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Делала "селфи" возле стратегических объектов: СБУ в Харькове задержала корректировавшую российские удары женщину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове задержана женщина, сотрудничавшая с ФСБ РФ и корректировавшая ракетные удары по стратегическим объектам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По координатам женщины летом 2022 года рашисты осуществили ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины.

"Чтобы скорректировать вражескую атаку России, фигурантка сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору. Злоумышленницей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время ее поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения рф.

После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокацию украинских защитников и критической инфраструктуры в городе. Для коммуникации они использовали популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

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Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них "селфи", затем отправляла фото в ФСБ и после этого сразу удаляла снимки с телефона.

"Чтобы замаскировать подрывную деятельность в пользу ФСБ, их приспешница активно публиковала в соцсетях собственные комментарии, в которых демонстративно критиковала военно-политическое руководство России. Однако, ей это не помогло. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею новой вражеской разведзадачи", - добавили в Службе безопасности.

В настоящее время ей сообщено о подозрении, она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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Делала селфи возле стратегических объектов: СБУ в Харькове задержала корректировавшую российские удары женщину 01
Делала селфи возле стратегических объектов: СБУ в Харькове задержала корректировавшую российские удары женщину 02
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Топ комментарии
+18
Ну що за сволота?По тобі ж потім і прилетить!!!
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05.09.2023 10:15
+13
ці істоти досі чомусь вважають, що "руzzкіє сваіх нє брасают".
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05.09.2023 10:23
+13
"до 12 років тюрми" це просто смішно. Означає, що дадуть менше, а від того відсидить менше половини. Треба давати довічне, без розмов.
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05.09.2023 10:23
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Ну що за сволота?По тобі ж потім і прилетить!!!
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05.09.2023 10:15 Ответить
ці істоти досі чомусь вважають, що "руzzкіє сваіх нє брасают".
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05.09.2023 10:23 Ответить
Результат роботи "русской культури": за громаду "йазика" варто і потерпіти "прильоти".
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05.09.2023 10:31 Ответить
Я такого селфіста сам затримав ще на початку вторгнення, знімав місце влучання ракети по аеродрому і звідти видно підрозділ ППО. Блокпост за 500м з десятком військових і поліції, за трасою до 100 метрів позиції і пост військових охорони, все як на долоні видно, але всі сліпі, що на узбіччі "турист" панорамму знімає. Молодий, жив недалеко від мене, удар був напрямки метрів за 500- 700 від його будинку і отака падлюка.
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05.09.2023 10:43 Ответить
Помню в первые дни , КОНЧЕННЫЙ ГАНДОН ШУФРИЧ , « ДЕЛАЛ СЕЛФИ» , БЫЛ СХВАЧЕН НА ГОРЯЧЕМ ТЕРОБОРОНОЙ ,а зеБАНДА в лице Баканова Ванюшки его ЛЕГКО ОТМАЗАЛА ‼️Оно ещё до сих пор возглавляет комитет по свободе слова !ДИКТАТУРА ЗЕОБОРОТНЯ ‼️
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05.09.2023 11:23 Ответить
В лютому-березні минулого року я наловив більше десятка рузного роду знімальників на передку біля Житомирської траси
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05.09.2023 12:25 Ответить
У мого поліцейські, яким його здав, в телефоні серед викликів відразу знайшли рашистські номери. точно не просто так знімав, типу для тіктоку чи для друзів.
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05.09.2023 21:08 Ответить
Я зловив парочку,російська страховка,все в них було
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05.09.2023 23:14 Ответить
Делала селфи эта кривоногая уродина , чтоб ти здохла со всеми своїми виродками, чтоб твою халупу в щепки разнесло , пид…ша , РЕШИЛА ЗАРАБОТАТЬ НА СМЕРТЯХ ДРУГИХ ! Мразь , разве это женщина 🤮разорвать на месте
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05.09.2023 11:17 Ответить
На гіляку запроданку !!!
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05.09.2023 10:16 Ответить
Варто видати її харків'янам, чиї помешкання зачепило від кацапських обстрілі, або чиї родичі загинули🤔 Цікаво, її б прибили до дошки об'яв іржавими гвіздками в трусиках, чи без 😝😝😝😜🤪
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05.09.2023 10:20 Ответить
Цих диб...лів нічого не виправить їм платять за це копійки, бачив як взяли в моєму місті щось там 40 тис грн отримав... це реально п..ц і воно навіть не розуміє що бере участь не у фотографуванні війскового обєкта за гроші а у умисному вбистві причому масовому, тому що ракета прилетить і хтось гине в результаті..

