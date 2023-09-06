Последствия ракетной атаки РФ на Киевскую область: Повреждены торговые объекты, автомобили, складские помещения. ФОТОрепортаж

В результате ракетной атаки РФ в Киевской области пострадавших нет.

Последствия атаки обнародовал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за падения обломков ракет имеем повреждения 2 торговых объектов, гаражного кооператива, складских помещений. Повреждены окна и балконы в 3 квартирах многоэтажек, взрывной волной разбило стекло также в отделе полиции. В результате атаки повреждены 11 автомобилей, больше всего пострадали грузовик и трактор на территории одного из торговых предприятий. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из районов Киевской области из-за падения частей ракеты выбило окна в детском санатории.

"Мы также фиксируем возгорание травяного настила в результате атаки оккупанта в двух районах области. На месте работает полиция и экстренные службы", - добавил Небытов.

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