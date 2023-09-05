Делала "селфи" возле стратегических объектов: СБУ в Харькове задержала корректировавшую российские удары женщину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове задержана женщина, сотрудничавшая с ФСБ РФ и корректировавшая ракетные удары по стратегическим объектам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По координатам женщины летом 2022 года рашисты осуществили ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины.
"Чтобы скорректировать вражескую атаку России, фигурантка сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору. Злоумышленницей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время ее поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения рф.
После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокацию украинских защитников и критической инфраструктуры в городе. Для коммуникации они использовали популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны", - говорится в сообщении.
Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них "селфи", затем отправляла фото в ФСБ и после этого сразу удаляла снимки с телефона.
"Чтобы замаскировать подрывную деятельность в пользу ФСБ, их приспешница активно публиковала в соцсетях собственные комментарии, в которых демонстративно критиковала военно-политическое руководство России. Однако, ей это не помогло. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею новой вражеской разведзадачи", - добавили в Службе безопасности.
В настоящее время ей сообщено о подозрении, она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
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Якщо реально доказано факт злочину треба давати як за участь в умисному вбивстві а не тільки держзрада
При сталіні було розстріляно багато невинних людей, просто заради погонів... причому багато толкових командирів....
потім на місцях боялись самодіяльності і виконували накази до останнього солдата хоча розуміли що накази інколи абсурдні...
Московіти йому допомагали її розвинути! Мішєбратія та АтінРот ..
Вона така ж убивця Українців, як і московіти *****! Це знущання над убитими НЕЮ Українцями!
На 10 році московської війни вУкраїні, ЗМІН в законодавстві до такого лайна, привладні так і не винесли!
Суд Лінча він простий і справедливий!
Пильнуймо Україну!!