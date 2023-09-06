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Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе с. Никольское в сторону Розовки оккупанты продолжают обустраивать укрепления и обустраивают блиндажи.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в районе с. Никольское в сторону Розовки. Теперь везут лес - обустраивают блиндажи", - говорится в сообщении.

Российские захватчики также продолжают перемещать военную технику в гражданских грузовиках, маскируя ее под "деревья".

"Это (пока) характерно исключительно для Никольского района. Продолжаем фиксацию перемещений и дислокации", - добавил Андрющенко.

Смотрите: На Донетчине воины ВСУ уничтожили вражеский склад военного снаряжения. ВИДЕО

Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко 01
Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко 02
Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко 03
Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко 04
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Топ комментарии
+5
А я думав дороги будують.
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06.09.2023 09:15
+3
будуй, рашист будуй, все одно отримаєш .......
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06.09.2023 09:13
+3
😊 Це просте списання і крадіжки бабла. З військової точки зору оборона Маріуполя, коли відрізане постачання (а саме так станеться, коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря в районі Бердянська і перекриють логістику на Чонгарі). І тоді у кацапів буде можливість повторити долю "Азову". Хоча штурмувати їх звісно ж ЗСУ в лоб не будуть. Просто почекають.
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06.09.2023 09:17
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будуй, рашист будуй, все одно отримаєш .......
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06.09.2023 09:13 Ответить
А я думав дороги будують.
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06.09.2023 09:15 Ответить
😊 Це просте списання і крадіжки бабла. З військової точки зору оборона Маріуполя, коли відрізане постачання (а саме так станеться, коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря в районі Бердянська і перекриють логістику на Чонгарі). І тоді у кацапів буде можливість повторити долю "Азову". Хоча штурмувати їх звісно ж ЗСУ в лоб не будуть. Просто почекають.
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06.09.2023 09:17 Ответить
Маріуполь знаходиться в 200 км від Ростова. Навіщо в Маріуполь щось везти через Чонгар?)))
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06.09.2023 09:24 Ответить
В; уважно читаєте коментар? 🤔 Я ж написав "коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря в районі Бердянська". Отже з Ростова постачання буде не можливим. Чи думаєте, що ЗСУ залишать кацапам коридор? 😊
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06.09.2023 09:34 Ответить
На карту подивіться. Де Ростов, де Маріуполь і де Бердянськ. Захоплення Бердянська ніяк не вплине на постачання озброєння з ростова в Маріуполь
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06.09.2023 09:38 Ответить
Вплине. 😊 Ви про далекобійну артилерію чули? 😊
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06.09.2023 09:40 Ответить
Далекобійною артилерією і дронами ми і зараз можемо діставати до Маріуполя. Спочатку дивіться на карту, щоб потім не виглядати 🤡
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06.09.2023 09:45 Ответить
Теоретично так. Але з Бердянська нам буде краще контролювати акваторію. І зрештою Бердянськ я навів, як приклад. Це може бути і Новоазовськ. Хоча він ближче що легітимної кацапської території і серйозне озброєння, наприклпд Нептун в цьому районі буде під бвльшою загрозою, ніж у районі Бердянська.
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06.09.2023 09:50 Ответить
Бліндажі можна зруйнувати хаймарсом обо дроном
Проблема в тому що їх треба виявити де знаходяться
Жодне укріплення в історії війн не стало перешкодою припинення війни а тільки затримувало на деякий час бойові дії
Бо все що людина будує вона може зруйнувати
Кацапи мабудь думають що в бліндажах вони вічні
Тому нехай будують
Значить відчувають страх що скоро виженуть з Маріуполя або доведеться робити
Жест доброї волі
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06.09.2023 09:28 Ответить
Чекають московські окупанти на оті шатли Верещучки, для Криму!!
Вона так і заминає свої ОСОБИСТІ та Шмигаля заслуги на Півдні України, що сприяли захопленню Півдня України!
Резніков може більше РОЗПОВІСТИ, поки ще в Україні…
Пильнуймо Україну! Слідкуймо за приквартальними заробітчанами
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06.09.2023 09:40 Ответить
тіпа ... КУНГ ? Тільки шмату треба було ліпше натягнути
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06.09.2023 11:09 Ответить
 
 