Якщо реально доказано факт злочину треба давати як за участь в умисному вбивстві а не тільки держзрада
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05.09.2023 10:22 Ответить
За таке кара має бути швидка та неминуча ...
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05.09.2023 10:28 Ответить
"до 12 років тюрми" це просто смішно. Означає, що дадуть менше, а від того відсидить менше половини. Треба давати довічне, без розмов.
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05.09.2023 10:23 Ответить
Во время войны для предателей должен быть смертный приговор.
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05.09.2023 10:44 Ответить
дура
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05.09.2023 10:45 Ответить
Попутно - конфіскація всього майна її та майна родини та найближчих родичів, позбавлення громадянства її та найближчих родичів, позбавлення батьківських прав, позбавлення права на пенсійне забезпечення (навіть в майбутньому), позбавлення всіх можливих виплат та допомог, конфіскація житла. От так. Жорстоко? Так. Але ці люди працюють на державу агресора, тому в Україні їм немає місця.
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05.09.2023 10:47 Ответить
Що в головах таких людей.СБУ працює і кожного найде.
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05.09.2023 10:48 Ответить
Шуфрич делал , и что ? Подоляк с арахламидией…………
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05.09.2023 11:57 Ответить
как если мессенджеры приватны и это виртуальное все
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05.09.2023 11:58 Ответить
А так ці потвори нехай згадають закони срср часу 1941-42. Там розстріл на місці. Нехай згадають свого сраліна.
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05.09.2023 10:51 Ответить
Це можна робити у державі де є нормальні слідчі які не зліплять справу щоб покращити показники рівня розкриваємості...

При сталіні було розстріляно багато невинних людей, просто заради погонів... причому багато толкових командирів....
потім на місцях боялись самодіяльності і виконували накази до останнього солдата хоча розуміли що накази інколи абсурдні...
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05.09.2023 11:04 Ответить
Буде тепер робити селфі в тюрмі біля параші, кацапська шльондра
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05.09.2023 10:56 Ответить
Читаючи деякі пости дописувачів прихожу до висновку, що занадто багато громадян України досі вважають що причиною прорашистських поглядів деяких наших співгромадян є роССійська мова, котру рашисти використовували, тобто її "пригнічення" котрого не було, як "привід" для війни проти України і пропаганди. Але це не відповідає дійсності і не має якогось причино-наслідкового зв'язку. Більше того як серед бійців ЗСУ україно та роССійсько мовні складають по половині складу та однаково захищають Україну, так і серед колобарантів є як ті що розмовляють у побуті роССійською так і ті що розмовляють виключно українською мовою! Тому розповсюджені зараз погляди стосовно того, що якщо людина у побуті розмовляє роССійською то вона потенційний "колаборант" є хибними, але те що знання української є обов'язковим також не підлягає сумніву, але це різні речі котрі не треба плутати. А якщо силою примушувати когось розмовляти виключно українською, то це точно НЕ зробить його патріотом України, а от те що це буде порушувати принципи демократії це точно. Тоді треба визнати, що будуємо дійсно не демократичну Україну, а щось не зрозуміле на кшталт "руССького світу", тільки у цьому випадку вже "українського" котрий нічим не ліпше за перший!!! Тож давайте відноситись до роССійської так як і до молдовської, білоруської, грузинської, вірменської й т.д., а те що наш ворог розмовляє саме на роССійський, то це нічого не значить, т.я. є черед них й чеченці, й калмики, й буряти, й молдовани, й білоруси, й українці і т.д. за походженням, котрі у побуті розмовляють часто мовами своїх етносів!!!
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05.09.2023 11:01 Ответить
Покійний Кушнарьов, теж так глаголив по мовній темі у Харькові…
Московіти йому допомагали її розвинути! Мішєбратія та АтінРот ..
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05.09.2023 11:08 Ответить
Вішати таке стерво біля об'єкту, щоб не УБИВАЛО Українців!
Вона така ж убивця Українців, як і московіти *****! Це знущання над убитими НЕЮ Українцями!
На 10 році московської війни вУкраїні, ЗМІН в законодавстві до такого лайна, привладні так і не винесли!
Суд Лінча він простий і справедливий!
Пильнуймо Україну!!
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05.09.2023 11:06 Ответить
в 2014 г столько в Харьков наехало сепарни с Донецка и Луганска , гуляли в парках . а где мужья там воюют против Украины. Они очень ненавистные и вульгарные. их сразу видно и по разговорам понятно. И в самом Харькове среди местных один негатив. Не хочется даже разговаривать, так как все разговоры сводятся "не так все однозначно"
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05.09.2023 12:32 Ответить
Надо пожизненное и на разминирование суку.
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05.09.2023 13:32 Ответить
 
 