боневтік так не вміє
якого хєра він там робить?!
Есть ощущение, если он станет президентом, то построит очень жёсткую диктатуру.