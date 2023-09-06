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Госпогранслужба (5412) Одесская область (3106)

Учитель-искусствовед, навязывавший детям российскую пропаганду, задержан в Одесской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одесской области задержали учителя искусства, который навязывал детям пропагандистские нарративы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, местный житель-ветеран военной разведки, который работал учителем искусства в школе, навязывал детям пропагандистские нарративы.

"Теперь свои уроки на темы "войну с РФ начала Украина...", "Одесса и Донбасс - территории РФ", "украинские военные обстреливают гражданское население..." - он, скорее всего, будет вести за решеткой", - отметили в Госпогранслужбе.

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Учитель-искусствовед, навязывавший детям российскую пропаганду, задержан в Одесской области 01
Учитель-искусствовед, навязывавший детям российскую пропаганду, задержан в Одесской области 02
Учитель-искусствовед, навязывавший детям российскую пропаганду, задержан в Одесской области 03
Учитель-искусствовед, навязывавший детям российскую пропаганду, задержан в Одесской области 04
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таких гандонов---ветеранов СВВР-еще дохрена и президент этой шоблы баканов, любимый братан оманского верблюда
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06.09.2023 10:33 Ответить
Искусство вечно - мафия бессмертна
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06.09.2023 10:35 Ответить
На гіляку запроданця !!!
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06.09.2023 10:38 Ответить
І ксиви навіть замутили схожі на справжні. Тільки важко уявити, на кото справить враження оце "благодійна організація", "ПРОХАННЯ сприяти". "службові обов'язки".
От же хохма. Яким чином СБУ, МВС і воєнком повинні сприяти "службовим обов'язком" пенсіонера якогось. І в чому вони полягають.
Понаплодилось всяких спілок і товариств. А по суті такі ж потішні як кацапські кізяки, які одне одного медальками і значками обвішують
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06.09.2023 10:53 Ответить
Искусствовед? У меня такого предмета даже не было)))
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06.09.2023 11:00 Ответить
Це твориться серед колишніх розвідників, а що серед льотчиків - де поголовно всі закінчували училища на рахє ? Не дивуюсь що регулярно обстрілюють аеродроми, об'єкти ппо, навіть секретні об'єкти в горах, роблять засади на наші стратегічні дрг. У кожного залишились на службі колеги, собутильники, за пивком розкажуть куди складували натовські ракети, або "больше ни грама завтра висадка в Крим". Усіх відставників перевірити на лояльність, уроженців рахи вислати на раху
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06.09.2023 11:15 Ответить
У м.Ів.-Фр. днями СБУ взяло відставника совкодрочера путінофіла, 66років, уродженця рахи. 32 роки жирувала погань на бандєравскіх харчах, не поїхало в мухосранскі чи єлабуйск.
https://galka.if.ua/na-frankivshchyni-zatrymaly-cherhovoho-fanata-ruskoho-mira-vykhvaliuvav-ahresora-u-zaboroneniy-sotsmerezhi-foto/
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06.09.2023 12:13 Ответить
Хм.в мене за парканом мешкають в австрійському особняку підполковник і полковник і їхні домочадці ще в 90х вони поїхали в рашку оформили пенсії військові,а по старості українські,за наші військові судяться,і для чого їм рідне *нечерноземья*,хоча до 14го літом прибувало багато родні звідти *дети хоть нормальных фруктов поедят*.
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06.09.2023 13:39 Ответить
Аdvokat Savchuk

смачно харкнув на всіх наших воюючих офіцерів, яким за 50.

От і питання - де Кривонос, Марченко та інші и де адвакат савчук?
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06.09.2023 14:05 Ответить
 
 