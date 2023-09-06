Сутки в Донецкой области: обстрелы Авдеевки и Красногоровки, повреждены дома в Торецке, Ямполе и Северске. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать территорию Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.
Как отмечается, на Волновахском направлении в Комарской громаде под обстрелами поселок Шевченко, в Угледарской громаде - Угледар и Новоукраинка.
"На Донецком направлении повреждены хозяйственные постройки в Галициновке Новогродовской громады. В течение ночи происходили одиночные обстрелы Авдеевки, а также Красногоровки и Новомихайловки Марьинской громады. Утром обстреляны Очеретино и окрестности Кураховской громады", - говорится в сообщении.
На Горловском направлении 4 человека ранены в Константиновке. В Торецкой громаде повреждены 7 домов: 6 в Петровке и 1 в Торецке. Поврежден дом в Приволье Соледарской громады. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 3 промышленных здания и 1 нежилое сооружение.
Также отмечается, что на Лисичанском направлении повреждены 3 дома в Ямполе Лиманской громады и дом в Северске.
По данным ОВА, за прошедшие сутки россияне ранили 6 жителей Донетчины.
Пожалуйста, подождите...