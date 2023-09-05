На Запорожском направлении пограничники уничтожили FPV-дрон оккупантов. ФОТО

Бойцы Госпогранслужбы "затрофеили" вражеский ударный дрон на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Запорожском направлении бойцы ГПСУ посадили вражеский ударный дрон", - говорится в сообщении.

"Антидроновое ружье приземлило беспилотник настолько "мягко", что дает возможность нашим воинам профессионально направлять все его настройки против прежнего "хозяина"", - добавили в ГПСУ.

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