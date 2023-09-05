РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12521 посетитель онлайн
Новости Фото ОбществоЗа рубежом Оборона
10 964 33
техника (1544) Украинская бронетехника (29)

"Українська бронетехніка" представила новую модификацию бронеавтомобиля "Новатор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество За рубежом

На Международной выставке оборонной промышленности (MSPO) в польском городе Кельце была представлена новая модификация 10-местного бронеавтомобиля СБА "Новатор".

Об этом сообщает в Facebook "Українська бронетехніка", передает Цензор.НЕТ.

"Созданием новой версии "Новатора" мы продолжаем развитие нашей автомобильной линейки. 10-местный бронеавтомобиль - это максимально актуализированная, обновленная с учетом требований времени версия СБА "Новатор", который с 2018 года поставляется Силам Обороны Украины и на сегодняшний день прошел испытания как временем, так и, что важно, боями", - рассказал гендиректор "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Ця модифікація розроблялася з урахуванням досвіду використання автомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах. Серед головних новацій, втілених компанією, – покращена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність.

Смотрите: "Українська бронетехніка" возобновила производство минометов разных калибров: В этом году ВСУ поставили более 600 единиц. ФОТОрепортаж

"Машина сделана на шасси Ford, которое широко используют производители бронетехники. Главная проблема, которую приходится преодолевать, это увеличение максимальной нагрузки на базовое шасси. У Ford она составляет 8845 кг. Нашим конструкторам удалось решить эту проблему с помощью использования для бронирования современной более тонкой и твердой брони и с помощью модернизации подвески. Такие решения позволили спроектировать машину, которая соответствует требованиям современной войны", - объяснил Бельбас.

Также, по словам гендиректора, обновленная версия имеет усиленную противоминную защиту. Бронеавтомобиль способен работать в различных климатических условиях, независимо от времени года, и на разных типах дорог, включая бездорожье.

"Как и предыдущая версия 10-местный "Новатор" построен по модульному принципу и является фактически универсальной платформой, которая благодаря высокой степени адаптации, может использоваться для выполнения различных боевых задач и на которую можно интегрировать разнообразное вооружение и боевые модули", - добавил Бельбас.

Сразу после выставки в Польше опытный образец будет проходить государственные испытания.

Также смотрите: Компания "Украинская бронетехника" совместно с европейской страной наладила производство 122 мм боеприпасов. ФОТОрепортаж

Українська бронетехніка представила новую модификацию бронеавтомобиля Новатор 01
Українська бронетехніка представила новую модификацию бронеавтомобиля Новатор 02
Українська бронетехніка представила новую модификацию бронеавтомобиля Новатор 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Гарна машина,ехх нам би їх на конвееєр поставити.Головне що є своє виробництво.
показать весь комментарий
05.09.2023 10:47
+4
В России горит нефтехимзавод
показать весь комментарий
05.09.2023 11:00
+3
Вони не фарбовані. Просто нові. Після першої поїздки по бездоріжжю, стануть темнішими.
показать весь комментарий
05.09.2023 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна машина,ехх нам би їх на конвееєр поставити.Головне що є своє виробництво.
показать весь комментарий
05.09.2023 10:47 Ответить
конвейєр доведеться зупиняти яасто і надовго...немає перспективи постійної потреби в подібних авто...
показать весь комментарий
05.09.2023 13:43 Ответить
Да чього ж немає? Тисячі потрібні.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:44 Ответить
для тисяч, точно, конвейєри не потрібні...
показать весь комментарий
05.09.2023 14:50 Ответить
То вже питання термінології. Хай не конвейєр, складальні площі. Але, як для військової техніки, потреби надзвичайні, порівняно з мирними часами.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:59 Ответить
ні, не термінології... конвейєр це машина безперервної дії
показать весь комментарий
05.09.2023 15:12 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:32 Ответить
Але потреби можна означити, як великосерийні.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:34 Ответить
Хоть это и выставочный экземпляр, но крашеные в белый цвет головки болтов на колесных дисках - мишень лучше не придумать.
показать весь комментарий
05.09.2023 10:53 Ответить
Вони не фарбовані. Просто нові. Після першої поїздки по бездоріжжю, стануть темнішими.
показать весь комментарий
05.09.2023 10:56 Ответить
А не задоху... много ли их для одного колеса?
показать весь комментарий
05.09.2023 11:03 Ответить
Теж помітив. З одного боку потрібно, щоб не зірвало колесо (навантаження там не маленькі), з іншого - поміняти колесо в бойових умовах, це та ще задачка буде. Вихід: крупніші болти і зменшити кількісь. Хоча підозрюю, що для такого рішення є свої причини, які ми, можливо, і не знаємо.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:25 Ответить
Підозрюю, що то збірний диск, який до ступиці на одній центральній гайці кріпиться. А якщо ні, то збірний диск значно легше розбортувати в польових умовах, коли шиномонтаж за декілька десятків км, навіть викручуючи з десяток-два гайок. Тим більше таку гуму, її хрен лопаткою розбортуєш. Тут, напевно ніякий шиномонтаж собі ради не дасть. Так що...
показать весь комментарий
05.09.2023 12:08 Ответить
навіть на половині з них їхатиме, як ні в чому не бувало...а то й на третині
показать весь комментарий
05.09.2023 13:45 Ответить
Машина зроблена на шасі Ford
Є речі, на якісну розробку яких потрібні десятиліття, якщо не століття.
Наприклад, підшипники. Здавалось, два сталевих кільця зі сталевими кульками між ними, обойма зі сталевої ж смужки. А так добре, як SKF, робити підшипники мало хто вміє, і від того у русні проблеми з ними для бойової техніки.
І тому Україна не зможе швидко створити власні бойові літаки. Школи немає. А школа не за один рік, і не за один десяток років виникає. Як школа Форда.
показать весь комментарий
05.09.2023 10:54 Ответить
Немє ніякої "школи Форда", шо ти за теорії змов постійно генеруєш?

