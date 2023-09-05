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граница (4749) Тернопольщина (671) уклонисты (185)

Разоблачена очередная схема для уклонистов: военнообязанных за 7 тыс. евро перевозили через границу, спрятав под одеждой. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители разоблачили очередную схему переправки через государственную границу военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Разоблачена очередная схема для уклонистов: военнообязанных за 7 тыс. евро перевозили через границу, спрятав под одеждой 01

По данным следствия, житель Тернопольщины и уроженка Черновцов переправили военнообязанного гражданина, который подлежит призыву на военную службу, за пределы государственной границы Украины, получив 7000 евро денежного "вознаграждения".

Установлено, что 44-летний мужчина подыскивал "клиентов", доставлял к месту назначения, производил денежный расчет, а 40-летняя женщина перевозила их через границу на собственном внедорожнике. При этом присыпала одеждой, чтобы скрыть от пограничников.

Разоблачили подозреваемых во время очередной попытки транспортировать потенциального уклониста.

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Разоблачена очередная схема для уклонистов: военнообязанных за 7 тыс. евро перевозили через границу, спрятав под одеждой 02

В ходе санкционированных обысков в их помещениях обнаружены денежные средства, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, несколько транспортных средств и другие вещественные доказательства.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч.3 ст.332 УК Украины). Устанавливается причастность к совершенному других лиц, в частности, должностных лиц Государственной пограничной службы Украины.

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Топ комментарии
+16
Ага, якраз на кордоні нема спецзасобів, щоб знайти в одязі ухилянта, тільки ділились з митниками.
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05.09.2023 21:03
+12
Люди бояться саме війни. Ти сам не воюєш і воювати не хочеш. Але тут пишеш бравурні коментарі.
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05.09.2023 21:35
+9
Від життя. В Україні.
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05.09.2023 21:14
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Ага, якраз на кордоні нема спецзасобів, щоб знайти в одязі ухилянта, тільки ділились з митниками.
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05.09.2023 21:03 Ответить
Він ухилянта у пузіку ховав? А за кордоном висирав?
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05.09.2023 21:03 Ответить
може кесарили
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05.09.2023 21:05 Ответить
Ні, навряд. Тужився, пузцем грав, рожав.😛
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05.09.2023 21:06 Ответить
Ты читал статью? Это вообще-то баба была.
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05.09.2023 21:27 Ответить
Баби в раші. А на фото вагітний дядя. 🤡
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05.09.2023 21:40 Ответить
Еще раз - Читай статью

