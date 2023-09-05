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Из-за обстрелов россиян на Харьковщине сгорело поле, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
На Харьковщине спасатели погасили пожар в экосистеме за пределами села Кулаговка Купянского района. Возгорание было вызвано вражеским артобстрелом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"5 сентября в 17:20 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел за пределами села Кулаговка Купянского района. Пожар был вызван очередным артиллерийским обстрелом", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 10 спасателей. В 19:05 пожар удалось локализовать, а в 19:35 полностью ликвидировать. Пострадавших нет.
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зато кацапы нэ встыглы скурыты....