С могилы пилота Джуса украли шевроны, оставленные его побратимами. ФОТО

Неизвестные украли шевроны с могилы военного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус", погибшего 25 августа в небе над Житомирщиной.

Об этом сообщила его девушка, волонтер Мелания Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

Шевроны исчезли через несколько дней после похорон пилота 29 августа.

"Человеку, укравшему шевроны, которые на могиле Андрея оставили его побратимы. Напишите мне в приват. Я дам вам взамен что-то гораздо более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", - отметила она.





Нагадаємо, відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня 2023 року.

Пізніше стали відомі імена пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України, які загинули 25 серпня у небі над Житомирщиною. Це Андрій Пільщиков, В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

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