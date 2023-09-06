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Агента РФ, который устанавливал "GPS-маячок" на опору моста для наведения российских ракет, задержали в Хмельницкой области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Хмельницкой области задержан мужчина, который передавал РФ информацию о ВСУ, а также о "прилетах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ

По данным следствия, злоумышленник готовил ракетный удар агрессора по одному из стратегически важных объектов Укрзализныци на территории региона. Для этого он пытался установить GPS-трекер возле заранее определенной оккупантами цели.

"По сигналам "маячка" враг планировал скорректировать свои ракеты для поражения инфраструктурного объекта. В случае успешного выполнения вражеского задания российский агент надеялся получить денежное вознаграждение от своего "куратора" из фсб. Деньги должны были поступить фигуранту на его банковскую карточку", - говорится в сообщении.

СБУ задержала мужчину при попытке установки электронного устройства.

"Задержанным оказался житель Славуты, которого весной этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "крымского" управления фсб. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами преступных действий", - рассказали в Службе безопасности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

В Офисе Генпрокурора заявили, что мужчина пытался установить GPS-трекер на опору моста под железнодорожными путями.

Также смотрите: 2 человека погибли и 3 пострадали: на Хмельнитчине столкнулись 3 легковушки, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Агента РФ, который устанавливал GPS-маячок на опору моста для наведения российских ракет, задержали в Хмельницкой области, - СБУ 01
Агента РФ, который устанавливал GPS-маячок на опору моста для наведения российских ракет, задержали в Хмельницкой области, - СБУ 02
Агента РФ, который устанавливал GPS-маячок на опору моста для наведения российских ракет, задержали в Хмельницкой области, - СБУ 03
Агента РФ, который устанавливал GPS-маячок на опору моста для наведения российских ракет, задержали в Хмельницкой области, - СБУ 04
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Топ комментарии
+40
По седине видно, что это ватный совкодрочер, так что не удивительно
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06.09.2023 10:18
+32
в дупу ему этот маячок засунуть и отпустить, пусть бежит
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06.09.2023 10:19
+28
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06.09.2023 10:18
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По седине видно, что это ватный совкодрочер, так что не удивительно
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06.09.2023 10:18 Ответить
По машині теж видно - гавьона девятка...
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06.09.2023 10:24 Ответить
Таки да - підстаркувате пузате чмо у зачуханих шортах, схожих на сімейні труси. Можливо, колишній кадебіст, або вояка родом з ****** болотних, який проходив тут службу. Питається, нафуя йому грошей? 🤔
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06.09.2023 10:41 Ответить
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06.09.2023 10:18 Ответить
Вони ні коли не зникнуть. Досі з'являються нові послідовники Гітлера та Сталіна, тут так само буде. Треба буде на законодавчому рівні максимально обмежити ідеологію рашизму і вивчати тільки в контексті історії
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06.09.2023 10:38 Ответить
в дупу ему этот маячок засунуть и отпустить, пусть бежит
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06.09.2023 10:19 Ответить
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06.09.2023 10:44 Ответить
Та нет. Привязать к дереву в безлюдном лесу.
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06.09.2023 10:54 Ответить
в лесу под славутой
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06.09.2023 11:34 Ответить
Установить маяк ему в зад. Пущай полетает.
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06.09.2023 10:20 Ответить
однако-это старый пердун
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06.09.2023 10:37 Ответить
Совкодрочер на нары, чаи гонять, там тебя научат жучки вставлять куда надо.
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06.09.2023 10:21 Ответить
А кацапи по карті не можуть визначити координати об'єкту? Хрєнь якась...
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06.09.2023 10:22 Ответить
Можуть, але точність у високоточних "аналаговнетов" дуже не точна.
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06.09.2023 10:39 Ответить
Ви напевно не розумієте суть роботи GPS-трекера.
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06.09.2023 10:47 Ответить
GPS-трекер розташовується на об'єкті, за яким ведеться спостереження (моніторинг) та визначає місцезнаходження об'єкту .
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06.09.2023 16:07 Ответить
100% - як трекер може допомогти з наведенням?