Форд теж нічого самостійно не вигадав - тільки впроваджував чужі ідеї.
показать весь комментарий
05.09.2023 10:58 Ответить
Чому тоді роблять на його шасі, чому не на вітчизняному, наприклад, КрАЗі?
показать весь комментарий
05.09.2023 11:03 Ответить
Видимо сейчас легче закупить шасси форда, чем собрать кразовское, а може опять *********.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:08 Ответить
Головна проблема, яку доводиться долати, це збільшення максимального навантаження на базове шасі. У Fordа воно складає 8845 кг. Нашим конструкторам вдалося вирішити цю проблему
Тобто це шасі не "з коробки", над ним попрацювали наші інженери. Та за базу вони взяли саме фордівську конструкцію, не вітчизняну. І виробляти будуть, скоріше за всього, тією самою "Українською бронетехнікою".
показать весь комментарий
05.09.2023 11:13 Ответить
Мабудь, тому що Краз був доведений до банкрутства зелуписьками, таким чином українська армія втратила автомобільну базу. Ось яких ********* привели до влади 73% біосміття безголового.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:24 Ответить
Начебто працює.
ПрАТ «АвтоКрАЗ» запрошує на роботу
показать весь комментарий
05.09.2023 11:28 Ответить
Ось стаття на цю тему
Можеш пошукати в мережі: банкрутство Краза.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:38 Ответить
23.07.2019 , 917/814/16 - порушено справу про банкрутство Наименование суда: Господарський суд міста Києва Дата вступления в силу: 24.09.2018 Распорядитель имущества: КІЗЛЕНКО ВАДИМ АНДРІЙОВИЧ
Це по Youcontrol. Довго тягнуть зі справою, і чомусь на офіційному сайті є вакансії за серпень.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:42 Ответить
Мені це теж дивно, бо я ще роки три тому читав, що вони вже всьо.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:43 Ответить
А Україна збиралась розробляти власні ударні літаки?
показать весь комментарий
05.09.2023 14:47 Ответить
СБА "Новатор", який з 2018 року постачається Силам Оборони України Джерело: https://censor.net/ua/p3441474
показать весь комментарий
05.09.2023 10:59 Ответить
В России горит нефтехимзавод
показать весь комментарий
05.09.2023 11:00 Ответить
Шо так слабо?
показать весь комментарий
05.09.2023 11:04 Ответить
Ще не всі картонки прилетіли
показать весь комментарий
05.09.2023 11:13 Ответить
Зараз зелені там купу претензій до машини знайдуть. А головна де згадування про боневтіка , чи д'єрмака.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:14 Ответить
Нет техники зрада есть тогда тем более зрада.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:22 Ответить
должна держать снарядs вплоть до 10 лвл всего из wot
показать весь комментарий
05.09.2023 11:52 Ответить
 
 