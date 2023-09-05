"Українська бронетехніка" представила новую модификацию бронеавтомобиля "Новатор". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество За рубежом
На Международной выставке оборонной промышленности (MSPO) в польском городе Кельце была представлена новая модификация 10-местного бронеавтомобиля СБА "Новатор".
Об этом сообщает в Facebook "Українська бронетехніка", передает Цензор.НЕТ.
"Созданием новой версии "Новатора" мы продолжаем развитие нашей автомобильной линейки. 10-местный бронеавтомобиль - это максимально актуализированная, обновленная с учетом требований времени версия СБА "Новатор", который с 2018 года поставляется Силам Обороны Украины и на сегодняшний день прошел испытания как временем, так и, что важно, боями", - рассказал гендиректор "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.
Ця модифікація розроблялася з урахуванням досвіду використання автомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах. Серед головних новацій, втілених компанією, – покращена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність.
"Машина сделана на шасси Ford, которое широко используют производители бронетехники. Главная проблема, которую приходится преодолевать, это увеличение максимальной нагрузки на базовое шасси. У Ford она составляет 8845 кг. Нашим конструкторам удалось решить эту проблему с помощью использования для бронирования современной более тонкой и твердой брони и с помощью модернизации подвески. Такие решения позволили спроектировать машину, которая соответствует требованиям современной войны", - объяснил Бельбас.
Также, по словам гендиректора, обновленная версия имеет усиленную противоминную защиту. Бронеавтомобиль способен работать в различных климатических условиях, независимо от времени года, и на разных типах дорог, включая бездорожье.
"Как и предыдущая версия 10-местный "Новатор" построен по модульному принципу и является фактически универсальной платформой, которая благодаря высокой степени адаптации, может использоваться для выполнения различных боевых задач и на которую можно интегрировать разнообразное вооружение и боевые модули", - добавил Бельбас.
Сразу после выставки в Польше опытный образец будет проходить государственные испытания.
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Є речі, на якісну розробку яких потрібні десятиліття, якщо не століття.
Наприклад, підшипники. Здавалось, два сталевих кільця зі сталевими кульками між ними, обойма зі сталевої ж смужки. А так добре, як SKF, робити підшипники мало хто вміє, і від того у русні проблеми з ними для бойової техніки.
І тому Україна не зможе швидко створити власні бойові літаки. Школи немає. А школа не за один рік, і не за один десяток років виникає. Як школа Форда.
Форд теж нічого самостійно не вигадав - тільки впроваджував чужі ідеї.
Тобто це шасі не "з коробки", над ним попрацювали наші інженери. Та за базу вони взяли саме фордівську конструкцію, не вітчизняну. І виробляти будуть, скоріше за всього, тією самою "Українською бронетехнікою".
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Це по Youcontrol. Довго тягнуть зі справою, і чомусь на офіційному сайті є вакансії за серпень.