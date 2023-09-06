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Учитель-искусствовед, навязывавший детям российскую пропаганду, задержан в Одесской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Одесской области задержали учителя искусства, который навязывал детям пропагандистские нарративы РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, местный житель-ветеран военной разведки, который работал учителем искусства в школе, навязывал детям пропагандистские нарративы.
"Теперь свои уроки на темы "войну с РФ начала Украина...", "Одесса и Донбасс - территории РФ", "украинские военные обстреливают гражданское население..." - он, скорее всего, будет вести за решеткой", - отметили в Госпогранслужбе.
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От же хохма. Яким чином СБУ, МВС і воєнком повинні сприяти "службовим обов'язком" пенсіонера якогось. І в чому вони полягають.
Понаплодилось всяких спілок і товариств. А по суті такі ж потішні як кацапські кізяки, які одне одного медальками і значками обвішують
https://galka.if.ua/na-frankivshchyni-zatrymaly-cherhovoho-fanata-ruskoho-mira-vykhvaliuvav-ahresora-u-zaboroneniy-sotsmerezhi-foto/
смачно харкнув на всіх наших воюючих офіцерів, яким за 50.
От і питання - де Кривонос, Марченко та інші и де адвакат савчук?