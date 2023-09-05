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Москва (3006) ПВО (1487) Путин (29870) Россия (91316)

Систему ПВО "Панцирь С-1" установили вблизи резиденции Путина. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Вблизи резиденции президента РФ Владимира Путина под Москвой установили систему противовоздушной обороны "Панцирь С-1".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

3 сентября телеканал "Россия" показал видео строительства новой площадки для размещения ПВО в Москве. Журналисты геолокировали ее: она расположена рядом с поселком Заречье, где раньше в январе уже были размещены эти установки.

Систему ПВО Панцирь С-1 установили вблизи резиденции Путина 01

Тогда "Панцирь" и его радар стояли в чистом поле. В конце января, как следует из спутниковых снимков Google, площадку сделали стационарной, а сейчас позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы, видные на спутниковом снимке Planet.com 3 сентября 2023 года.

Эти "Панцири" установлены менее чем в 10 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве.

Также читайте: В РФ заявили об сбитии дронов, которые "пытались атаковать Москву"

Систему ПВО Панцирь С-1 установили вблизи резиденции Путина 02

Радио Свобода изучило также спутниковые снимки других площадок в Подмосковье, на которых в начале 2023 года установили системы ПВО для защиты российской столицы от дронов – на Новорижском шоссе и в районе аэропорта Остафьево. И там, и там позиции "Панцирей" претерпели подобные изменения: площадки были покрыты бетонными плитами, обнесены заборами, а сами "панцири" поставили на подиумы.

Систему ПВО Панцирь С-1 установили вблизи резиденции Путина 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утренний взрыв в подмосковных Люберцах. ВИДЕО
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Топ комментарии
+18
Перевіримо картонним дроном.
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05.09.2023 01:09
+17
Щось мені цей "панцерний" металобрухт нагадує...
А як вам???
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05.09.2023 01:12
+10
Поставили на подіуми щоб операторам дронів зручніше було прицілюватись 😆
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05.09.2023 01:08
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Поставили на подіуми щоб операторам дронів зручніше було прицілюватись 😆
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05.09.2023 01:08 Ответить
вот бы вье...бать ради смеха по этим панцирям и спалить их нахер, то где Пуйло прятаться будет.?
Це була б гарна новина на ніч .
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05.09.2023 01:09 Ответить
Перевіримо картонним дроном.
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05.09.2023 01:09 Ответить
апиридил ))
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05.09.2023 01:17 Ответить
Щось мені цей "панцерний" металобрухт нагадує...
А як вам???
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05.09.2023 01:12 Ответить
Залишилося,на боках намалювати " на Бєрлін " і почесну варту із піонєров виставити , буде гламурно (( ***** як буде повз них проїздити , бігатиме у пупки цілувати ((.
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05.09.2023 02:03 Ответить
І ще валізу для фекалій збоку прикріпити.
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05.09.2023 03:16 Ответить
Стоїть і блищить, як х.й в чистому полі - хрін промахнешся.
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05.09.2023 01:12 Ответить
"резиденція" - не там)
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05.09.2023 01:17 Ответить
А звідки їх узяли - з Псковського військового округу зняли?
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05.09.2023 01:41 Ответить
Де взяли - там вже нема , недавно писали що вже с-300 із курильських островів до нас тягнуть .
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05.09.2023 02:05 Ответить
все по плану , Киев за 3 дня...................дебиля *** .
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05.09.2023 02:13 Ответить
Це вони можуть і літак хутина збити , якщо їм мильярд пообіцяють ?
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05.09.2023 02:14 Ответить
Потрібно в**ати по цій срані дроном. Нічого їх на вікна переводити. Був би значно більший резонанс.
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05.09.2023 03:18 Ответить
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05.09.2023 05:48 Ответить
если это новая версия то как она горела в прошлом году..слабый комп и бластеры самозашиты
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05.09.2023 11:59 Ответить
"картонками" тре закидать 💯🤙
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05.09.2023 13:31 Ответить
Щось мені це "рашин красавіс" нагадує... Мабуть ***** зібрався слідом "за ггусским корабльом". АРХ М
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05.09.2023 19:36 Ответить
А педофілу доповіли що "панцирь-с" працює тільки в телевізорі😂
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06.09.2023 08:03 Ответить
 
 