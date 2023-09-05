На аэродроме "Энгельс" стратегические бомбардировщики Ту-95 накрывают автомобильными шинами, - CNN. ФОТО

Появились новые спутниковые снимки российской авиабазы "Энгельс" в Саратовской области. На них видны два стратегических бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95, покрытые автомобильными шинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В материале CNN отмечают, что, по мнению некоторых экспертов, попытки россиян защитить свои самолеты от дронов шинами могут быть не только попыткой создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников, но и снизить заметность самолетов, особенно в ночное время суток.





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