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С могилы пилота Джуса украли шевроны, оставленные его побратимами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Неизвестные украли шевроны с могилы военного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус", погибшего 25 августа в небе над Житомирщиной.

Об этом сообщила его девушка, волонтер Мелания Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

Шевроны исчезли через несколько дней после похорон пилота 29 августа.

"Человеку, укравшему шевроны, которые на могиле Андрея оставили его побратимы. Напишите мне в приват. Я дам вам взамен что-то гораздо более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", - отметила она.

С могилы пилота Джуса украли шевроны, оставленные его побратимами 01
С могилы пилота Джуса украли шевроны, оставленные его побратимами 02

Нагадаємо, відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня 2023 року.

Пізніше стали відомі імена пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України, які загинули 25 серпня у небі над Житомирщиною. Це Андрій Пільщиков, В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Читайте: Із відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим (Juice), який загинув в авіатрощі на Житомирщині, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+27
Якщо ти довбой@б ще не означає що твій сусід також.
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05.09.2023 11:54
+19
Скільки ще дурників та ватного бруду в Україні. Треш.
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05.09.2023 11:55
+16
перші, кого варто було б труханути - працівники кладовища...
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05.09.2023 11:57
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Про все не буду, тільки до коментаря про відпущення гріхів... Не вірте тим, хто ставить себе вище БОГА, бо якби БОГ відпускав гріхи злочинцям, то зникли б АД та Преісподня, а з ними ЗАКОН І БОГ. Рішення БОГА є рішенням БОГА й воно завжди відповідає ЗАПОВІДЯМ, ті ж хто обманом вели до воскресіння в печерному світі(як народився й воскрес прозваний Христом) самі його отримають. Всі відповідають за свої злочини перед ЗАКОНОМ І БОГОМ, інакше зник би печерний світ(дикий світ) джунглів. Горизонталь хреста це шлях людства від Сходу до Заходу, а вертикаль хреста це рівень розвитку племен світу. Золотий трон Риму не веде до БОГА, він веде до Аду, самі в ьому переконаєтесь. АРХ М
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05.09.2023 19:14 Ответить
На мою думку , панство не там шукає , це могли зробити родичі , трьох других загиблих , обвинувачуючи Джуса у авіа трощі , ну як варіант .
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06.09.2023 20:58 Ответить
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