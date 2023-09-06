РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12786 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
11 923 16
война (46939) Киевская область (3539) обстрел (20241) Небытов (142)

Последствия ракетной атаки РФ на Киевскую область: Повреждены торговые объекты, автомобили, складские помещения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате ракетной атаки РФ в Киевской области пострадавших нет.

Последствия атаки обнародовал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за падения обломков ракет имеем повреждения 2 торговых объектов, гаражного кооператива, складских помещений. Повреждены окна и балконы в 3 квартирах многоэтажек, взрывной волной разбило стекло также в отделе полиции. В результате атаки повреждены 11 автомобилей, больше всего пострадали грузовик и трактор на территории одного из торговых предприятий. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из районов Киевской области из-за падения частей ракеты выбило окна в детском санатории.

"Мы также фиксируем возгорание травяного настила в результате атаки оккупанта в двух районах области. На месте работает полиция и экстренные службы", - добавил Небытов.

Смотрите: Ракетная атака на Киевщину: в результате падения обломков возник пожар на территории торгового предприятия области. ФОТОрепортаж

Последствия ракетной атаки РФ на Киевскую область: Повреждены торговые объекты, автомобили, складские помещения 01
Последствия ракетной атаки РФ на Киевскую область: Повреждены торговые объекты, автомобили, складские помещения 02
Последствия ракетной атаки РФ на Киевскую область: Повреждены торговые объекты, автомобили, складские помещения 03
Последствия ракетной атаки РФ на Киевскую область: Повреждены торговые объекты, автомобили, складские помещения 04
Последствия ракетной атаки РФ на Киевскую область: Повреждены торговые объекты, автомобили, складские помещения 05
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
То йди на його місце. Чи на форумах бикувати більш безпечно?
показать весь комментарий
06.09.2023 11:06
+3
Э какой бугай с папкой и ручкой. Наверно обмежено придатный ?
показать весь комментарий
06.09.2023 11:03
+3
мерзота касапська вміє тільки нищити і гадити
показать весь комментарий
06.09.2023 11:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Э какой бугай с папкой и ручкой. Наверно обмежено придатный ?
показать весь комментарий
06.09.2023 11:03 Ответить
То йди на його місце. Чи на форумах бикувати більш безпечно?
показать весь комментарий
06.09.2023 11:06 Ответить
Я это к тому шо с такой работой и женщина может справиться. А таких можно и на фронт, а не то шо рыбаки пикаперы ходят и трудяг-работяг вылавливают как окуней каких-то
показать весь комментарий
06.09.2023 11:08 Ответить
А тебе чого до сих пір не виловили?
показать весь комментарий
06.09.2023 11:10 Ответить
А у меня бронь.)

А вообще как говаривал легендарный украинский философ Сковорода: "Воєнком ловив мене та не спіймав"
показать весь комментарий
06.09.2023 11:15 Ответить
Так очевидно нет желающих женщин такой работой заниматься.
показать весь комментарий
06.09.2023 11:12 Ответить
Та я вижу они ваще работать не собираются и стране помагать, токо отправляют всех подряд мужиков на фронт в фейсбуке
показать весь комментарий
06.09.2023 11:16 Ответить
и в инстаграмах кобелируют, "выиискивая новобагатого члена по своей дыре" ))
показать весь комментарий
06.09.2023 11:50 Ответить
мерзота касапська вміє тільки нищити і гадити
показать весь комментарий
06.09.2023 11:04 Ответить
Ну і от чого воно цим досягли?
показать весь комментарий
06.09.2023 11:07 Ответить
Палаючі уламки від збитої ракети зазвичай на землю падають, а не десь у космос.
показать весь комментарий
06.09.2023 11:28 Ответить
Зрадофілам це невідомо.
показать весь комментарий
06.09.2023 11:30 Ответить
чуваки просто реально прилетов не видели аля днепр когда парадняк сложило полностью )))потому для них выбитые окна или метровая дыра в крыше это однозначно прилет,всетаки дохрена имбецилов в стране которые за 1.5 года войны даже такой елементарщины как прилеты и обломки не различают,потом набирают таких обмороков в тцк которые каску на голову задом наперед одевают)))
показать весь комментарий
06.09.2023 11:46 Ответить
До нас у тому році привезли необстріляних, а недалеко три топори періодично працювала. Так вони при першому бабаху миттєво у бліндаж залетіли ) А через декілька днів вже впевнено і спокійно казали-"а, це вихід, нічого страшного" ))
показать весь комментарий
06.09.2023 12:05 Ответить
Збитків наробили нам,при чому немалих
показать весь комментарий
06.09.2023 12:31 Ответить
 
 