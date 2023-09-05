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Госпогранслужба (5412) Запорожская область (2246) дроны (2129)

На Запорожском направлении пограничники уничтожили FPV-дрон оккупантов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы Госпогранслужбы "затрофеили" вражеский ударный дрон на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Запорожском направлении бойцы ГПСУ посадили вражеский ударный дрон", - говорится в сообщении.

На Запорожском направлении пограничники уничтожили FPV-дрон оккупантов 01

"Антидроновое ружье приземлило беспилотник настолько "мягко", что дает возможность нашим воинам профессионально направлять все его настройки против прежнего "хозяина"", - добавили в ГПСУ.

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Виправте заголовок, бо збиття FPV - це буденна подія, а от взяти цілим - це вже щось.
Краще було б розібрати та подивитись, звідки саме мають походження залізо та ПЗ.
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05.09.2023 11:37 Ответить
на запорізькому напрямку за зубами куйла було взято цілим цілу артилєрійську брігаду

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05.09.2023 11:40 Ответить
Це звідки така інфа?
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05.09.2023 11:43 Ответить
На Али покупают. Как и наши
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05.09.2023 11:45 Ответить
Великі об'єми йдуть вже за прямими контрактами. На фото схоже на "Гортензію" - масовий кацапський дрон. Їх випускають десятками тисяч на місяць.
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05.09.2023 11:47 Ответить
На Али а особенно на Алибаба можно партиями закупать. И хрен докажеш что ты покупаешь ардуинки для дронов а не для автоматической поливалки на клумбу.
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05.09.2023 12:18 Ответить
Добре що цілий. А то їхню приналежність важко визначити.
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05.09.2023 11:46 Ответить
1 вересня 2023-го року Південна Корея - одна з найпотужніших економічних та військових держав у світі, першою зробила революційні системні зміни за результатами розвитку бойових дронів - створила перше у світі Оперативне командування дронів: під дрони створюється окрема організація, планування, управління та застосування оперативного та стратегічного рівня
"Бойовий хом"як" заворушився - домовляється про зустріч з кацапами - боїться що його "непереможні" війська сусіди просто "викришать" на відстані - не кидаючи в бій своїх солдат!
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05.09.2023 12:05 Ответить
Південні корейці зробили правильні висновки з нашої війни.
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05.09.2023 12:11 Ответить
 
 