Систему ПВО "Панцирь С-1" установили вблизи резиденции Путина. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вблизи резиденции президента РФ Владимира Путина под Москвой установили систему противовоздушной обороны "Панцирь С-1".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
3 сентября телеканал "Россия" показал видео строительства новой площадки для размещения ПВО в Москве. Журналисты геолокировали ее: она расположена рядом с поселком Заречье, где раньше в январе уже были размещены эти установки.
Тогда "Панцирь" и его радар стояли в чистом поле. В конце января, как следует из спутниковых снимков Google, площадку сделали стационарной, а сейчас позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы, видные на спутниковом снимке Planet.com 3 сентября 2023 года.
Эти "Панцири" установлены менее чем в 10 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве.
Радио Свобода изучило также спутниковые снимки других площадок в Подмосковье, на которых в начале 2023 года установили системы ПВО для защиты российской столицы от дронов – на Новорижском шоссе и в районе аэропорта Остафьево. И там, и там позиции "Панцирей" претерпели подобные изменения: площадки были покрыты бетонными плитами, обнесены заборами, а сами "панцири" поставили на подиумы.
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Це була б гарна новина на ніч .
А як вам???