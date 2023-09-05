На Сумщине разоблачен правоохранитель, организовавший схему продажи персональных данных украинцев из государственных баз данных в РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Киберспециалисты СБУ разоблачили на Сумщине схему продажи персональных данных украинских граждан из государственных баз данных в РФ и Казахстан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, сотрудник оперативного подразделения ГУ Нацполиции Сумщины получал из баз данных государственных органов - пограничной и миграционной служб Украины конфиденциальную информацию, которую в дальнейшем другие причастные к сделке фигуранты продавали заинтересованным лицам.
Поиск потенциальных покупателей конфиденциальных данных организаторы схемы осуществляли на тематических форумах в Интернете. "Клиенты" заказывали дельцам нужную информацию из баз данных украинских государственных органов и платили оговоренную сумму в криптовалюте.
Стоимость каждого "заказа" составляла несколько сотен долларов, в зависимости от объема.
После этого злоумышленники несанкционированно получали и передавали "клиентам" данные из информационных баз через закрытые каналы электронной связи.
"По данным СБУ, среди "клиентов", которым предоставляли такие "услуги", были, в том числе граждане и жители России и Казахстана, а содержание информации могло представлять интерес для спецслужбы РФ с целью использования в ущерб интересам Украины", - отметили в пресс-центре.
В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы одного из участников схемы - сотрудника полиции, правоохранители обнаружили и изъяли: компьютерную технику, флеш-накопители, мобильные телефоны, которые содержат доказательства противоправной деятельности.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное копирование информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, что привело к ее утечке, совершенные лицом, имеющим право доступа к такой информации).
СБУ проверяет возможную связь подозреваемого к сотрудничеству со спецслужбой страны-агрессора. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схеме.
Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями ТУ ГБР в г. Полтава с дислокацией в г. Сумы и ДВБ Нацполиции при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры.
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