Разоблачена очередная схема для уклонистов: военнообязанных за 7 тыс. евро перевозили через границу, спрятав под одеждой. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители разоблачили очередную схему переправки через государственную границу военнообязанных мужчин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, житель Тернопольщины и уроженка Черновцов переправили военнообязанного гражданина, который подлежит призыву на военную службу, за пределы государственной границы Украины, получив 7000 евро денежного "вознаграждения".
Установлено, что 44-летний мужчина подыскивал "клиентов", доставлял к месту назначения, производил денежный расчет, а 40-летняя женщина перевозила их через границу на собственном внедорожнике. При этом присыпала одеждой, чтобы скрыть от пограничников.
Разоблачили подозреваемых во время очередной попытки транспортировать потенциального уклониста.
В ходе санкционированных обысков в их помещениях обнаружены денежные средства, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, несколько транспортных средств и другие вещественные доказательства.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч.3 ст.332 УК Украины). Устанавливается причастность к совершенному других лиц, в частности, должностных лиц Государственной пограничной службы Украины.
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а 40-річна жінка перевозила їх через кордон на власному позашляховику. Джерело: https://censor.net/ua/p3441629
"Еврей уезжает из СССР в Израиль и везет с собой в клетке попугая. При прохождении таможни его задерживают и сообщают, что птиц из СССР можно вывозить только чучелом или тушкой. Еврей пытается уговорить таможенника, говорит, что попугай уже как член семьи и он не может его бросить. Таможенник стоит на своём… Попугай долго слушал, а потом говорит: «Фима, хоть тушкой, хоть чучелом, а уезжать надо»"
Може все таки ти підеш по воюєш,замість коментарів?
То місячна зарплатня пересічного айтишника.
Хто у тверезому розумі буде класти власне життя на одну чашу терезів, і місяць роботи на іншу?
До речі, за 7к ти зможеш купити тільки якесь відро, на якому тебе навіть у ЄС не пустять.
Але один *** тебе звідси нікуди не випустять, тож купувати доведеться по-любому тут.
І 7 кілоєвро ніхто айтишникам не башляє, і ніхто нові авто в салонах не купує, всі на іржавих відрах їздять
Мабудь, водій з мене хєровий, але солдат - ще в сотні разів більш хєровий, так що потрапити в автотрощу - це просто вирогідність, а здохнути на фронті - реальна перспектива 1-2х днів, так що краще віддати 7к євро.