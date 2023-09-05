Ликвидированы новые схемы уклонения от призыва в пяти областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Тернопольской области военные контрразведчики СБУ задержали чиновника районного военкомата, который предлагал уклонистам "откосить" от мобилизации в связи с поступлением в одно из местных высших учебных заведений. Для реализации сделки фигурант обещал своим клиентам "подключить" собственные связи в учебных заведениях. Стоимость такой "услуги" он оценивал от 2 тыс. американских долларов с одного военнообязанного.

В Ивано-Франковской области разоблачены два жителя региона, которые за деньги перевозили уклонистов в ЕС на квадроциклах через так называемую "зеленку" Карпатских лесов.

В Ровенской области заблокирована коррупционная схема выезда из Украины потенциальных призывников как менеджеров одного из украинских агрохолдингов. Формальным поводом зарубежных "командировок" было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.

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В Закарпатской области задержаны двое жителей Ужгородского района, которые за денежное вознаграждение "подсказывали" уклонистам лесные тропы для скрытого пересечения границы.

В Николаеве сообщено о подозрении местному жителю, пытавшемуся подкупить старшего офицера военкомата во избежание мобилизации. Однако украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном "предложении", что позволило задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его.

Как сообщили в СБУ, по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

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