а 40-річна жінка перевозила їх через кордон на власному позашляховику. Джерело: https://censor.net/ua/p3441629
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05.09.2023 22:03 Ответить
скоро будуть перевозить опудалами, або тушками. як при совку ))
"Еврей уезжает из СССР в Израиль и везет с собой в клетке попугая. При прохождении таможни его задерживают и сообщают, что птиц из СССР можно вывозить только чучелом или тушкой. Еврей пытается уговорить таможенника, говорит, что попугай уже как член семьи и он не может его бросить. Таможенник стоит на своём… Попугай долго слушал, а потом говорит: «Фима, хоть тушкой, хоть чучелом, а уезжать надо»"
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05.09.2023 21:03 Ответить
Це ж як запудрила мізки народу російська пропаганда, що люди готові 7 тисяч євро платити, щоб втекти з України. За ці гроші нормальну машину можна купити. Точно пропаганда зазомбувала людей, бо якби був просто страх війни, то ніхто б не виклав таку суму.
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05.09.2023 21:10 Ответить
Та зациклених багато. Перелякані. Страх смерті і інстинкт самозбереження це суміш яка вирубує мозок який не факт що і без цих факторів нормально працював.
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05.09.2023 21:17 Ответить
Скільки ми вже живемо під страхом смерті - у лихі 90-і мало кому прийшло в голову витратити тисячу доларів на калаш, щоб захиститись від бандюків, мало хто самоізолювався під час коронавірусу, бо не заробить гроші, та ще й без масок всі ходили, майже ніхто навть земляне укриття не побудував, вклавши 0 євро, щоб сховатись від російських бомб і з перших днів всі ігнорували повітряні тривоги. Народ в нас відчайдушний і часто навіть безпечно ставиться до власного життя. І війни б так ці ухилянти теж не злякалися б - скоріш за все залипали на російських ресурсах і ця дурість їм влетіла у 7 тисяч євро
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05.09.2023 21:28 Ответить
Є в мене один знайомий з таким панічним страхом. У 18 році казав що рабінович має рацію коли розповідає що війна продовжується тільки тому що це вигідний бізнес. Тому він таки підтверджує вашу думку про те звідки взятий поштовх. Люди різні і переляканих неменьше чим сміливих.
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05.09.2023 21:40 Ответить
Ну так Рабінович роками і нагнітав цей страх на гроші кремля і не дивно, що його вже оголосили у розшук. Страх відчувають усі, така наша природа, тільки щось багато у занадто переляканих, як наче іде якась війна с прибульцями, які всіх підряд космічними бластерами ріжуть пополам, і це можна лише пояснити інформаційною атакою ворога.
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05.09.2023 22:08 Ответить
Девяностые - это совсем другая ситуация. Коронавирус - это вообще отдельная тема, умирали то не от вируса, а от хронических заболеваний или от дефицита кислорода. А строить земляное убежище - так населённый пункт оккупируется и вырезается за считанные дни и ровняется с землёй - Бородянка, Мощун и т. д. тому в пример, потому да - можно потратить сотни тысяч гривень или долларов на строительство бункера, но это тебя не спасёт
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05.09.2023 21:56 Ответить
Люди бояться саме війни. Ти сам не воюєш і воювати не хочеш. Але тут пишеш бравурні коментарі.
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05.09.2023 21:35 Ответить
Не бояться. На вулицям, у транспоті, на підприємствах повно молодиків призивного віку, здорових як бики і поруч ходять військові з поліцейськими і вручають повістки. Спокійно собі розважаються, сидять у кафе, у деяких дворах і парках жарять шашлики. Всі чудово розуміють, що в один прекрасний день їх заберуть до війська, прекрансо знають. що на війні гинуть воїни, але всі почуватють себе вольготно, бо не сидять на російських ресурах. Ну як не бояться - страх відчуває навіть досвітчений ветеран, а не боїться лише божевільний чи хто під кайфом. Бояться чи не бояться, але кого не залякали рашисти, тому не стукне в голову дурість викинути 7 тисяч євро
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05.09.2023 21:52 Ответить
Хто зарезервований,або хто вже відкупився,або зробив собі групу інвалідності,або має гроші.Тих не чіпають і воювати вони примусово не підуть.В селах і райцентрах так не сидять і не жарять шашлики.Особливо в селах.Селяни не сидять ні на яких москальських ресурсах.Кварталівці, стендапери,артисти,спортсмени і тд.Також себе чудово почувають і спокійно собі розважаються.