може то ІЧ маяк був?
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06.09.2023 11:02 Ответить
Пристрелити при спробі втечі, а у його рідні все конфіскувати, анулювати паспорти і депортувати на московію
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06.09.2023 10:22 Ответить
а взять его по тихому и без пиара, и перенести этот маячок в поле ума не хватило??
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06.09.2023 10:26 Ответить
и привязать старого ****** к дереву , пускай полетает !!
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06.09.2023 10:32 Ответить
Встановіть покидька на швабру.
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06.09.2023 10:29 Ответить
Запхати маячок йому взад і десь в лісі до дерева прив'язати-нехай собі там маякує
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06.09.2023 10:29 Ответить
Старе совкове бидло.🤮
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06.09.2023 10:33 Ответить
Так, маячок GPS чи все таки ГЛОНАС? По якій навігаційній системі пІдорги наводять свої ракети?
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06.09.2023 10:34 Ответить
по глонасу у них на Луну ракеты залетают
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06.09.2023 10:43 Ответить
Звичайно, GPS. Їхній гавнасс не працює.
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06.09.2023 12:10 Ответить
Який він агент? Це шкура їбана
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06.09.2023 10:41 Ответить
Безкарність та кругова порука привладних(приклад - Гончарук, Разумков, Таран, Резніков, Степанов, Верещук, єрмак, татаров…), спонукає московських агентів-кріпаків, до кривавих злочинів в Україні!
Зміни в законодавстві так інше внесені на Основі прикладів та ПОТРЕБ СЬОГОДЕННЯ!!
Ось така дурня, шановні Українці!! Генпрокурори, які виїхали УСІ за КОРДОН з челяддю, можуть це підтвердити … Повна БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ !!!
Пильнуймо Україну! Дякуємо Західним Партнерам за ПІДТРИМКУ УКРАЇНЦІВ, після трьох років асфальту та знищення обороноздатності України!!

МОВА! АРМІЯ! ВІРА!
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06.09.2023 10:43 Ответить
А тепер у сраку йому той маячок вставити і відпустити на волю...
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06.09.2023 10:50 Ответить
после такого, остается надеятьс,я что проверки (охрана) мостов у нас ведется круглосуточно
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06.09.2023 12:02 Ответить
Одно непонятно - ракета что, по GPS-маячку наводиться будет? Как будто мост - это подвижный объект, меняющий своё расположение.. Да блин Google Earth, которая свободно качается и ставится, открой - вот те все объекты с GPS-координатами, наводи куда хочешь...

Странно это всё.
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06.09.2023 12:37 Ответить
Земля же вращается и несётся по космосу.. сам ору с этой новости.
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06.09.2023 16:38 Ответить
Треба було цю кацапоморду підороську мразоту, привязати до памятника пушкіна і десь розмістити в глухому полі, щоб очікував наступного контакту звязку...!!!

І такої кацапомордої підороської мразоти "павліків морозових" в УКРАЇНІ, ще дуже багато, які затихли і притаїлися в очікуванні ПЕРЕЧИКАТИ, а може пронесе...!!!

А це говорить про те, що СБУ та НПУ МВС через паспортні столи та РАПСИ, не допрацьовують зі складом, бувших замполітів та військових бомжів з совітської армії, котрих завозили в Україну з усяких голодних та холодних мухосранськів підоросії і котрі залишилися жити в Україні, а не повернулися у скрєпостан, барачної землі обітованої, підоросів...!!!
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06.09.2023 12:43 Ответить
вже і ладу встиг від путіна отримати?
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06.09.2023 13:28 Ответить
вони не сидітимуть, їх віддають путіну в результаті дурнуватих обмінів.

могли б хоча б у клітку посадити щоб люди, чиї будинки та сім'ї зруйнувала росія прийшли та плюнули йому межиочі.
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06.09.2023 14:04 Ответить
місто Славутич - то гнійник совкодрочерський! Там майже усі марять за срср та ******* расею. Гнійник!
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06.09.2023 16:29 Ответить
"Затриманим виявився мешканець СЛАВУТИ", читаємо останнє слово по складах -Сла-ву-ти, до чого тут Славутич, а такі уроди всюди є, в кожному місті України, тому не треба чіпляТи ярлик на ціле місто.
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07.09.2023 07:31 Ответить
Жипиэс на статичный объект. Зачем?
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06.09.2023 16:40 Ответить
Треба було віднести маячок в безпечне місце , одної ракети було б меньше.
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06.09.2023 21:03 Ответить
 
 