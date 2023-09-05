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Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях.. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Владимир Зеленский посетил стабилизационные пункты, где оказывают медицинскую помощь военнослужащим, раненым и травмированным на Донецком и Запорожском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях. 01

Глава государства побывал в стабпункте 37-й отдельной бригады морской пехоты. Здесь медики оказывают первую квалифицированную помощь после эвакуации с поля боя бойцам, получившим ранения на Донецком направлении. Число пациентов зависит от интенсивности боевых действий. Иногда здесь находится одновременно до 30 военнослужащих с разными видами травм.

Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях. 02

Зеленский также посетил стабилизационный пункт, развернутый от 450-го военного госпиталя ОГВ "Запоріжжя", ОСГВ "Таврія". Здесь стабилизируют состояние раненых военных, при необходимости проводят неотложные хирургические вмешательства и готовят бойцов к дальнейшей эвакуации.

Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях. 03

Читайте: Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент вручил боевым медикам и проходящим лечение военным ордена "За мужність" ІІІ степени.

Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях. 04
Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях. 05
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Топ комментарии
+10
А Зеленський щось привіз медикам за свій кошт?
Ви знаєте це ганьба, йти у гості з пустими руками. Люди навіть бідні і то щось купують для столу і дітям.
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05.09.2023 06:31
+5
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05.09.2023 07:54
+5
То програма розіграш від кварталу.
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05.09.2023 07:56
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Сподіваюсь ПДМШ також нагородили
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05.09.2023 02:37 Ответить
Здоров"я нашим героям!!!
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05.09.2023 04:41 Ответить
А Зеленський щось привіз медикам за свій кошт?
Ви знаєте це ганьба, йти у гості з пустими руками. Люди навіть бідні і то щось купують для столу і дітям.
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05.09.2023 06:31 Ответить
Зільонку.
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05.09.2023 06:43 Ответить
А вам нічєго нє должен.
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05.09.2023 07:51 Ответить
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05.09.2023 07:54 Ответить
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05.09.2023 08:59 Ответить
Лідор, шош ти здав свого тата Бєню? Прикрив свою сраку?
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05.09.2023 06:42 Ответить
То програма розіграш від кварталу.
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05.09.2023 07:56 Ответить
Зе почав передвиборчий марафон. Причому, щоб перемогти, він вирішив бігти задовго до сигналу про початок змагань.
"Посадка" Коломойського, різноманітні гучні заяви про скоре закінчення війни, а тепер ще відвідини військових і перерізання стрічок.
Наш любімий Леонід Ілліч Зєленскій.
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05.09.2023 09:03 Ответить
"зелений дестабілізатор" і "корупційний детонатор " в Україні почав піаритись на тому ,до чого він не має відношення від слова "взагалі" .
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05.09.2023 09:57 Ответить
Де Єрмак? Я вже починаю хвилюватися! Зеля оборзів, Ігоря Валерійовича заарештував, їхдить куди хоче без Андрія Борисовича...
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05.09.2023 06:45 Ответить
Треба було впіймати і кілька разів підняти - опустити над окопом. Єдина користь від нього була би лише в тому, що московський снайпер витратив би на нього патрона, і той не вразив би Українського Воїна.
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05.09.2023 07:27 Ответить
Фотограф у него призывного возраста с блатной бронью или фронтовик?
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05.09.2023 08:08 Ответить
бедосик посетил, плохой знак
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05.09.2023 13:22 Ответить
 
 