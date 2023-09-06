Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В районе с. Никольское в сторону Розовки оккупанты продолжают обустраивать укрепления и обустраивают блиндажи.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в районе с. Никольское в сторону Розовки. Теперь везут лес - обустраивают блиндажи", - говорится в сообщении.
Российские захватчики также продолжают перемещать военную технику в гражданских грузовиках, маскируя ее под "деревья".
"Это (пока) характерно исключительно для Никольского района. Продолжаем фиксацию перемещений и дислокации", - добавил Андрющенко.
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+5 Viktor Orenich d4c0583c
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+3 Rostyslav Komarnytsky
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Проблема в тому що їх треба виявити де знаходяться
Жодне укріплення в історії війн не стало перешкодою припинення війни а тільки затримувало на деякий час бойові дії
Бо все що людина будує вона може зруйнувати
Кацапи мабудь думають що в бліндажах вони вічні
Тому нехай будують
Значить відчувають страх що скоро виженуть з Маріуполя або доведеться робити
Жест доброї волі
Вона так і заминає свої ОСОБИСТІ та Шмигаля заслуги на Півдні України, що сприяли захопленню Півдня України!
Резніков може більше РОЗПОВІСТИ, поки ще в Україні…
Пильнуймо Україну! Слідкуймо за приквартальними заробітчанами