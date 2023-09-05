5 809 9
На Запорожском направлении пограничники уничтожили FPV-дрон оккупантов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы Госпогранслужбы "затрофеили" вражеский ударный дрон на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
"На Запорожском направлении бойцы ГПСУ посадили вражеский ударный дрон", - говорится в сообщении.
"Антидроновое ружье приземлило беспилотник настолько "мягко", что дает возможность нашим воинам профессионально направлять все его настройки против прежнего "хозяина"", - добавили в ГПСУ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Краще було б розібрати та подивитись, звідки саме мають походження залізо та ПЗ.
"Бойовий хом"як" заворушився - домовляється про зустріч з кацапами - боїться що його "непереможні" війська сусіди просто "викришать" на відстані - не кидаючи в бій своїх солдат!