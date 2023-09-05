РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12538 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
20 008 111
война (46939) Россия (91316) самолет (3351) аэродром (207)

На аэродроме "Энгельс" стратегические бомбардировщики Ту-95 накрывают автомобильными шинами, - CNN. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Появились новые спутниковые снимки российской авиабазы "Энгельс" в Саратовской области. На них видны два стратегических бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95, покрытые автомобильными шинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

На аэродроме Энгельс стратегические бомбардировщики Ту-95 накрывают автомобильными шинами, - CNN 01

В материале CNN отмечают, что, по мнению некоторых экспертов, попытки россиян защитить свои самолеты от дронов шинами могут быть не только попыткой создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников, но и снизить заметность самолетов, особенно в ночное время суток.

На аэродроме Энгельс стратегические бомбардировщики Ту-95 накрывают автомобильными шинами, - CNN 02
На аэродроме Энгельс стратегические бомбардировщики Ту-95 накрывают автомобильными шинами, - CNN 03

Смотрите также: Буданов об ударах по аэродрому в Пскове: Работали с территории России. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
чтоб быстро горел,не мучился
показать весь комментарий
05.09.2023 22:33
+15
3 день поспіль про це пишуть. Завтра, напевно, ще раз прочитаємо.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:33
+14
Горіла шина, палала!
показать весь комментарий
05.09.2023 22:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Теперь удар будет по фюзеляжу. Зато центроплан не потел.
показать весь комментарий
06.09.2023 04:26 Ответить
Ще б трішки напалмом полили, чи те вже нам зоставили? АРХ М
показать весь комментарий
06.09.2023 04:37 Ответить
Лаптями,лаптями треба!
показать весь комментарий
06.09.2023 06:42 Ответить
Молодцы!
Они не видели Майдан и не знают, как шикарно горят шины.
показать весь комментарий
06.09.2023 07:29 Ответить
Лучшее в мире кацапское пво.
показать весь комментарий
06.09.2023 08:21 Ответить
Такой точно не потушат.
показать весь комментарий
06.09.2023 08:24 Ответить
Пряма асоціація з папуасами.
показать весь комментарий
06.09.2023 08:34 Ответить
Шины контрабандой из Китая возят на еропланах!
показать весь комментарий
06.09.2023 13:58 Ответить
Може вони вважають, що воно так їздитеме швидше? (Я знаю я заздрю, бо до того не додумався б...)
показать весь комментарий
07.09.2023 07:19 Ответить
"Та що ти там прикриваєш..." (Загорецька Л.Ст.)
показать весь комментарий
07.09.2023 07:26 Ответить
А це дійсно літаючі, бойові літаки чи старий мотлох?
показать весь комментарий
07.09.2023 07:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 