Може все таки ти підеш по воюєш,замість коментарів?
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06.09.2023 00:56 Ответить
Добре усім тим,яких я перечислив.Вони ще й всі виїзні закордон.
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06.09.2023 00:58 Ответить
У мене оба діда мали нерухомість в Україні, трималис за неї, і після другої світової оба опинилися в таборах сибіру. Ніколи більше вони не повернули втрачене і рахували за щастя працю в колгоспі. Я не дуже хочу повторити цей жахливий досвід. 7 тис то копійки в порівнянні з тим що можна втратити життя чи бути зачиненим в совку №2.
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06.09.2023 02:44 Ответить
Що таке ті всраті 7 кілоєвро?
То місячна зарплатня пересічного айтишника.
Хто у тверезому розумі буде класти власне життя на одну чашу терезів, і місяць роботи на іншу?
До речі, за 7к ти зможеш купити тільки якесь відро, на якому тебе навіть у ЄС не пустять.
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06.09.2023 10:19 Ответить
Купити тут, бо авто за 7к у Польщі та в Україні - то дві великі різниці.
Але один *** тебе звідси нікуди не випустять, тож купувати доведеться по-любому тут.
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06.09.2023 10:23 Ответить
І будеш на ньому кататися від блокпосту до блокпосту, де тобі будуть їбати мізки аферисти різного штибу, допоки до окопу не затягнуть.
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06.09.2023 10:31 Ответить
А хто такий пересічний айтишник? Скоро цвях у країні нікому буде забити - самі айтишники. Так і кинулися бізнесмени кожному башляти по 7 килоєвро). Відро можна купити і за 5 тисяч гривень. Поцікався на яких відрах і яка їм красна ціна таксисти сотні тисяч километрів намотують, а не лежать під цима тачками з ключами і дізнаєшся, що можна купити за 7 килоєвро. Хоча можна і за 20 килоєврами купити небитий некрашений металобрухт. Якщо тверезо дивитися на життя і на обстановку на фронті, то в рази більше шансів загинут у авторощі - не ти влетиш, так у тебе влетять ніж потрапити на фронт і загинути і людина зі здоровим глуздом взважить цю вірогідність і не стане викидати такі шалені гроші через невиправдані страхи
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06.09.2023 10:39 Ответить
Яке ж ти убоге...
І 7 кілоєвро ніхто айтишникам не башляє, і ніхто нові авто в салонах не купує, всі на іржавих відрах їздять
Мабудь, водій з мене хєровий, але солдат - ще в сотні разів більш хєровий, так що потрапити в автотрощу - це просто вирогідність, а здохнути на фронті - реальна перспектива 1-2х днів, так що краще віддати 7к євро.
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06.09.2023 10:53 Ответить
Ну з тобою все зрозуміло - слухай далі російських пропагандонів - завтра вони тобі розкажуть про перспективу здохнути за лічені хвилини. Та прям у військоматі тобі прилетить іскандер) Здохнути від падіння метеориту теж реальна перспектива - тому готуй бункер. Можна назвати мільйон можливостей здохнути, але нормальна людина зважує ризики і не сидить у бункері, а живе нормальним життям, сідає за кермом попри тисячу ризиків, яким вона наражається щохвилини. Бо і у бункері є ризик що тебе звідти витягнуть інопланетяне - ти ж не бував на інших планетах, там теж може є життя і літаючі тарілки, тому і так перспектива для тебе цілком реальна
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06.09.2023 11:07 Ответить
А Ви не знаєте від чого ухиляються? От від могили точно ухилитись не виходить.
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05.09.2023 21:14 Ответить
Спросите у гидранта)
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05.09.2023 21:28 Ответить
Від життя. В Україні.
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05.09.2023 21:14 Ответить
від дурнуватих коментів на ЦН
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05.09.2023 21:15 Ответить
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05.09.2023 21:12 Ответить
Мечта любого военкома: "Ягуар", костюм с отливом и Венесуэла....
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05.09.2023 21:21 Ответить
Венесуэла? Ну не такое они село.
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05.09.2023 21:30 Ответить
Он як.. Люди таки тікають. А марахвонці розповідають, що усі щасливі..
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05.09.2023 21:21 Ответить
"а 40-річна жінка перевозила їх через кордон на власному позашляховику. При цьому, присипала одягом, щоб приховати від прикордонників" Так,так,гора вороху в машині ну зовсім не викликає підозри,валіза,сумка,рюкзак-так,а величезна купа одягу-ну,що ви,зовсім не виглядає підозрілим,не викликає підозри,та не наводить ні на які думки....
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05.09.2023 21:32 Ответить
Заградотряди працюють! Ніхто не втече! Ну... Окрім...
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05.09.2023 21:43 Ответить
И сизый полетел на лагеря.
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05.09.2023 22:05 Ответить
https://fb.watch/mTdmp4ofB2/
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05.09.2023 22:05 Ответить
Патриотизм зашкаливает...
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05.09.2023 22:31 Ответить
В Україні заборонили виїзд за кордон?! Нарешті! А хто?
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06.09.2023 10:20 Ответить
 
 