Сутки в Донецкой области: обстрелы Авдеевки и Красногоровки, повреждены дома в Торецке, Ямполе и Северске. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.

Как отмечается, на Волновахском направлении в Комарской громаде под обстрелами поселок Шевченко, в Угледарской громаде - Угледар и Новоукраинка.

"На Донецком направлении повреждены хозяйственные постройки в Галициновке Новогродовской громады. В течение ночи происходили одиночные обстрелы Авдеевки, а также Красногоровки и Новомихайловки Марьинской громады. Утром обстреляны Очеретино и окрестности Кураховской громады", - говорится в сообщении.

На Горловском направлении 4 человека ранены в Константиновке. В Торецкой громаде повреждены 7 домов: 6 в Петровке и 1 в Торецке. Поврежден дом в Приволье Соледарской громады. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 3 промышленных здания и 1 нежилое сооружение.

Также отмечается, что на Лисичанском направлении повреждены 3 дома в Ямполе Лиманской громады и дом в Северске.

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По данным ОВА, за прошедшие сутки россияне ранили 6 жителей Донетчины.