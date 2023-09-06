За прошедшие сутки враг совершил 94 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области, три человека получили ранения. ФОТО

Российские захватчики не прекращают обстрелов прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской области Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.

Зафиксировано девять авиационных ударов по Орехову, Работино и Новоданиловке, БПЛА-атаки по Новодаровке, Малиновке и Каменскому, а также обстрелы из РСЗО по Степногорску и Полтавке", - говорится в сообщении.

В результате авиационного удара по Новоданиловке ранения получили трое местных жителей: 56-летний мужчина и женщины 57 и 58 лет. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

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