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СБУ (18699) Сумская область (1849)

На Сумщине разоблачен правоохранитель, организовавший схему продажи персональных данных украинцев из государственных баз данных в РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киберспециалисты СБУ разоблачили на Сумщине схему продажи персональных данных украинских граждан из государственных баз данных в РФ и Казахстан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, сотрудник оперативного подразделения ГУ Нацполиции Сумщины получал из баз данных государственных органов - пограничной и миграционной служб Украины конфиденциальную информацию, которую в дальнейшем другие причастные к сделке фигуранты продавали заинтересованным лицам.

Поиск потенциальных покупателей конфиденциальных данных организаторы схемы осуществляли на тематических форумах в Интернете. "Клиенты" заказывали дельцам нужную информацию из баз данных украинских государственных органов и платили оговоренную сумму в криптовалюте.

Стоимость каждого "заказа" составляла несколько сотен долларов, в зависимости от объема.

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После этого злоумышленники несанкционированно получали и передавали "клиентам" данные из информационных баз через закрытые каналы электронной связи.

"По данным СБУ, среди "клиентов", которым предоставляли такие "услуги", были, в том числе граждане и жители России и Казахстана, а содержание информации могло представлять интерес для спецслужбы РФ с целью использования в ущерб интересам Украины", - отметили в пресс-центре.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы одного из участников схемы - сотрудника полиции, правоохранители обнаружили и изъяли: компьютерную технику, флеш-накопители, мобильные телефоны, которые содержат доказательства противоправной деятельности.

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Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное копирование информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, что привело к ее утечке, совершенные лицом, имеющим право доступа к такой информации).

СБУ проверяет возможную связь подозреваемого к сотрудничеству со спецслужбой страны-агрессора. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схеме.

Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями ТУ ГБР в г. Полтава с дислокацией в г. Сумы и ДВБ Нацполиции при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры.

На Сумщине разоблачен правоохранитель, организовавший схему продажи персональных данных украинцев из государственных баз данных в РФ 01
На Сумщине разоблачен правоохранитель, организовавший схему продажи персональных данных украинцев из государственных баз данных в РФ 02
На Сумщине разоблачен правоохранитель, организовавший схему продажи персональных данных украинцев из государственных баз данных в РФ 03
На Сумщине разоблачен правоохранитель, организовавший схему продажи персональных данных украинцев из государственных баз данных в РФ 04
На Сумщине разоблачен правоохранитель, организовавший схему продажи персональных данных украинцев из государственных баз данных в РФ 05
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Нам би вичепити їх особові справи працівників підприємств ОПК...
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05.09.2023 11:18 Ответить
А чому фото "героя" замилено ???
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05.09.2023 11:19 Ответить
Черговий правопохоронний правохоронитель...
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05.09.2023 11:20 Ответить
СБУ та ДБР! Альо?! У діях цього гандона чиста державна зрада в умовах воєнного стану, тобто ч.2 ст.111 КК України! А це - довічне із конфіскацією. Ви що сліпі, чи теж "рятуєте" падлюку?!
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05.09.2023 11:24 Ответить
Це не "паршива вівця", це один з більшості в його системі.
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05.09.2023 11:25 Ответить
коли почнем вішати? пора.
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05.09.2023 12:10 Ответить
Знову мусор? Не може бути. 🤣
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05.09.2023 12:19 Ответить
Мізки нам тільки парить корупційна "ЗЕЛЕНЬ". В Китаї нема війни, а розстріл по скороченій процедурі зрадників і корупціонерів. А у нас війна, а банда чиновників розкрадає мільярди. Бидло продає рідну маму за гріш. А нам тільки засирають мізки що вони борються зі зрадниками і бандюганами від влади. Всі нахер в Китай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.09.2023 12:57 Ответить
 
 