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СБУ (18699) уклонисты (185)

Ликвидированы новые схемы уклонения от призыва в пяти областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Тернопольской области военные контрразведчики СБУ задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам "откосить" от мобилизации в связи с поступлением в одно из местных высших учебных заведений. Для реализации сделки фигурант обещал своим клиентам "подключить" собственные связи в учебных заведениях. Стоимость такой "услуги" он оценивал от 2 тыс. американских долларов с одного военнообязанного.

В Ивано-Франковской области разоблачены два жителя региона, которые за деньги перевозили уклонистов в ЕС на квадроциклах через так называемую "зеленку" Карпатских лесов.

В Ровенской области заблокирована коррупционная схема выезда из Украины потенциальных призывников как менеджеров одного из украинских агрохолдингов. Формальным поводом зарубежных "командировок" было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки пограничники задерживают до 30 уклонистов, - Госпогранслужба

В Закарпатской области задержаны двое жителей Ужгородского района, которые за денежное вознаграждение "подсказывали" уклонистам лесные тропы для скрытого пересечения границы.

В Николаеве сообщено о подозрении местному жителю, пытавшемуся подкупить старшего офицера военкомата во избежание мобилизации. Однако украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном "предложении", что позволило задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его.

Как сообщили в СБУ, по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имена уклонистов и врачей ВВК, которые им помогали, будут обнародованы, - Данилов

Ликвидированы новые схемы уклонения от призыва в пяти областях Украины, - СБУ 01
Ликвидированы новые схемы уклонения от призыва в пяти областях Украины, - СБУ 02

Також дивіться: У Вінниці викрито понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які допомагали ухилянтам виїхати за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ликвидированы новые схемы уклонения от призыва в пяти областях Украины, - СБУ 03
Ликвидированы новые схемы уклонения от призыва в пяти областях Украины, - СБУ 04

Также читайте: Массовой экстрадиции уклонистов из-за рубежа не будет, - Вениславский. ВИДЕО

Ликвидированы новые схемы уклонения от призыва в пяти областях Украины, - СБУ 05
Ликвидированы новые схемы уклонения от призыва в пяти областях Украины, - СБУ 06
Ликвидированы новые схемы уклонения от призыва в пяти областях Украины, - СБУ 07
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Топ комментарии
+8
Чим жорсткіші закони будуть приймати, тим більше людей захоче втекти з цього дурдому. Антинародний режим робить все, щоб ніхто не хотів тут жити чи захищати цю державу
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05.09.2023 12:32
+7
"Показушний кнут", ось якби слуги народу організували всеукраїнський флешмоб популяризації захисту вітчизни на своєму прикладі та віддали своїх дітей у руки тцк,тоді щось можна казати..
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05.09.2023 12:31
+6
Тому що , перестали писати "ухилянт", як нав"язував мерзенний марафон, перебираючи на себе повноваження судді. Тепер в тексті "потенційний призовник")
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05.09.2023 12:28
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Ще 300 п..ів (парламентарів) замутили схему ухилення від мобілізації - прийнявши "постанову " під виглядом закону.
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05.09.2023 12:19 Ответить
чим більше схем виявляють, тим більше їх стає.
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05.09.2023 12:20 Ответить
В заголовку вказаний призов, а в тексті за мобілізацію, це ж різн речі.
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05.09.2023 12:25 Ответить
Тому що , перестали писати "ухилянт", як нав"язував мерзенний марафон, перебираючи на себе повноваження судді. Тепер в тексті "потенційний призовник")
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05.09.2023 12:28 Ответить
Так під час воєнного стану не призивають.
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05.09.2023 12:34 Ответить
В точку!!!
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05.09.2023 12:40 Ответить
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05.09.2023 13:23 Ответить
"Показушний кнут", ось якби слуги народу організували всеукраїнський флешмоб популяризації захисту вітчизни на своєму прикладі та віддали своїх дітей у руки тцк,тоді щось можна казати..
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05.09.2023 12:31 Ответить
Хтось аж чотири рази вмудрився відкосити. І нічого, ''як з гуся вода''.
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05.09.2023 12:31 Ответить
Чим жорсткіші закони будуть приймати, тим більше людей захоче втекти з цього дурдому. Антинародний режим робить все, щоб ніхто не хотів тут жити чи захищати цю державу
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05.09.2023 12:32 Ответить
абсурдна ситуація виловлюють ухилянтів а добровольчий полк ім.С. Бандери вже 5 місяців проситься на фронт мае план звільненя півдня України з Кримом з нами не ведуться ніякі перемовини офіс ермака викидае всі наші зверненя "після введеня нашого плану було б звільненя тисяч наших полонених звільненя території півдня за місяць але офісу не потрібні активні прориви фронту і звільненя територій; небуде надходжень безкоштовних і непотрібно їм путіна нервувати;а те що кожний день гинуть громадяни ібійці на фронті їх це не обходить
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05.09.2023 12:39 Ответить
Може тому, що ваш полк видуманий, як і все, що ви написали? Ви ще в спортлото напишіть, там вам точно допоможуть.
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05.09.2023 12:52 Ответить
А крім плану в цьому полку є ще щось?
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05.09.2023 13:55 Ответить
Скрізь і завжди мобілізаційні категорії визначались не віком, а роками народження!
Зедебілам невідомо навіть це ...
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05.09.2023 12:42 Ответить
"намагався підкупити старшого офіцера військкомату" - хіба ТЦК є структурою ЗСУ чи МВС і там діють звання? Думав там звичайні держслужбовці у білих сорочках з краватками.
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05.09.2023 12:44 Ответить
Сходи подивись.
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05.09.2023 13:56 Ответить
сбу займається якоюсь фігньою,ви не ухилянтів ловіть а шобло з опу треба садити.вже вам відкрито кажуть з заходу що з такою корупцією у владі не буде ніяких грошей,а відповідно країні наступлять гайки.
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05.09.2023 12:44 Ответить
мажоров гребанных с монаков привезите, падлы, простой люд уже практически весь извели
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05.09.2023 13:07 Ответить
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05.09.2023 13:17 Ответить
разве воинская служба в Украине не добровольное дело ?
как ухитряются разводить граждан на деньги ?
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05.09.2023 13:26 Ответить
с ухилянтами бороться проще -чем с коррупцией и мафией -которая десятилетиями сидит в каждом городе на потоках и тырит деньги из городских бюджетов -а на верх идут откаты в чемоданах поквартально и помесячно -и сранное сбу все это покрывает и берет свою долю
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05.09.2023 13:43 Ответить
От коли батальон Монако почнуть арештовувати тоді і почитаю про відлов ухилянтів.

А це знущання над кріпаками.
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05.09.2023 13:59 Ответить
Контррозвідка СБУ ловить ухилянтів ? А хто тоді ловить ворожих агентів та диверсантів ? Хоча, чисто по- людськи, розумію цих сбушників, ловити тих хто буде відбиватися кулями небезпечно та неприбутково, краще ловити тих хто буде відбиватися баблом.
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05.09.2023 15:45 Ответить
депутатьі вр передали привет лохам-украинцам
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05.09.2023 18:49 Ответить
 
 