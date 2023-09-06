РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12786 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 678 9
Крым (26018) партизаны (170)

Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Активисты движения сопротивления "Жовта стрічка" продолжают действиями доказывать, что оккупация временная, а Крым является неотъемлемой частью Украины.

Об этом рассказали в "Жовтій стрічці", информирует Цензор.НЕТ.

"Активисты движения "Жовта стрічка" в Крыму за последнюю неделю повязали более 300 желтых лент, распространили более 100 листовок и нарисовали более 50 патриотических граффити, ведь Крым - это Украина!" - говорится в сообщении.

Ленты и граффити появились в оккупированных Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории и Судаке.

Смотрите: Желтые ленты развесили на "зубах дракона" возле оккупированного Джанкоя, - активисты. ФОТОрепортаж

Приобщиться к движению сопротивления можно через телеграм-бот.

Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 01
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 02
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 03
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 04
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 05
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 06
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 07
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 08
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
9 років мабуть шукали фарбу?!
показать весь комментарий
06.09.2023 12:15 Ответить
А почему умеров этим не занимается в Крыму, а околачивается в Киеве?
показать весь комментарий
06.09.2023 12:21 Ответить
Де партизанські загони, хоча б татарські? Чекають коли українці вибють ворога з АРК щоб тоді оголосити національну незалежність під протекторатом Туреччини? Ну-ну. Хоча справедливості ради зауважу, що у складі ЗСУ воюють татарські та чеченські загони, але мова в повідомлені йде про АРК.
показать весь комментарий
06.09.2023 12:34 Ответить
Смешно. От незатушенного окурка, выброшенного в мусорку и то больше толку - хотябы есть шанс, что приедут пожарные и потратят таким образом какие-то ресурсы.
показать весь комментарий
06.09.2023 13:05 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.09.2023 13:36 Ответить
На півдні ходили з прапорами перед окупантами, а на півночі країни їх палили "коктейлями молотова" - результат: північ деокупована, а південь в'яже стрічки в окупації.
показать весь комментарий
06.09.2023 13:55 Ответить
От якби кожного тижня хоча б по 3 *********** в рай...
показать весь комментарий
06.09.2023 13:57 Ответить
....и несколько противопехотных гостинцев следует положить на подходе. .
показать весь комментарий
06.09.2023 19:23 Ответить
НЕОБХОДИМЫ ДРОНЫ С ЖЕЛТЫМИ МАРКЕРАМИ !!!
показать весь комментарий
07.09.2023 03:53 Ответить
 
 