Командиру 36-й ОБрМП Сикозе и комбату 46-й ОАэмБр Дмитруку присвоено звание Герой Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Во время поездки в Донецкую и Запорожскую области президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским военным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Из рук Зеленского орден "Золота Зірка" с присвоением звания Героя Украины получил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковник Виктор Сикоза.
Офицер принимает участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины с марта 2014 года, выполнял боевые задания в ходе Операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях, а с 25 февраля 2022 года принимает участие в отражении полномасштабного российского вторжения. В частности, его подразделение обороняло Мариуполь.
В апреле 2022 года Сикоза был назначен на должность командира 36-й ОБрМП. Под его руководством бригада выполняла боевые задания на Херсонском направлении, затем перешла в оперативное подчинение командира ОТГ "Донецьк".
Также президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золота Зірка" командиру аэромобильного батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ майору Олегу Дмитруку, защищающему Украину от российских захватчиков с 2014 года.
Майор был участником боев за освобождение Славянска, Краматорска, Красного Лимана, Кривой Луки, Марьинки. Во время полномасштабного вторжения России в мае 2022 года возглавил аэромобильный батальон, участвовавший в освобождении Бериславщины в Херсонской области.
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"Нам поміняли комбата і комбрига перед самою війною. Знімають двох шикарніших командирів - полковник Андрій Вікторович Гнатов і підполковник Віктор Олександрович Сікоза. Це дві людини, командири, за яких я би перегриз горло. А є командири, яким я сам би перегриз горло.
9-го числа, березня на нас пішли перші танки. Волонтерівка, це сторона Сартани північ Маріуполя часний сектор. Там закинули батальйон морської піхоти. Повторюю і наголошую - воював тільки з 36-ї бригади батальйон морської піхоти. Ми воювали з тої сторони. Ми палили танки "Мухами". 22-га "Муха" - нею танк спалити неможливо. Але виявляється, коли ви стріляєте з 20-ти метрів в танк під башту, її клинить. Ми на двох танках це випробували - реально працює. Башта вже всьо, і вона вже не крутиться нікуда. Тепер ти мой. І тоді ти можеш робити з цим танком все що завгодно.
А у нас не було ні Джавелінів, ні Енлавів цих, чи як вони там називаються. Я їх в очі бачив тільки по телевізору. В мене була СПГ моя ненаглядна... В нас були РПГ, 26-ті не пам'таю, 22-гі і РПГ-7, ну і стрілецька зброя..."
Повне відео - тут.