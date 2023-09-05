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пожар (5566) Купянск (341)

Из-за обстрелов россиян на Харьковщине сгорело поле, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На Харьковщине спасатели погасили пожар в экосистеме за пределами села Кулаговка Купянского района. Возгорание было вызвано вражеским артобстрелом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"5 сентября в 17:20 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел за пределами села Кулаговка Купянского района. Пожар был вызван очередным артиллерийским обстрелом", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 10 спасателей. В 19:05 пожар удалось локализовать, а в 19:35 полностью ликвидировать. Пострадавших нет.

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Из-за обстрелов россиян на Харьковщине сгорело поле, - ГСЧС 01
Из-за обстрелов россиян на Харьковщине сгорело поле, - ГСЧС 02
Из-за обстрелов россиян на Харьковщине сгорело поле, - ГСЧС 03
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смотрим на всё с позитивом...
зато кацапы нэ встыглы скурыты....
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05.09.2023 22:13 Ответить
Сарана - кара Божа.. мабуть за те що їх породили.. і досі не прибили..
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05.09.2023 22:14 Ответить
До чего тупое и малозначящее сообщение, вообще не о чем! В то время когда пол-страны в пожарах и под обстрелами.
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06.09.2023 00:13 Ответить
щось воно й на поле не схоже, так і не зрозумів - що там було посіяно. Зернові вже повинні бути зібрані.
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06.09.2023 08:48 Ответить
 
 